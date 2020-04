Die Fußballtrainer Frieböse und Hofmeier im Doppel-Interview

Anzeige

In den Profiligen rollt der Ball frühestens wieder im Mai, bei den Amateurfußballern ist eine Fortsetzung der Saison 2019/20 fraglich. Im Doppel-Interview bewerten die beiden Trainer Matthias Frieböse und Christian Hofmeier, die zudem als Inhaber einer Fußball-Schule von der Corona-Krise betroffen sind, die schwierige Lage.

Für Matthias Frieböse und Christian Hofmeier ist die Fußballpause wegen der Corona-Pandemie doppelt bitter. Zum einen wirkt sich diese auf den Spielbetrieb aus, zum anderen auf die von den beiden Partnern betriebene Fußballschule.

Der 36 Jahre alte Frieböse gibt seit knapp drei Jahren die Kommandos beim Verbandsligisten SV 08 Kuppenheim. Hofmeier (42) arbeitete bis zur Winterpause bei Landesligist RW Elchesheim und übernimmt im Sommer beim SV Mörsch den Job von Patrick Anstett. Mit den beiden Trainern unterhielt sich unser Redaktionsmitglied Florian Konrad über die schwierige Situation.

Seit dem 13. März ruht der Fußballbetrieb auch in Südbaden. Wie geht der SV 08 Kuppenheim mit dieser beispiellosen Situation um, Herr Frieböse?

Frieböse: Auch wir sind in der Pause und hatten seit dem 13. März keinen direkten Kontakt mehr. Wir haben den Jungs Hausaufgaben gegeben, jeder hat seinen Trainingsplan mit Ausdauer- und Kraftübungen. Von Vorteil ist, dass wir in Annika Wicht eine Athletiktrainerin haben, die individuelle Vorgaben macht.

Herr Hofmeier, als derzeit nicht aktiver Vereinstrainer sind Sie von der unfreiwilligen Auszeit nicht direkt betroffen. Wie beurteilen Sie die Lage mit Blick auf Ihren künftigen Verein SV Mörsch, der als abgeschlagenes Schlusslicht von einem Saisonabbruch ohne Absteiger profitieren könnte?

Hofmeier: Eigentlich waren viele Gespräche geplant mit Spielern, die schon für die kommende Saison zugesagt haben. Ich hätte mich gerne bei jedem persönlich vorgestellt. Dies ist nun unterbrochen worden. Der SV Mörsch ist ein Parade-Beispiel dafür, wo es nach der Corona-Krise hingehen kann. Durch die ganzen Planspiele könnte es sein, dass Mörsch trotz sportlichen Abstiegs in der Verbandsliga bleibt. Bisher war die realistische Kaderplanung eher auf die Landesliga ausgerichtet. Hier müsste man sich gemeinsam mit den Verantwortlichen neue Gedanken machen. Ein Verbleib in der Verbandsliga würde ein weiteres Jahr harten Abstiegskampf bedeuten.

Noch wird mit einer Fortsetzung des unterbrochenen Spielbetriebs geplant. Ist es aus Trainersicht denkbar, 12 bis 13 Spiele innerhalb weniger Wochen zu absolvieren?

Frieböse: Schwierig zu beantworten. Laut Rahmenterminplan ist am 30. Mai das letzte Spiel. Ob es bei einer Verlängerung noch die gleichen Wettbewerbsbedingungen wären, ist fraglich. Unsere ausgefallenen Auswärtsspiele sind in Pfullendorf, Radolfzell und Lörrach. Das sind unsere weitesten Reisen. Ich weiß nicht, ob es machbar ist, diese Spiele mittwochabends auszutragen.

Hofmeier: Die Frage ist auch: Wie kriege ich meine Mannschaft nach der Pause fokussiert für die restliche Runde? Das ist ein großes Problem.

Frieböse: Es ist schwer vorstellbar, nach wochenlanger Pause und nur zwei Trainingseinheiten wieder um Punkte zu spielen. In der Kreisliga ist das vielleicht nicht so dramatisch. Aber je höher es geht, umso mehr muss man tun.

Um die Saison zu retten, wird auch über eine Verlängerung über den 30. Juni hinaus diskutiert …

Frieböse: In den oberen Ligen laufen Verträge am 30. Juni aus, die kann man nicht einfach verlängern. Deswegen sehe ich es auch als riesiges Problem, den Stichtag nach hinten zu setzen. Ich arbeite gern in Strukturen, für mich ist die Runde am 30. Juni zu Ende.

Bezüglich der Kaderplanung für die nächste Saison ist in Kuppenheim fast alles geklärt. In Mörsch richtet man sich wie bereits angesprochen auf die Landesliga ein…

Hofmeier: Die Mannschaft ist sehr jung, viele Spieler haben einen Hintergrund im Verein. Ich hoffe, dass noch ein, zwei weitere Leuchttürme mit Verbandsliga-Erfahrung bleiben, wie beispielsweise Markus Baumann. Ein weiteres Problem ist, ob Zusagen für die Landesliga auch bestehen bleiben, wenn wir weiterhin in der Verbandsliga antreten müssen.

Bei vielen Proficlubs verzichten Spieler auf Teile Ihres Gehalts, um die Vereine zu entlasten. Ist dies auch in Kuppenheim ein Thema?

Frieböse: In Kuppenheim werden Stand jetzt die Grundgehälter nach einem Vorstandsbeschluss weitergezahlt. Wenn die Runde wirklich abgebrochen wird, finden wir sicherlich eine Lösung, damit der Verein nicht ruiniert ist, weil Eintritts- und Sponsorengelder fehlen. Einsatz- und Siegprämien fallen ja dann ohnehin weg. Bei den Finanzen tut es den Regionalligisten oder Oberligisten sicherlich mehr weh.

Die Corona-Krise trifft Sie nicht nur als Vereinstrainer, sondern vielmehr als Unternehmer. Was bedeutet die Pause für die Fußballschule Frieböse Hofmeier?

Hofmeier: Zunächst einmal viel Unsicherheit. Am Anfang haben wir gehofft, dass es relativ schnell weitergeht und die Einschränkungen nicht so groß sind. In den Osterferien haben wir normal zwischen 100 und 150 Kindern in den verschiedenen Camps, die sehen wir jetzt leider nicht. Auch unsere rund 100 Stützpunktspieler können wir momentan nicht vor Ort verbessern. Wir versuchen aber, unseren Kunden etwas an die Hand zu geben und die Kommunikation hochzuhalten.

Frieböse: Unser zehnjähriges Bestehen hätten wir in dieser Woche lieber auf dem Platz mit unseren Spielern als im Büro gefeiert. Stattdessen drehen wir jetzt Videos mit Technik-Übungen, die man zu Hause im Kinderzimmer oder im Garten nachmachen kann.