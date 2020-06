Gemeinden rund um Rastatt befürchten schmerzhafte Steuerausfälle

Anzeige

Die Steuerschätzer haben dramatische Einnahmeausfälle vorausgesagt. Ein untrügliches Zeichen, dass die im Gefolge der Corona-Eindämmung entstandene Wirtschaftskrise auch den Gemeindefinanzen zusetzt. Auch die Gemeinden im nördlichen Landkreis Rastatt stellen sich auf teils erheblich Einbrüche ein.

Von unserem Mitarbeiter Chris Heinemann

Mit Einbußen, „die schmerzhaft sind“, rechnet der Ötigheimer Bürgermeister Frank Kiefer. Auch seinem Durmersheimer Amtskollegen Andreas Augustin schwant nichts Gutes. Im kommenden Jahr werde es wohl „noch heftiger“, so seine Sorge. Obendrein befürchtet er eine steigende Kreisumlage: „Die Krankenhäuser hängen am Tropf, die brauchen sicher einen großen Schluck aus der Pulle.“ Und das, obwohl nicht nur Durmersheim „chronisch unterfinanziert“ sei.

Mehr zum Thema: Einbruch der Steuereinnahmen in Baden-Württemberg erwartet

Veronika Laukart, die seit drei Jahren in Au am Rhein die Gemeindegeschäfte führt, geht von „über 300.000 Euro“ aus, die dieses Jahr allein bei den Gewerbesteuereinnahmen fehlen werden. Dabei habe man noch Glück gehabt: „Unser Haushalt war im März noch nicht beschlossen, wir konnten nachjustieren.“

Ausfälle an mehreren Stellen

Gleichermaßen betroffen sind alle drei Gemeinden von Gebührenausfällen bei der Kinderbetreuung. Für die im April und Mai nicht erhobenen oder erstatteten Elternbeiträge wurden die Kommunen vom Land mit einer finanziellen Soforthilfe entschädigt. Doch während sich der Ötigheimer Schultes über eine rund 90-prozentige Erstattung freut, deckt die Soforthilfe nach Angaben seiner Auer Kollegin „gerade mal 40 Prozent der entgangenen Gebühren“ ab. Ganz zu schweigen von den noch nicht bezifferbaren Ausfällen bei der Hallenvermietung und – im Fall von Durmersheim – auch bei den Freibadgebühren.

Mehr zum Thema: Corona-Krise führt zu dramatischen Steuerausfällen

Rückläufige Einnahmen hier, unvorhersehbare Ausgaben dort: Die bei allen drei Gemeinden aufgrund der Corona-Pandemie angefallenen Zusatzaufwendungen, beispielsweise für Schutzausrüstung und Hygienemaßnahmen, rangieren bis jetzt zwischen rund 5.000 Euro in Au am Rhein und etwa 15.000 Euro in Durmersheim. Wobei man in Au auf Desinfektionsmittel-Vorräte zurückgreifen konnte, die eigentlich für das neue Kinderhaus angeschafft wurden.

Zusätzliche Ausgaben tun weh

Extra-Ausgaben für die Einrichtung von Heimarbeitsplätzen fielen nur in Ötigheim an – für die Herstellung von Netzverbindungen und eine Lizenz für Videokonferenzen, wie der Bürgermeister erläutert. Ohnehin haben nur die Tellgemeinde und Durmersheim jeweils die Hälfte ihrer Rathausmitarbeiter zeitweilig ins Homeoffice geschickt. Ähnlich vage wie bei den zu erwartenden Mindereinnahmen bleiben die Rathauschefs mit ihren Aussagen zu möglichen Einsparpotenzialen. „Wir schauen danach im laufenden Betrieb, etwa bei der Gebäudebewirtschaftung“, so Bürgermeister Kiefer.

Mehr zum Thema: Mehr Ausgaben und weniger Einnahmen: Wie das Virus den Landkreis trifft

Sein Durmersheimer Kollege wüsste genau, bei welchen gemeindeeigenen Gebäuden man den Energieverbrauch verbessern könnte, aber: „Das scheitert oft an der Finanzierbarkeit.“ Müssen also auch aktuelle Projekte auf den Prüfstand? Nicht unbedingt. Ötigheim wird jedenfalls seine geplanten Investitionen, darunter als größte die Sanierung der Wilhelm-Tell-Straße, nach Auskunft von Bürgermeister Kiefer wie geplant durchziehen. Das gilt auch für Au am Rhein, wo zum Beispiel die Außenanlagen des Kinderhauses Anfang Juni fertig werden, so Veronika Laukart.

Neue Projekte wie die Umgestaltung der Ortsmitte würden aber wahrscheinlich um ein Jahr verschoben. Eine Aussicht, die Andreas Augustin in Durmersheim gar nicht behagt: „Wir brauchen eine weitere Kindergartenerweiterung“, spricht er sich gegen im Gemeinderat kursierende Verschiebungsgedanken aus. Begründung: Erstens koste auch eine Übergangslösung Geld. Zweitens müsse der Staat antizyklisch handeln und gerade in der Krise Geld ausgeben.