Majolika-Geschäftsführer Dieter Kistner trainierte auf der Queen Mary

Trainingseinheiten an Bord der Queen Mary 2: Für Dieter Kistner, Geschäftsführer der Staatlichen Majolika in Karlsruhe zählten diese Erlebnisse zur finalen Phase der Vorbereitung auf den New-York Marathon, den er in diesem Jahr zum neunten Mal absolvierte.

Allmorgendlich drehte Kistner auf dem Deck des legendären Schiffes seine Runden: „Das war aber eigentlich nur etwas Jogging“, sagt Kistner, der sich mit der Anreise in die US-Metropole auf der Queen Mary 2 einen großen Wunsch zu seinem 60. Geburtstag erfüllt hatte.

25 Minuten schneller

Die eigentliche, gezielte Trainingsvorbereitung erstreckte sich über zehn Wochen. Und sie war intensiver als vor zwei Jahren, wo Kistner verletzungsbedingt nicht in Topform war. Die Konsequenz: Diesmal unterbot er seine Zeit aus dem Jahr 2016 um satte 25 Minuten und kam in vier Stunden, 49 Minuten und 52 Sekunden ins Ziel.

Es war wieder eine Wahnsinnsatmosphäre.

Unter den über 52.000 „Finishern“, also jenen Läufern, die die Ziellinie überquerten, landete er auf Platz 32.897. Freilich: Die Platzierung spielt für ihn überhaupt keine große Rolle. „Es war einfach wieder eine Wahnsinnsatmosphäre bei schönstem Wetter, idealen Bedingungen und Millionen Menschen, die entlang der Strecke die Läufer angefeuert haben“, sagt Kistner – ein leidenschaftlicher Fan dieses Großsportereignisses. Er vergleicht es mit einem „friedlichen Vielvölker-Fest.“

Kistner läuft mit seiner Ehefrau

In der Vorbereitung war Kistner unter anderem auch beim Halbmarathon in Karlsruhe gestartet – ebenso wie beim „Dash to the Finish Line“, einem Lauf über 5.000 Meter am Vorabend des Marathons in New York. Erstmals lief Kistner dort gemeinsam mit Ehefrau Martina, die ihn in den Wochen zuvor schon als „Personal Trainer“ unterstützt hatte, wie er sagt.

Und Martina Kistner-Bayne, Künstlerische Leiterin bei der Majolika, fand daran so viel Gefallen, dass sie auch selbst mit einem Start beim New York Marathon im kommenden Jahr liebäugelt – wenn sie bei der Verlosung der Startplätze Glück hat.

Ich hatte unterwegs drei Krisen.

Dieter Kistner räumt indessen ein, diesmal eigentlich etwas zu schnell auf der 42,195 Kilometer langen Distanz durch alle New Yorker Stadtteile angegangen zu sein. „Das Streckenprofil ist in jedem Jahr gleich. Es ist teilweise hügelig und verläuft über fünf Brücken“, sagt er. „Ich hatte unterwegs drei Krisen und in der zweiten Hälfte auch große Schmerzen in der Muskulatur“, beschreibt Kistner seine Gefühlswelt.

30-Kilometer-Marke gibt Kraft

Eine wichtige psychologische Marke sei dann aber das Schild gewesen, das die 30-Kilometer-Marke angezeigt habe – und ihm die nötige Kraft gab, um auch die restlichen Kilometer noch durchzustehen. „Da muss man beißen und kämpfen, letztlich kommt es auf den Willen an, wobei auch die Erfahrung hilft, die man schon bei früheren Marathonläufen gesammelt hat“, wie Kistner betont.

Zehnter Start geplant

Das Glücksgefühl, nun erneut als „Finisher“ in einer glänzenden Zeit eine der größten Laufveranstaltungen der Welt bewältigt zu haben, beflügelt Kistner nun auch für seine Pläne im kommenden Jahr. Dann will der ehemalige Leiter der Handballabteilung des TuS Durmersheim seinen zehnten Start beim New-York-Marathon realisieren, der 2019 obendrein zum 50. Mal ausgetragen wird.

Vorfreude im Blick

Dabei hofft er, mit Robert Höllig – in früheren Zeiten genauso wie Kistner eine Institution im Durmersheimer Handballsport – einen Mitstreiter zu finden, der ebenfalls in New York startet und dort früher schon einmal mit von der Partie war. „Dann will ich mich vier Monate lang richtig gut vorbereiten“, sagt Kistner – und sein Blick verrät, dass die Vorfreude darauf ihn jetzt schon wieder in höchstem Maße erfasst hat.