In Bischweier werden Igel wieder aufgepäppelt

Den Igeln geht es schlecht in diesem Jahr. Sie haben mit der Trockenheit und dem Nahrungsmangel zu kämpfen. Für Anja Starck von der Igelstation des Nabu in Bischweier ist die Sache klar: „Der Klimawandel macht den Wildtieren zu schaffen.“ Zwischen 70 und 80 Igel hat sie in diesem Jahr bereits aufgepäppelt.

Von unserer Mitarbeiterin Martina Holbein

„Die Hitze macht den Igeln zu schaffen, sie sind durch die Trockenheit dehydriert und finden nicht genügend Nahrung“, sagt Anja Starck von der Nabu-Igelstation in Bischweier. Zwischen 70 und 80 Igel hat sie in diesem Jahr bereits aufgepäppelt. Wie eine Igelmama mit sechs Igelbabys, die bei ihr abgeliefert wurden. „Die Mama hatte im Nacken einen richtigen Hungerknick, der auch jetzt noch nicht ganz weg ist.“ Ihre Igelbabys waren unterschiedlich kräftig und sie hätte sich, da ist sich Anja Starck sicher, für sie aufgeopfert.

15 Bewohner in der Igelstation

Derzeit betreut Anja Starck 15 Igelchen in der Innenstation, die bei kalten Temperaturen beheizt wird. „Hier sind die ganz Schwachen und Kranken untergebracht, bis sie sich soweit erholt haben, dass ich sie in die Außenstation verlegen kann“, sagt die gelernte tiermedizinische Fachangestellte, die sich auch während ihrer früheren Tätigkeit mit Wildtieren beschäftigt hat. Wenn sie dann soweit sind, kommen sie in ein Außengehege, wo ebenfalls Futter und ein sicherer Schlafplatz bereitstehen.

Nach einer Beobachtungszeit gibt Anja Starck ihnen dann die Möglichkeit, selbstständig die Freiheit zu erkunden. „Viele kommen aber zum Schlafen zurück, weil sie es als sicheren Ort kennengelernt haben. Und die Meisten kommen zum Fressen“, schmunzelt sie.

Schwache Tiere sind anfällig für Krankheiten und Parasiten

Durch die Dehydrierung und den Nahrungsmangel könne sich das Immunsystem der Tiere nicht mehr gegen Parasiten wehren und sie seien anfällig für Krankheiten. „Ich arbeite mit zwei Tierärzten zusammen, die mich tatkräftig unterstützen.“ Etwa 95 Prozent der Igel werden von Privatpersonen gebracht, von Freiburg bis nach Bretten und in den Schwarzwald reicht das Einzugsgebiet, da Wildtierauffangstationen an der Rheinschiene Seltenheitswert haben.

Mähroboter sind eine große Gefahr

Manche kommen auch vom Tierheim, da dieses keine Wildtiere aufnehmen darf. Ganz schlimm sind indes die Verletzungen, mit denen Igel zu ihr gebracht werden. Hunde- und Marderbisse sind keine Seltenheit. Aber auch zunehmend Verletzungen, die Mähroboter anrichten, die ohne Lichtschranke arbeiten. „Da sind die Hinterfüßchen abgemäht, einem Igel wurde das Gesicht halb abgetrennt.“ Die Operationen kosten Geld, genau wie die Medikamente gegen Parasiten, Husten oder Antibiotika. Und zu fressen brauchen die Patienten auch, damit sie sich ihr Mindestgewicht von 600 Gramm anfressen können, um den Winterschlaf, in den sie bald fallen, zu überleben.

600 Euro Kosten im Monat

Seit zwei Jahren hat der Nabu ihre Igelstation anerkannt. „Unsere kleine Gruppe im Murgtal hilft so viel, wie sie kann“, sagt Anja Starck, die mit Mindestkosten von 600 Euro im Monat rechnet. Spenden sind daher immer willkommen, ob Geld oder Sachspenden wie Futter oder „Häusle“. Innen- wie Außengehege werden peinlich sauber gehalten, das Stroh täglich gewechselt, die Käfige mit Fliegennetzen abgedeckt, damit keine Maden wachsen. Die Igel bekommen Katzennassfutter mit einem Fleischanteil von 60 Prozent mit einem Topping aus getrockneten Mehlwürmern. Dazu steht auch immer Igeltrockenfutter bereit. Zweieinhalb Kilo Nassfutter und 700 Gramm Trockenfutter braucht sie monatlich, je nach Zahl der umsorgten Igelchen.

Alle zwei Stunden wird das Igelbaby gefüttert

Tagsüber rollen sich die dämmerungsaktiven Wildtiere in Strohknäuel ein und kommen nur ab und zu zum Fressen raus. „Ich schaue mir die Tiere genau an und entscheide dann, ob ich sie zu zweit oder allein in einen Käfig tun muss“, so Starck. Ganz winzige Babys päppelt sie auch mit der Pipette auf. „Sam war so eines, wog etwas mehr als 30 Gramm.“ Ihn hat sie mit ins Haus genommen, alle zwei Stunden gefüttert, danach das Bäuchlein massiert, damit er keine Koliken bekommt. Jetzt wiegt er immerhin schon 406 Gramm. „Er schmust gerne“, sagt Starck und streichelt dem Kerlchen den weichen Bauch.

Zum zweiten Mal veranstaltet die Nabu-Igelauffangstation Bischweier am kommenden Sonntag, 20. Oktober, zwischen 12 und 17.30 Uhr einen „Tag der offenen Tür“. Es gibt um 12 und 16 Uhr Pony-Vorführungen, von 14 bis 15 Uhr Kinderreiten und jeweils um 13, 15 und 17 Uhr eine Führung durch die Igel-Auffangstation. Die Nabu-Igel-Auffangstation befindet sich in der Murgtalstraße in Bischweier im roten Haus am Ortsausgang Richtung Gaggenau.