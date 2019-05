„Gibys Travel“ von Niklas Bülow geht bis nach Kalifornien

Anzeige

Niklas Bülow spricht drei Sprachen. Eine davon ist Swift. Was er mit ihr erschaffen hat, brachte ihm ein Ticket nach San José in Kalifornien ein. Der 19-jährige Student aus Durmersheim ist Programmierer und fliegt als einer von nur 30 Mitstreitern aus Deutschland zur Worldwide Developers Conference (WWDC) von Apple Anfang Juni. Es ist die größte Veranstaltung des bekannten Smartphone- und Computer-Herstellers, auf der Entwickler aus der ganzen Welt zusammenkommen, Neuigkeiten und Arbeiten vorgestellt werden.

Das Stipendium zur internationalen Entwicklermesse in den USA hat Bülow seiner App „Gibys Travel“ zu verdanken – einem Gravitäts-Puzzle, bei dem eine kleine Figur hin und her geschoben wird, erzählt der Informatik-Student am Karlsruher Institut für Technologie. Zehn Tage hatte er bis zur Abgabe Zeit. „Die habe ich auch gebraucht.“ Dabei profitiert Bülow von seiner Erfahrung aus den vergangenen beiden Jahren: Denn er besuchte die Messe bereits zwei Jahre in Folge.

Netzwerk rund um die Welt

Nur 350 Stipendien werden jährlich vom Unternehmen Apple an Schüler, Studenten und Nachwuchs-Entwickler vergeben. „Ich bekomme das Flugticket und die Unterkunft“, berichtet Bülow. Noch knapp eine Woche dauert es bis zum Abflug. Vor Ort wird er dann bekannte Gesichter treffen, sagt er. Denn mittlerweile hat er sich ein kleines Netzwerk mit Kollegen aufgebaut. „Jedes Jahr lernt man immer wieder neue Leute kennen“, so der Programmierer.

Ratschläge von Apple-Entwicklern

Aber auch fachlich steht einiges auf dem Programm. „Apple stellt dort neue Produkte vor“, erzählt Bülow von seinen vergangenen Reisen. Zudem gibt es Präsentationen und sogenannte Labs: „Die kann man dazu nutzen, Apple-Entwicklern Fragen zu stellen“, sagt der Durmersheimer.

Ich habe damals eine Online-Vorlesung angehört.

„Wenn man Apps macht, schreibt man einen Code in den Computer und hat anschließend etwas Handfestes auf dem Bildschirm“, sagt Bülow. Seine Begeisterung für Informatik hat er vor fünf Jahren entdeckt. „Ich habe damals eine Online-Vorlesung angehört, in der man das Codieren mit Java gelernt hat“, erklärt der ehemalige Schüler des Wilhelm-Hausenstein-Gymnasiums. Damals gab es das Schulfach IMP – Informatik, Mathe und Physik in Durmersheim noch nicht, das seit diesem Schuljahr angeboten wird. Für seine ersten beiden Teilnahmen an der Messe in Kalifornien musste er noch von der Schule freigestellt werden.

Niklas Bülow setzt kreative Ideen um

Inzwischen hat der 19-Jährige über zehn Apps programmiert. Seine Arbeit als Werkstudent in der Karlsruher Firma Jamit Labs ist dabei kreativer als so mancher im ersten Moment denkt. „Wir müssen das sogenannte Interface, also das, was man am Ende als Benutzer sieht, umsetzen“, erklärt er. Dabei seien eigene Ideen und jede Menge Teamwork gefragt. Ob er künftig in der App-Entwicklung bleibt oder in ein anderes Gebiet wechselt, ist noch unsicher. „Erstmal beende ich mein Studium.“