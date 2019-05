Huber kündigt Zukunftsprojekt im Landkreis Rastatt an

Anzeige

Mit einem Zukunftsprogramm „Landkreis 2030“ will der neue Landrat Toni Huber in seine Amtszeit starten. Er werde dem Kreistag hierfür in den nächsten Monaten Vorschläge vorlegen, erklärte der 54-jährige CDU-Politiker bei seiner Einführung im Rastatter Landratsamt. Gleichwohl finde er einen sehr gut entwickelten Landkreis vor, seine Vorgänger Werner Hudelmaier und Jürgen Bäuerle hätten vom Stadtbahnverkehr über das Klinikum Mittelbaden bis zum Breitbandausbau gute Arbeit geleistet.

Rund 300 Besucher waren nur zehn Tage nach Bäuerles Verabschiedung zu Hubers Einführung gekommen. Hans Striebel machte als stellvertretender Vorsitzender des Kreistags deutlich, dass die Region innerhalb eines Monats gleich zweimal von Murgtälern erobert worden sei: Zunächst von Sylvia Felder aus Gernsbach als Regierungspräsidentin, nun vom Weisenbacher Bürgermeister Toni Huber als Landrat.

Zuhause von Kompromissen

Felder erinnerte daran, dass genau 30 Jahre vor Hubers Einführung in der DDR die Kommunalwahlen waren, in deren Folge sich dieser Staat auflöste. Dies zeige, dass große Entwicklungen meist im Kommunalen beginnen. „Hier sind Konsens und Kompromisse zu Hause“, so Felder. In Toni Huber fänden Person und Amt zueinander.

Kommunaler Stallgeruch

Bürgermeister Reiner Dehmelt sprach für die Städte und Gemeinden im Landkreis. Er ist sich sicher, dass Huber das Erbe nicht nur verwalten, sondern eigene Akzente setzen werde. Seinen kommunalen Stallgeruch werde er nicht verlieren.

Huber als Teamplayer

Stadtdirektorin Ritva Viljanen aus der Partnerstadt Vantaa in Finnland hofft darauf, dass Huber die „produktive Zusammenarbeit von Jürgen Bäuerle“ weiterführe. Demnächst gebe es ein gemeinsames Seminar zu intelligenter Logistik in Vantaa. Personalratschef Franz Herr verwies darauf, dass Huber nun Chef von 1250 Mitarbeitern sei. Als Formationstänzer sei er sicherlich ein Teamplayer.

Das Machbare und Verantwortbare ausloten.

Karsten Mußler erklärte für den Kreistag, dass der Bogen der Schwerpunkte in Hubers Amtszeit weit gespannt sei: von der Verwaltungsoptimierung über Mobilität, Gesundheitsversorgung und Digitalisierung bis zum Ausbau der Infrastruktur. Der Landkreis biete eine hohe Zahl an freiwilligen Aufgaben, bei einer zu befürchtenden Eintrübung der Wirtschaft müsse der Kreistag Schwerpunkte setzen. „Wir setzen darauf, dass der Landrat verlässlich und über Parteigrenzen hinweg agiert, um nach tragfähigen Kompromissen zu suchen und für den Landkreis das Machbare und Verantwortbare auszuloten“, so Mußler. Die große Mehrheit des Kreistags werde Huber ebenso verlässlich und konstruktiv unterstützen wie seinen Vorgänger.

Verkehr als Herausforderung

Der frisch gebackene Landrat gab zu bedenken, dass der expandierende Wirtschaftsstandort zu Herausforderungen beim Thema Verkehr führen werde. „Wir als Landkreis können dies nicht alleine bewältigen, wir brauchen hierzu die Unterstützung der Städte und Gemeinden, der Wirtschaft und der Bürger“, so Huber. Nicht zuletzt hierfür sei ein Zukunftskonzept erforderlich. Huber dankte seinen Wegbegleitern, die ihn letztlich an seine Traumstelle gebracht haben.

Eine Musik ganz nach meinem Geschmack.

Ein Trio mit Werner Roth und Ulrike Merz an der Violine und dem evangelischen Kantor Walter Bradneck am Piano gestaltete die Feier musikalisch. „Eine Musik ganz nach meinem Geschmack“, erklärte Toni Huber. Nach dem Festakt spielte der Fanfarenzug Weisenbach ein Ständchen vor dem Landratsamt und begleitete die Gäste in die benachbarte Reithalle, in der das Team vom Landratsamt-Bistro bewirtete.