Kreis Rastatt geht beim Etat-Entwurf noch einmal in die Vollen – und sieht Wolken am Horizont

Derzeit sind die Kassen des Landkreises Rastatt gut gefüllt. Mit dem aktuellen Etat-Entwurf will der Kreis die Kommunen entlasten und andere Vorhaben stemmen. Bei dessen Vorstellung warnte Landrat Toni Huber aber schon mal vor dunklen Wolken am Horizont: die Gewerbesteuereinnahmen werden künftig wohl deutlich zurückgehen.

Noch besteht im Landkreis Rastatt beim Blick auf das kommende Haushaltsjahr kein Anlass zur Sorge. Dies bekräftigte Landrat Toni Huber bei der Einbringung des Etatentwurfes am Dienstag im Kreistag. Grund dafür sei die starke Steuerkraft der Städte und Gemeinden im Jahr 2018, die auf 362 Millionen Euro angestiegen ist.

Allerdings: Dunkle Wolken seien am Horizont schon sichtbar, bekannte Huber. Deutlich sinkende Gewerbesteuereinnahmen in den drei großen Kreisstädten und auch die finanzwirtschaftliche Abhängigkeit von der Autoindustrie nannte der Landrat beispielhaft. Gleichwohl solle der Hebesatz der Kreisumlage für 2020 um einen Punkt auf 29 Prozent gesenkt werden. „Dadurch würden die Städte und Gemeinden im Landkreis im kommenden Jahr um 3,6 Millionen Euro entlastet“, betonte Huber.

Huber: Das Land geht mit den Kreisen nicht fair um

Freilich müsse der Hebesatz im Jahr 2021 wieder angehoben werden. Neben dem Aufkommen aus der Kreisumlage von 105 Millionen Euro bilden die 58 Millionen Euro an Zuweisungen des Landes die wichtigsten Einnahmen des Kreishaushaltes.

Huber verhehlt allerdings auch nicht, dass man mit den Ergebnissen der gemeinsamen Finanzkommission des Landes und der kommunalen Spitzenverbände nicht zufrieden sein könne: „Das waren keine Verhandlungen auf Augenhöhe, sondern ein Diktat des Landes“. Und: Es sei „kein fairer Umgang mit den Kreisen“ gewesen, sagt Huber.

Was die künftigen Herausforderungen des Landkreises betrifft, sei etwa die beschlossene Konzentration auf drei Kliniken beim Klinikum Mittelbaden alternativlos. Die derzeitige Krankenhausinfrastruktur stelle eine Herkulesaufgabe dar und auch im Pflegebereich stünden wichtige Weichenstellungen an.

Die Abfallgebühren bleiben stabil

Die schwierigen Rahmenbedingungen der Krankenhausfinanzierung verhinderten, so Huber, eine Verbesserung des Betriebsergebnisses. Deshalb sei für 2019 ein deutlicher Betriebsverlust zu erwarten. Für 2020 müsse erstmals neben einem Investitionszuschuss von 2,4 Millionen Euro ein Verlustausgleich von etwa drei Millionen Euro eingeplant werden.

Das gewichtigste Budget betrifft den Sozialhaushalt mit 139 Millionen Euro. Im Jugendhilfehaushalt erhöht sich der Bedarf auf 24,35 Millionen Euro, rund 1,38 Millionen Euro mehr als im laufenden Jahr. Ursache dafür seien unter anderem steigende Fallzahlen bei der Jugendhilfe oder auch verlängerte Laufzeiten bei Hilfemaßnahmen.

Für die Breitbandversorgung, wo mit dem Bau eines Glasfasernetzes begonnen wird, und den dafür eigens eingerichteten Eigenbetrieb werde der Landkreis einen Betriebskostenzuschuss von 300 000 Euro sowie einen ersten Investitionszuschuss von 2,5 Millionen Euro leisten.

Dass die Abfallgebühren stabil bleiben, bekräftigte Huber in seiner Rede ebenfalls. Sorgen bereiteten allerdings sinkende Erlöse aus der Altpapiervermarktung. Für das neue Betriebsgebäude auf der Entsorgungsanlage „Hintere Dollert“ seien knapp 1,2 Millionen Euro veranschlagt.

Mehrkosten in der Schülerbeförderung

Wie wichtig dem Landkreis die Bildungspolitik sei, werde anhand von Zahlen deutlich: „25 Millionen Euro nehmen wir im kommenden Jahr für unsere kreiseigenen Schulen in die Hand“. Zu den größten Posten im Bereich der Bauunterhaltung zählt der vierte Bauabschnitt der Innensanierung des Durmersheimer Wilhelm-Hausenstein-Gymnasiums, wofür rund eine Million Euro veranschlagt sind. Zu den bedeutendsten Hochbaumaßnahmen gehöre die Sanierung des Verwaltungsgebäudes der Josef-Durler-Schule mit ebenfalls rund einer Million Euro.

Mit einer Summe von 10,77 Millionen bleibt der Haushaltsansatz für den ÖPNV auf gleichem Niveau wie zuletzt. Ein Mehraufwand sei hingegen bei der Schülerbeförderung – bedingt auch durch neue Klassenformen zu konstatieren. 670 000 Euro mehr werden dafür veranschlagt, bei einer Gesamtsumme von 5,56 Millionen Euro.

Für den Straßenbau beläuft sich das Investitionsvolumen auf rund 1,6 Millionen Euro, 900 000 Euro sind eingeplant für die Erneuerung verschiedener Straßendecken, etwa in Sulzbach, Iffezheim und Bühl.

PFC-Belastung führt weiterhin zu hohen Kosten

Das Schwerpunktthema im Umweltschutzbereich bleibe PFC. „Wir wollen alle potenziellen Flächen bis 2021 erkunden“, sagte Huber. 60,6 Millionen Euro werden im kommenden Jahr für die 1 273 Beschäftigten des Landkreises bezahlt, wobei 1,4 Millionen Euro für zusätzliche Stellen ausgegeben werden.

Seit 2007 habe der Landkreis, so Huber, 37 Millionen Euro Schulden abgebaut – und dieser Trend soll sich auch im kommenden Jahr fortsetzen. Mit einer Pro-Kopf-Verschuldung von 222 Euro habe sich der Landkreis auf Rang 19 im Vergleich mit den insgesamt 34 Landkreisen in Baden-Württemberg vorgearbeitet.„Der Abbau der Verschuldung verschafft uns die notwendigen Spielräume für zukünftige Investitionen“, wie Huber bekräftigte. Am 18. Februar 2020 soll der Kreistag den neuen Haushalt beschließen.