Dieter Baldo von der Kleinen Klamotte Würmersheim liebt das harte Brot

Sie sind klein, groß, altehrwürdig oder modern. Manche mögen es eher laut, bei den anderen werden leisere Töne angeschlagen: Die Konzerthäuser, Hallen und Theater in der Region locken jährlich tausende Besucher an. In der BNN-Serie werfen wir einen Blick hinter die Kulissen und beleuchten, wer den Künstlern die Bühne bereitet: dieses Mal in der Kleinen Klamotte in Würmersheim.

Von unserer Mitarbeiterin Martina Holbein

Hinter den Kulissen heißt bei der Kleinen Klamotte Würmersheim Dieter Baldo. Er ist der Gründer, der Vorsitzende und der künstlerische Leiter in Personalunion. Außerdem macht er Beleuchtung und Tontechnik, kümmert sich um Requisiten und Kostüme. Nur das Bühnenbild malt er nicht selbst: Dafür hat er Simone Vögele, freischaffende Künstlerin aus Muggensturm, die auch als einzige ein kleines Honorar für ihre jeweilige Arbeit erhält.

Jubiläum steht bevor

Alle anderen, die außer Dieter Baldo an dem Kleinkunst-Projekt „Kleine Klamotte Würmersheim“ mitarbeiten, tun dies ehrenamtlich. Im kommenden Jahr kann die Kleinkunstbühne ihr 15-jähriges Bestehen feiern, „ein Methusalem-Alter für diese Form von Bühnen“, so Dieter Baldo.

Von Hamburg nach Würmersheim

Er, der in Würmersheim acht Jahre die Volksschule, dann drei Jahre die Schauspielschule der „Insel“ (Karlsruhe) besucht und später in Karlsruhe Literaturwissenschaft studiert und promoviert hat, hat als Dramaturg am Staatstheater Oldenburg seine ersten Sporen „hinter den Kulissen“ verdient. Stationen in Trier als Chefdramaturg und in Hamburg als Assistent bei Professor Götz Friedrich folgten, bevor ihn vor 14 Jahren vom damaligen Ortsvorsteher der Ruf ereilte, doch bitte in Würmersheim bei der 850-Jahr-Feier einen Beitrag zu leisten.

Kleine Klamotte entwickelte sich

„Ich habe mir das lange überlegt, ob ich es machen soll“. Für Dieter Baldo hieß das auch, den Sprung in das freie Künstlerleben wagen, denn aus der einmaligen Aktion entwickelte sich eine kulturelle Einrichtung, die über die Grenzen von Würmersheim hinaus, und vor allem da, einen guten Ruf hat, ob der Qualität ihres Programms und der auftretenden Künstler.

Theater erfordert viel Leidenschaft und zeitliches Engagement.

Für die Feierlichkeiten gründete Dieter Baldo, der während des Kinderzirkusprojekts „Firlefanz“ liebend gerne in das Kostüm von Clown „Baldolino“ schlüpft, eine Laientheatergruppe, von der nicht mehr viele geblieben sind. „Pflege der Eltern, berufliche Anspannung, Kinder oder einfach mal eine Verschnaufpause“ – er könne die Beweggründe gut verstehen, denn Theater erfordert ganz viel Leidenschaft und zeitliches Engagement.

Vom Klassenzimmer zur Bühne

Mit diesem Virus ist auch der „Herr“ über die „Kleine Klamotte“ infiziert, die einmal als „Klamotte“ Würmersheim im Gemeindesaal begonnen und sich 2017 endgültig aus wirtschaftlichen Gründen verkleinert hat. Das neue Domizil, der Raum im DRK-Hinterhaus an der Auer Straße 14, in dem heute die Aufführungen und Gastspiele, derzeit auch witterungsbedingt die Proben für das Stück „Melissengeist & Klosterfräulein“ aus der Feder von Dieter Baldo im Rahmen der Federbach-Festspiele stattfinden, war früher mal das Klassenzimmer des kleinen Dieter.

Er ist stolz, so eine Kleinkunstbühne zu haben.

Später Kindergarten, dann stand der Raum leer, bis die Gemeinde Durmersheim – „zu Bürgermeister Augustin habe ich ein gutes Verhältnis, er ist stolz, so eine Kleinkunstbühne zu haben“ – anbot, ihn anstelle des Gemeindehauses, wo es immer wieder zu Problemen mit der Nutzung durch die anderen Vereine kam, als Theaterraum umzugestalten.

Antrag auf Herzenswunsch

Eine kleine Küche wurde eingebaut, die Bühne besteht aus Paletten, verkleidet mit einem grauen Teppichbodenbelag. Stolz ist er, dass es mittlerweile auch Auf- und Abgang – Möglichkeiten neben der Bühne gibt, die mit Vorhängen begrenzt sind. Der Bühnenvorhang aus rotem Samt wurde selbst genäht, zwei Strahler erleuchten derzeit das Geschehen. Zwei oder vier weitere könnten dazukommen, der Förderantrag ist von der Gemeinde bereits bewilligt, fehlt noch die Investitionsförderzusage des Landesverbandes Amateur-Theater Baden-Württemberg, dem die „Kleine Klamotte“ und ihr Chef ebenfalls angehören. „Das wäre schon ein Herzenswunsch, genau wie ein Künstlerraum“.

Kreativ und flexibel

Auch darüber habe er sich Gedanken gemacht, sagt Baldo, während er die Kostüme zurechtzupft, die auf einer Kleiderstange hängen. „Eine Gartenhütte habe ich gedacht, die auf dem Gelände aufgestellt wird“. Flexibilität und Kreativität sind zwei Worte, die zur Grundausstattung der Kleinkunstbühne gehören: Die Kostüme für die Federbach-Festspiele, ehemals Bickesheimer Klosterfestspiele, werden in Ötigheim bei den Volksschauspielen ausgeliehen, die Requisiten finden Platz in Wandschränken.

Eigene Produktionen

Ein Mischpult, ein Abspielgerät – mehr Technik gibt es nicht, die Headsets, für die gesanglichen Teile der Bühnenprogramme benötigt, stellt Dieter Hildbrand zur Verfügung. Eigene Produktionen wie das Kindertheaterstück „Esel, Ochs und Weihnachtsengel“ oder szenische Lesungen sollen die Ausgaben niedrig halten, an Interessenten für Gastspiele herrsche kein Mangel.

Bis zu 70 Plätze

Es sind bekannte Namen der süddeutschen Kleinkunstszene, die bei ihm anfragen und geradezu begeistert auf die neue Räumlichkeit reagieren. „Direkt am Zuschauer“ ist ein Pfund, mit die „Kleine Klamotte“ wuchern kann. Sogar die Bestuhlung wurde ausgetauscht, damit wirklich zwischen 60 und 70 Stühle reinpassen und der Saal bei Aufführungen, die zwischen September und April stattfinden, optimal gefüllt werden kann.

Alpträume, wie Du die nächsten Wochen wirtschaftlich über die Runden kommen sollst.

„Es ist ein hartes Brot“, sagt Dieter Baldo, „wenn dich als Freischaffender nächtens Alpträume plagen, wie Du die nächsten Wochen wirtschaftlich über die Runden kommen sollst“. Aber er liebt das „harte Brot“, kann sich nichts anderes vorstellen und genießt es, wenn eine eigen produzierte Vorstellung oder ein Gastspiel dieses ganz besondere Lächeln in die Gesichter der Zuschauer zaubert, das von tief empfundenem Glück zeugt