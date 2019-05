Kommunalwahl 2019: So hat Ihre Gemeinde gewählt

Anzeige

Nachdem das amtliche Endergebnis für die Europawahl fest steht, werden nach und nach auch die ersten Zahlen der Kommunalwahl veröffentlicht. Im Landkreis Rastatt wurden unter anderem auch die Ergebnisse der Gemeinden Ötigheim und Iffezheim bekannt gegeben. Im Landkreis Karlsruhe sind bisher auch die Ergebnisse von Karlsbad veröffentlicht worden.

Da in den Wahllokalen zuerst die Europawahl ausgezählt wurde, bleiben am Sonntagabend vielerorts die Wahlzettel für die Kommunalwahlen ungeöffnet. Die Mehrheit der Städte und Gemeinden in der Region zählen diese erst im Verlauf des Montags aus. Dies gilt vor allem für die Stadtkreise und Großen Kreisstädte. Es gibt allerdings erste Trends aus den Großstädten wie Karlsruhe oder Mannheim.

Ötigheim

In Ötigheim kommt die CDU auf 40,9 Prozent der Stimmen. 2014 waren es noch 44,7 Prozent. Die Christdemokraten müssen ein Minus von 3,8 Prozent verkraften. Noch deutlicher ist der Rückschlag für die SPD, die nach 17,2 Prozent im Jahr 2014 bei nur 8,1 Prozent gelandet ist. Die Freien Wähler (FWG) steigern hingegen ihr Ergebnis von 38,1 Prozent auf satte 51 Prozentpunkte – damit sind sie die stärkste Kraft. Christian Dittmar wurde mit 2825 Stimmen am meisten gewählt.

Iffezheim

Auch in Iffezheim sind die Freien Wähler die stärkste Kraft. Sie haben aber nur ein Plus von 2,3 Prozentpunkten und erreichen 41,6 Prozent. Die CDU wird mit 35,7 (37,6 im Jahr 2014) zweite Kraft vor der SPD mit 22,7 Prozent (23,1 Prozent im Jahr 2014).

Karlsbad

In der Gemeinde Karlsbad haben die Freien Wähler ebenfalls das beste Ergebnis erreicht und landen bei 33,02 Prozent, was fast dem Ergebnis der Kommunalwahl von 2014 (33,92 Prozent) entspricht. Die Christdemokraten sind in Karlsbad die größten Verlierer. Nach 30,5 Prozent im Jahr 2014 kommen die Konservativen nur noch auf 22,6 Prozent. Auch die SPD fährt Verluste ein, wenn auch weniger deutlich: Nach 19 Prozent im Jahr 2014 erreichen die Sozialdemokraten 17,6 Punkte. Aufsteiger sind hingegen die Grünen, die von 6,3 Prozent fünf Jahre später bei 23,8 Prozent landen.

Königsbach-Stein

In Königsbach-Stein erreichte die CDU nur noch 16,3 Prozent gegenüber 24,1 Prozent vor fünf Jahren. Das Minus der SPD ist noch extremer: Von 26,1 Prozent rauschen die Sozialdemokraten auf 13,5. Stärkste Kraft sich auch hier die Grünen mit 21,3 Prozent – quasi aus dem Nichts. 2014 war die Partei noch nicht einmal im Gemeinderat. Vierstärkste Kraft ist die FDP mit 11,1 Prozent. Ach die Liberalten legen zu und zwar um 6,7 Punkte.



obit/som/BNN