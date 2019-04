Bühne frei für die Federbach-Festspiele in Durmersheim

Anzeige

Die Vorbereitungen für die Federbach-Festspiele sind schon weit gediehen – Details allerdings noch zu regeln. Eine Hauptsorge von Dieter Baldo: Wie kann das Zelt denn bei Bedarf beheizt werden? Der künstlerische Leiter der Federbach-Festspiele hofft bis zum kommenden Samstag (4.05.19) auf Infrarot-Strahler, die dafür sorgen sollen, dass die Zuschauer bei der ausverkauften Premierenvorstellung mit Gunzi Heil nicht frösteln müssen.

Klar ist: Nachdem Dieter Baldo mit seinem Ensemble keine Theaterveranstaltungen mehr auf der Bickesheimer Klosterwiese veranstalten darf (die BNN berichteten) betritt er nun Neuland. Innerhalb des Durmersheimer Federbachstadions wurde vor Wochen bereits das Zelt errichtet, das Schauplatz der Federbach-Festspiele sein wird. „Das war eine Sache von nur zwei Stunden“, wie Baldo erklärt.

Pulcinella öffnet

Erstanden hatte Baldo das Zelt, das auf den Namen „Pulcinella“ getauft wurde und sehr einer Zirkusmanege im Kleinformat ähnelt, für 3000 Euro von einer Theatergruppe aus Riegel. „Ein Hauptproblem war, dieses Zelt mit Strom zu versorgen“, sagt Baldo und verweist hier auch auf die Unterstützung der Gemeinde.

Das Besondere ist, dass die Schauspieler auf der Bühne drei Seiten bespielen.

Dank eines Sponsors wurden zudem neue Lichtstrahler beschafft, welche die vier mal vier Meter große, aus Podesten bestehende Bühne fachgerecht ausleuchten können. „Das Besondere ist, dass die Schauspieler auf der in der Zeltmitte stehenden Bühne drei Seiten bespielen und das ist recht schwierig“, sagt Baldo.

Bestuhlt wird das Zelt mit knapp 100 Plätzen.

„Wir haben die meisten Stühle aus der Pfarrscheune von St.Bernhard erhalten“, betont Paul Hengsbach, seines Zeichens festes Mitglied im rund zwölfköpfigen Ensemble der Federbach-Festspele. Weitere Sitzmöglichkeiten sollen noch aus dem Bestand der „Kleinen Klamotte“ in Würmersheim rekrutiert werden – wobei entsprechende Sitzkissen den Komfort in dem Zelt noch etwas erhöhen sollen.

Federbach-Festspiele wappnen sich

Bei einigen heftigen Windböen, die in der vergangenen Woche durch Durmersheim gezogen waren, hatte das an mehreren Seilen befestigte Zelt samt Gestänge im Übrigen seine Feuertaufe schon bestanden. Dennoch plant Baldo, im nächsten Jahr mit zusätzlichen Haltegurten auch vor stürmischeren Verhältnissen gefeit zu sein.

Bis Ende Juli dauert die diesjährige Saison. Indessen will Baldo den Beginn der Festspiele im kommenden Jahr auf Ende Mai verschieben, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, bei sommerlicheren Temperaturen zu spielen.

Aber sie spielen alle aus Spaß an der Freude.

Für jedes Stück, das in den nächsten Wochen aufgeführt wird, seien etwa 15 Proben anberaumt, gibt Baldo einen Einblick in das Arbeitspensum der Schauspieltruppe. Schon vor einem halben Jahr sei damit begonnen worden. „Aber sie spielen alle aus Spaß an der Freude“, lässt der künstlerische Leiter keinen Zweifel an der hohen Motivation der Ensemblemitglieder.

Tag der offenen Tür

Nach dem bereits ausverkauften Gastspiel von Gunzi Heil am kommenden Samstag erwartet die Besucher am Sonntag, 5. Mai, ab 16 Uhr ein Tag der offenen Tür im Zelt. Clowns, Musikstücke mit Saxophon und Triangel, heitere Arien, Zirkuslieder und Gedichte werden präsentiert – genauso wie Szenen aus dem aktuellen Spielplan dieses Festspieljahres. Auch ein „Überraschungsgast“ aus Würmersheim ist angekündigt. Die Bewirtung erfolgt mit Kaffee, Kuchen, Popcorn und Getränken.

Programm im Zelt

„Musique-Comédie mit plüschigem Humor und daunigen Launen“ bietet bei den Festspielen am Samstag, 11.Mai, 20 Uhr, Mademoiselle Mirabelle, die Preisträgerin des baden-württembergischen Kleinkunstpreises 2014. „Melissengeist und Klosterfräulein“ heißt die „badische Komödie im alten Stil“, die dann am Samstag, 25. Mai , 20 Uhr, Premiere hat. Davon sind weitere fünf Aufführungen geplant. 30Die Farce von Slawomir Mrozek „Auf hoher See“ hat ihre Premiere am Samstag, 13. Juli, 20 Uhr. Auch für dieses Stück sind weitere fünf Aufführungen vorgesehen.