Fußball-Schiedsrichter Schlager misst sich in der Bundesliga-Pause mit E-Sport-Profis

Vor genau sechs Wochen stand Daniel Schlager zum bislang letzten Mal auf dem Fußballplatz. Der Schiedsrichter aus Hügelsheim leitete in Wolfsburg die Bundesliga-Partie des VfL gegen RB Leipzig – ein wenig spektakuläres 0:0. Kurz bevor er eine Woche später nach Köln aufbricht, um dort als Videoschiedsrichter die Begegnung zwischen Union Berlin und Bayern München zu überwachen, erfährt Schlager vom Bundesliga-Stopp wegen des Coronavirus. Seitdem ist auch beim 30-jährigen Referee vom FC Rastatt 04 einiges anders.

„So ruhig hatte ich es noch nie als Schiedsrichter, selbst in der Sommerpause hatte ich mehr zu tun“, berichtet Schlager aus seinem Alltag, der sich unter der Woche kaum von jenem der Vor-Corona-Zeit unterscheidet. „Ich trainiere sogar etwas mehr als vorher“, sagt Schlager, der als Finanzierungsberater der Sparkasse in Rastatt sein übliches Pensum absolviert – wenn auch nicht in direktem Kontakt mit den Kunden.

Trainingsplan kommt via App

Die höhere Trainingsintensität sei möglich, weil an den Wochenenden die enorme Belastung durch die Spielleitungen auf höchstem Niveau entfällt. Über eine App bekommen Deutschlands Elite-Schiedsrichter ihre individuellen Trainingspläne, zudem sind mehrmals pro Woche verschiedene Spielszenen zu bewerten, um auch im Umgang mit den Regeln fit zu bleiben.

Aytekin erinnert sich an Schlagers Qualität an der Spielkonsole

Dass Schlager auch am Wochenende nicht langweilig wird, liegt nicht zuletzt an Deniz Aytekin, einem der prominentesten Spielleiter hierzulande. Aytekin, der auch das bislang einzige Geisterspiel der Bundesliga zwischen Mönchengladbach und Köln (2:1) am 11. März pfiff, wurde vom Deutschen Fußball-Bund kontaktiert, um ein Schiedsrichter-Team für die sogenannte Bundesliga Home Challenge zusammenzustellen.

Dabei erinnerte sich der fränkische Referee an die Qualitäten seines badischen Kollegen an der Spielkonsole während den Trainingslagern in Grassau am Chiemsee und in Portugal. „Deniz hat gegen mich nicht ganz so gut ausgesehen“, berichtet Schlager, der nicht viel Zeit hatte, um sich auf die anspruchsvollen Vergleiche mit den Top-Spielern vorzubereiten. Vier Tage lang übt er, Sparringspartner sind Freunde und auch Kollege Aytekin.

Meine Erwartungen waren sehr gering. Gegen einen E-Sport-Profi hat man eigentlich keine Chance Daniel Schlager, Fußball-Schiedsrichter

Dann wird es ernst im Wohnzimmer, erster Gegner ist Borussia Mönchengladbach und dessen versierter Akteur mit dem Namen Yannik „Jeffry 95“ Reiners. „Meine Erwartungen waren sehr gering. Gegen einen E-Sport-Profi hat man eigentlich keine Chance“, sagt Schlager, der sich in seiner Einschätzung bestätigt sieht. Mit der deutschen Nationalmannschaft, deren Stärke im Fifa-Spiel nicht von jener der Bundesliga-Clubs abweicht, unterliegt er klar mit 0:4, während sich Aytekin für seinen 2:1-Sieg gegen Profifußballer Jonas Hofmann feiern lässt. Insgesamt unterliegen die Referees dennoch mit 2:5.

Ich habe versucht, defensiv zu spielen und vorne Akzente zu setzen Daniel Schlager, Fußball-Schiedsrichter

Deutlicher fällt die 1:10-Niederlage im Online-Vergleich mit Darmstadt 98 am vergangenen Sonntag aus. Auch hier muss sich Schlager mit einem übermächtigen Gegner messen, macht dem E-Sportler Luca „LucaB3rna“ Bernhard das Leben mit seiner Taktik aber lange schwer. „Ich habe versucht, defensiv zu spielen und vorne Akzente zu setzen“, so Schlager, der bis zur 67. Minute ein Remis hält, sich am Ende aber mit 1:5 geschlagen geben muss. „Man merkt, dass sich die Profis täglich mit dem Spiel beschäftigen.“

Hoffnung auf Erfolgserlebnis gegen Hoffenheim

An diesem Samstag, Anpfiff um 19.40 Uhr, folgt Schlagers abschließender Auftritt innerhalb der Home Challenge gegen 1899 Hoffenheim. Diesmal ist nicht Aytekin, sondern Schiedsrichter-Kollege Martin Petersen sein Partner. „Wir sind fast auf einem Niveau. Diesmal spiele ich nicht gegen den E-Sportler“, hofft Schlager gegen Hoffenheims israelischen Fußballprofi Munas Dabbur auf sein erstes Erfolgserlebnis in der virtuellen Welt.

Es gibt in der aktuellen Situation wichtigere Dinge als Fußball. Daniel Schlager, Fußball-Schiedsrichter

Wann der seit September 2018 in der realen Bundesliga aktive Schlager seine 18. Partie im Oberhaus leitet, ist offen. „Es gibt in der aktuellen Situation wichtigere Dinge als Fußball. Deshalb möchte ich mich an den Spekulationen nicht beteiligen“, sagt Schlager, der sich auch nicht zu angeblich neuen Richtlinien für die Bundesliga-Schiedsrichter äußert.

Nach Informationen der Bild-Zeitung sollen Referees nach Wiederaufnahme des Spielbetriebs einen Tag vor der jeweiligen Partie getestet werden und erst am Spieltag mit dem eigenen Auto zum Stadion reisen. Zudem sollen die Schiedsrichter entgegen bisheriger Gewohnheiten nahe ihres Wohnorts eingesetzt werden.

Unter dem Motto „Stay Home…and play!“ veranstaltet die Deutsche Fußball Liga ein Turnier, die Home Challenge, an der Spielkonsole. Insgesamt 29 Teams der beiden Bundesligen sind mit zwei Spielern dabei, einem Fußball-Profi und einer Person aus dem Clubumfeld. Hinzu kommt das Team der DFB-Schiedsrichter. Dieses bildet der Hügelsheimer Daniel Schlager mit seinem Kollegen Deniz Aytekin aus dem fränkischen Oberasbach. Das Duo stieg am zweiten Spieltag in die Serie ein und verlor seine bisherigen beiden Partien: Einer 2:5-Niederlage gegen Borussia Mönchengladbach folgte ein 1:10 gegen Darmstadt 98. Jede Begegnung im Simulationsspiel Fifa 20 besteht aus zwei einzelnen Partien, insgesamt sind 25 Minuten Spielzeit pro Ansetzung vorgesehen. Die Ergebnisse werden zusammen addiert. Offiziell geht der neue Wettbewerb jedoch in keine sportliche Wertung ein. Aktuell ruht wegen der Corona-Krise sowohl der Spielbetrieb in den Fußball-Ligen als auch in der Fifa Global Series der E-Sportler.