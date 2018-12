Kot-Probe bestätigt: Zweiter Wolf im Nordschwarzwald

Anzeige

Im Nordschwarzwald treibt sich offenbar ein zweiter Wolf herum: Das hat eine Kot-Analyse des Senckenberg-Instituts ergeben.

Wie die Forschungseinrichtung in Frankfurt am Main mitteilt, habe die Untersuchung einer Kot-Probe, die Ende September in Forbach gefunden worden war, den Aufenthalt eines zweiten Wolfs – zumindest zum Zeitpunkt des Funds vor zwei Monaten – bestätigt.

Nur durchgezogen oder noch da?

Der Haplotyp des Tiers sei in der Region noch nicht nachgewiesen. Unklar sei noch, ob der Wolf nur durch den Nordschwarzwald gezogen sei oder sich immer noch dort aufhalte. Das Geschlecht und eine Rudelzugehörigkeit seien ebenfalls noch unbestimmt.

Einiges auf dem Kerbholz

Seit Monaten streift ein Wolfsrüde, genannt GW-852m, durch das Murgtal. Dutzende Schafe sollen bereits durch seine Angriffe gestorben sein, so etwa Ende April in Bad Wildbad, als 44 Schafe getötet wurden, oder Anfang September in Gernsbach, wo vier Tiere starben. DNA-Abgleiche bringen GW-852m mit diesen Vorfällen in Verbindung.

Nicht verantwortlich war der Wolf – anders als zunächst angenommen – für ein Mitte Oktober in Loffenau gerissenes Rehkitz.

Zahlreiche Hinweise aus der Bevölkerung

Meldungen von Wolfssichtungen aus der Bevölkerung sind in diesem Jahr drastisch angestiegen: Allein bis Ende September waren es über 450 Meldungen, die bei der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt (FVA) des Landes eingegangen sind. Zum Vergleich: Im Vorjahr waren es 310, 2016 sogar nur 120.

CDU fordert Wolfsabschuss

Die Politik reagierte bereits auf die Wolfsthematik: Der naturschutzpolitische Sprecher der CDU-Landtagsfraktion, Raimund Haser, hatte sich jüngst gar für die Möglichkeit des Abschusses ausgesprochen. „Die CDU-Fraktion ist schon seit längerem der Auffassung, dass es einen absoluten Schutz zu Lasten anderer Schutzgüter nicht geben kann“, so Haser.