Durmersheim wird zum Areal für Artenvielfalt

Modellregion der Allianz für Niederwild darf sich ab jetzt die Gemeinde Durmersheim nennen. Den offiziellen Startschuss für die nunmehr zweite Modellregion im Land hat Peter Hauk (CDU), Minister für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, bei der Auftaktveranstaltung in der Bäretriewerhütte am Donnerstag mit anschließender Exkursion in die umliegende Feldflur gegeben. Insgesamt sollen es einmal zehn Modellregionen im Land sein.

Von unserem Mitarbeiter Ralf Joachim Kraft

Die erste war im Oktober 2017 die Filder-Ebene. Mit dem breit angelegten Kooperationsprojekt Allianz für Niederwild setzt sich das Land zusammen mit dem Landesjagdverband, der Wildforschungsstelle und etlichen weiteren Akteuren für den Erhalt der biologischen Vielfalt und die Förderung zunehmend in Bedrängnis geratener Offenlandarten wie Feldhase, Fasan und Rebhuhn ein.

Vorzeigeprojekt für Gemeinde

Von einem Vorzeigeprojekt, das die Unterstützung aller benötigt, sprach Bürgermeister Andreas Augustin. Bei der Begrüßung dankte er dem Durmersheimer Jagdpächter Wolfgang Klett und dem Hegevereinsvorsitzenden Hans-Jochen Vollmer für ihr Engagement. Dass das Niederwild der Jägerschaft am Herzen liege und dies auch hier auf der Hardt deutlich werde, erklärte Landesjägermeister Jörg Friedmann. Er war sich mit den Vertretern der Wildforschungsstelle darin einig, dass mit Unterstützung des Landes die biologische Vielfalt im Agrarraum weiter gestärkt werden könne.

Die Landwirte benötigen eine Gegenleistung.

„Wir müssen der Natur die Chance geben, sich wieder zu mehr Artenvielfalt zu entwickeln“, sagte Minister Hauk. Mit der Allianz für Niederwild fördere das Land die Biodiversität zusammen mit Landwirten und Jägern. Im Hinblick auf die heute intensiver betriebene Landwirtschaft erklärte Hauk, dass es Ausgleichleistungen für mögliche Ausfälle geben müsse. „Die Landwirte benötigen eine Gegenleistung, wenn sich ihr Betrieb rentieren soll. Wir müssen Anreize schaffen.“ Zur Steigerung der Artenvielfalt in der offenen Landschaft bedürfe es effektiver Agrarumweltmaßnahmen und einer soliden fachpraktischen Beratung der Akteure vor Ort.

Durmersheim hat drei Stationen

Welche „bewährten und auch neuen Maßnahmen“ in der Modellregion Durmersheim nun genau umgesetzt werden, erfuhren die Exkursionsteilnehmer auf einem Rundgang. Unter der Leitung von René Greiner vom Landesjagdverband und Anne Wischmann von der Wildforschungsstelle, wurden drei Stationen angesteuert und dabei Blühflächen, Areale mit Hecken und Flächen mit Stoppelstreifen inspiziert. Diese sollen als in die Feldflur integrierte Blüh-, Brut- und Rückzugsräume die Lebensbedingungen der beiden „Leitarten“ Feldhase und Fasan verbessern helfen.

Das Rebhuhn gibt es hier nicht mehr.

„Die Feldhasenpopulation liegt über dem Landesschnitt, beim Fasan verzeichnen wir einen Anstieg der Familienverbände. Und das Rebhuhn gibt es hier nicht mehr. Ob es zurückkehrt, ist schwer zu sagen“, so Greiner.

Fressfeinde werden gejagt

Wie zu erfahren war, wurden in der Region gemeinsam mit den örtlichen Landwirten auf mehr als 20 Hektar zahlreiche ein- und mehrjährige Blühflächen für Niederwild, Feldvögel und Insekten geschaffen. Ergänzt durch längeres Stehenlassen von Getreidestoppeln entsteht zudem eine Art Lebensraummosaik aus Nahrungs- und Versteckflächen. Die örtliche Jägerschaft trage durch Bejagung der „Prädatoren“, also der Fressfeinde Fuchs und Co., wesentlich zum Erfolg bei, betonte Hauk. Zu überlegen sei, ob in Ausnahmefällen nicht auch die geschonten Raubvögel bejagt werden dürfen.