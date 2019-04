Jürgen Bäuerle ist jetzt Angestellter der Familie

Anzeige

Mit einem rauschenden Fest im Landratsamt hat sich Landrat Jürgen Bäuerle an seinem 65. Geburtstag von seinem Amt verabschiedet. Allerlei Politprominenz war am Samstagvormittag nach Rastatt gekommen, es gab viel Musik und Lobeshymnen – und eine ordentliche Portion Humor. Er sei nun Angestellter seiner Familie, scherzte Bäuerle in seiner Abschiedsrede, und er ist gespannt auf das erste Mitarbeitergespräch und die darin getroffenen Zielvereinbarungen. Er freue sich sehr auf mehr Zeit mit seiner Frau, den Söhnen und den Enkelkindern, sagte er.

Alle Reden des Tages hatten im Grunde einen Tenor: Jürgen Bäuerle tat dem Landkreis in seinen 14 Amtsjahren gut. Staatssekretär Julian Würtenberger erklärte, Bäuerle habe die Struktur des Landkreises vorangebracht, die Flüchtlingskrise gut bewältigt und eine Verwaltungsreform gestemmt, bei der 306 neue Mitarbeiter integriert werden mussten.

Im Blick

Er sei als kompetent, zielorientiert, bürgernah und omnipräsent beschrieben worden, außerdem habe er „den Blick für das Machbare“. Er sei „ein Landrat zum vorzeigen“. Wegen seines jungen Aussehens werde es ihm schwer fallen, künftig die Vergünstigungen als Rentner ohne Ausweis zu erhalten, scherzte er.

Ein Landrat auf Augenhöhe

Im Namen des Kreistags nannte Karsten Mußler Bäuerles Herausforderungen, bei deren Bewältigung er stets als Brückenbauer und nicht als Bedenkenträger aufgetreten sei. Geschätzt habe man an ihm seine klare Haltung und Offenheit. „In vielen Landkreisen werden wir darum beneidet, dass unser Landrat auf Augenhöhe mit allen Vertretern der 23 Städte und Gemeinden agiert“, so Mußler. Es sei nicht selbstverständlich, dass es „so gut wie kein Gezänke um die Kreisumlage gibt“.

Musik für Bäuerle

Damit ist der Landkreis eine starke Stimme in der Region – folglich erklangen auch „starke Stimmen“ bei Bäuerles Verabschiedung in Form des Bürgermeisterchors. Für manch emotionalen Moment sorgte außerdem der Musikverein aus Bäuerles Heimatort Bühlertal, dem auch sein Sohn angehört. Doch damit nicht genug der Kultur – der Kabarettist Jörg Kräuter betrachtete wortakrobadisch das „leistungsfähige Bühlertäler Landrad, das zur Gruppe der Vielseitigkeitsräder gehört“.

Bunt und offen, im Herzen aber bodenständig.

Die frisch gebackene Regierungspräsidentin Sylvia Felder, bis vor kurzem noch Kreisrätin, attestierte dem scheidenden Landrat gute Schlagzeugerqualitäten, da er immer den Grundrhythmus vorgegeben habe. Der Landkreis sei unter seiner Leitung „bunt und offen, im Herzen aber bodenständig“ gewesen. Sie dankte ihm für seine Präsenz, viele gestalterische Ideen und seinen persönlichen Einsatz. Der Karlsruher Landrat Christoph Schnaudigel sprach auch für den Landkreistag und den Regionalverband. Bäuerle habe einen großen Hang zur Uneitelkeit, eine tolle Portion Humor und eine große Gelassenheit.

Ich habe großen Respekt davor, dass Du für Deine Familie aufhörst.

„Ich will gar nicht auf die politische Zusammenarbeit eingehen, sondern auf unser Verhältnis“, eröffnete die Baden-Badener Oberbürgermeisterin Margret Mergen ihr Grußwort – und sorgte damit für ordentlich Heiterkeit. Das Miteinander sei wie ein Tanz gewesen, bei dem sie nie gespürt habe, dass Bäuerle führe. Gerade im Zusammenwirken des prosperierenden Landkreises mit seiner wunderbaren Landschaft und der kreisfreien Stadt Baden-Baden mit ihrer internationalen Wahrnehmung liege die Stärke der Region, so Mergen. „Ich habe großen Respekt davor, dass Du für Deine Familie aufhörst. Aber ich find’s schon schad’“, so die Baden-Badener Oberbürgermeisterin.

Ein Kapitel Landkreis-Geschichte

Als Vorsitzender des Kreisverbands Rastatt im Gemeindetag Baden-Württemberg will es sich Reiner Dehmelt gar nicht vorstellen, dass Jürgen Bäuerle bald nicht mehr in seinem Büro zur Verfügung steht. Er habe ein bedeutsames Kapitel im Buch des Landkreises geschrieben. Bei den Spargelfesten habe man ihn zum „Landrat der Herzen“ gekürt, so Dehmelt weiter. Im Namen der Mitarbeiter erklärte Personalratsvorsitzender Franz Herr, Bäuerle habe „die Verwaltung mit Elan und Arbeitseifer umgestaltet“.

Er habe eine „offene und mitreißende Art“ gehabt und nehme Kritik stets an. Die Pressestelle hatte zum Finale eine Bilderschau zusammengestellt, in der auch das Video aus dem BNN-Interview gezeigt wurde.

Bäuerle selbst zitierte nach so viel Lob einen Pfarrer: „Vergib den Rednern, dass sie so maßlos übertrieben haben. Und verzeih mir, dass ich daran so viel Gefallen gefunden habe.“ Unter stehendem Applaus sprang ihm zum Finale eines seiner vier Enkelkinder in die Arme.

Der Tänzer

Das schönste Bild hatte die Baden-Badener Oberbürgermeisterin gefunden. Margret Mergen beschrieb den scheidenden Landrat Jürgen Bäuerle als Tänzer, mit dem es Spaß gemacht hatte, über das kommunalpolitische Parkett zu gleiten – und sie habe nie gespürt, dass er dabei führt. Wer Bäuerle kennt, kann sich das richtig vorstellen: Man sitzt mit ihm in einer Besprechung, er setzt genau seine Vorhaben durch – und am Ende hat man das Gefühl, dies genau so selbst gewollt zu haben.

Gutes Ende

Mit dieser Fähigkeit krempelte der Landrat seine Verwaltung um, holte die Rettungs- und Feuerwehrleitstelle nach Rastatt, hielt das Klinikum Mittelbaden auf Kurs und setzte das Glasfasernetz durch. Wo er selbst thematisch nicht ganz sattelfest war, räumte er seinen Experten im Landratsamt weitgehende Vollmachten ein. Mit dieser tanzenden Art seiner Arbeit schien alles möglich zu sein im Landkreis. Zumindest hatte jeder das Gefühl, dass am Ende alles gut sein würde.

Familiäres Parkett

Solche Politiker kann man sich nur wünschen – und auch im Abgang blieb Bäuerle seiner Linie treu, indem er nun ganz einfach und beschwingt von der kommunalen Tanzfläche hinüber aufs familiäre Parkett steppt. Beim Essen soll man immer dann aufhören, wenn es am besten schmeckt. Das hat der Tänzer Jürgen Bäuerle vorbildlich hinbekommen. Respekt!