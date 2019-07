Führungslose Zeit im Landkreis Rastatt ist zu Ende

Anzeige

Der rund 230.000 Einwohner zählende Landkreis Rastatt hat wieder einen Kreistag. Nachdem die bisherigen Kreisräte in der vergangenen Woche verabschiedet wurden, konstituierte sich nun das neue Gremium mit 61 Mitgliedern, sechs Fraktionen und einem Einzelkämpfer. Die Ausschüsse wurden nach anfänglichem Kräftemessen hinter den Kulissen nun einvernehmlich installiert, auch die Sitzordnung wurde beschlossen.

Nach der CDU als stärkster Fraktion mit 18 Sitzen folgen die Freien Wähler mit 13 Sitzen, die SPD und die Grünen mit jeweils zehn Sitzen und die AfD mit fünf Sitzen. Die FDP und Für unser Rastatt bilden nun eine Fraktionsgemeinschaft – beide Gruppierungen für sich hätten mit drei Sitzen und einem Sitz noch keinen Fraktionsstatus, für den im Rastatter Kreistag vier Mitglieder nötig sind. Hinzu kommt ein Vertreter der Linken.

Landrat Huber ist Vorsitzender

Vorsitzender des Kreistags ist Landrat Toni Huber. Als erster Stellvertreter des Vorsitzenden wurde Hartwig Rihm (CDU) einstimmig gewählt. Zweiter Stellvertreter ist Karsten Mußler (FW), bei dessen Wahl sich ein AfD-Mitglied enthielt. Dritte Stellvertreterin ist Beate Benning-Gross, hier enthielten sich drei AfD-Mitglieder.

Ausschüsse werden besetzt

In den beschließenden Ausschüssen sind sechs Mitglieder von der CDU, fünf von den Freien Wählern, je drei von Grünen und SPD, zwei von der AfD und eins von FDP/FuR. Für den Vertreter der Linken verzichten die Freien Wähler im Sozialausschuss auf ein Mitglied, die Grünen verzichten im Betriebsausschuss auf ein Mitglied. In den Aufsichtsrat des Klinikums Mittelbaden werden vom Landkreis neben dem Landrat entsandt: Hans Jürgen Pütsch, Andreas Merkel (beide CDU), Karsten Mußler, Hubert Schnurr (beide FW), Manuel Hummel (Grüne), Dieter Knittel (SPD), Verena Bäuerle (AfD) und Simone Walker (FDP/FuR).

Landkreis Rastatt benennt Vertreter

In die Verbandsversammlung für Jugend und Soziales in Baden-Württemberg wird neben dem Landrat Veronika Laukart (CDU) entsandt. An den Verbandsversammlungen von Eurodistrict Pamina nehmen Landrat Toni Huber und Rolf Spiegelhalder (FW) teil. In den Aufsichtsrat des Karlsruher Verkehrsverbundes gehen neben dem Landrat Reiner Dehmelt (CDU) und Robert Wein (FW).

Wahl für Regionalverband Mittlerer Oberrhein

Für die Mitglieder der Verbandsversammlung des Regionalverbands Mittlerer Oberrhein gab es eine richtige Wahl, da alle Fraktionen eigene Listen vorgeschlagen hatten. Nach geheimer Abstimmung werden entsandt: Toni Huber, Brigitte Schäuble, Reiner Dehmelt, Frank Kiefer, Hartwig Rihm, Christian Greilach (alle CDU), Hubert Schnurr, Karsten Mußler, Helmut Pautler, Rolf Spiegelhalder (alle FW), Annika Hummel, Manuel Hummel, Stefan Krieg (alle Grüne), Bernd Schlögl, Ingrid Heck-Fütterer, Dieter Eisele (alle SPD), Volker Kek (AfD) und Theodor Gehrmann (FDP/FuR). Die SPD entsendet damit ausschließlich Personen, die nicht Mitglied im Kreistag sind.

Start in Legislaturperiode

Landrat Huber dankte dem Gremium, dass die Konstituierung des Kreistags so einvernehmlich über die Bühne gegangen ist. Dies sei schon mal ein guter Start in die Legislaturperiode gewesen. Außerdem dankte er der Geschäftsführung des Kreistags für die sehr gute Vorbereitung dieser Sitzung.