Kretschmann besucht Umwelt-Erlebnis-Pfad in Rastatt

Vorsichtig nahm der Ministerpräsident Winfried Kretschmann das kleine Gläschen zwischen die Finger. Darin befand sich eine Sandbiene – und damit ein Lebewesen, das auf dem naturnah umgestalteten Gelände gleich neben dem Betriebsrestaurant am Rastatter Standort des Mercedes-Benz Werkes Gaggenau einen neuen Lebensraum gefunden hat.

Wie Kretschmann bei seinem Besuch am Donnerstag (2.05.19) in Rastatt erfuhr, wurden dort in den vergangenen Jahren auf einer Fläche von rund 2,3 Hektar Verstecke, Nichtmöglichkeiten und ein reichhaltiges Nahrungsangebot für Insekten und Vögel geschaffen – wobei eben auch 22 gefährdete Wildbienenarten dazu gehören.

Umwelt-Erlebnis-Pfad

Neueste Errungenschaft ist dabei ein Umwelt-Erlebnis-Pfad, der direkt an das Betriebsrestaurant von Daimler angrenzt. Dank Unterstützung des Naturschutzbundes Deutschland und Nabu-Referent Martin Klatt wurden entsprechende Info-Tafeln angefertigt, welche auch über die Lebensräume aufklären. So gibt es Nistkästen, die gefährdete Hosenbiene etwa kann ihr Nest in einen eigens angelegten Sandboden graben und für Rauchschwalben wurde in die Seitenwand eines Hallenvorraums gar ein Einflugloch gebohrt, so dass die Vögel bei geschlossenem Rolltor ihre Jungen im Nest erreichen können, ohne die Produktionsabläufe zu stören.

Das erfreut einfach mein Herz.

Genau dieses Nebeneinander von Naturschutz und industrieller Produktion hob Kretschmann besonders hervor. Beim Anblick einer seltenen Nelkenart und der Margariten huschte ein Lächeln über Kretschmanns Gesicht: „Das erfreut einfach mein Herz.“ Lange habe die Industrie nur etwas von der Natur genommen, nun sei es dringend notwendig, etwas zurück zu geben, mahnte der Ministerpräsident.

Kretschmann plädiert für Natur

Er wies darauf hin, das 130 Arten pro Tag aussterben: „Es ist dramatisch, dass die verlorenen Tier- und Pflanzenarten nicht wieder hergestellt werden können.“ Nach seiner Überzeugung müsse Baden-Württemberg neben einem Hightech-Land auch ein „High-Nature-Land“ werden. Dabei dürfe dieses Engagement für den Naturschutz von Daimler kein Einzelfall bleiben.

Die Stadtökologie bringt schon etwas.

Indessen gibt sich Kretschmann durchaus auch hoffnungsvoll. So habe sich die Artenvielfalt in den Städten teilweise erholt, denn es habe sich gezeigt, dass die „Stadtökologie schon etwas bringt.“ Mit dem Pflanzen einer Essig-Rose direkt hinter dem Eingangstor 1 auf dem Mercedes-Gelände setzte Kretschmann in Rastatt gleichsam ein Zeichen für die weitere Entwicklung naturnaher Projekte auf dem Gelände.

Umwelt und Wirtschaft im Einklang

Thomas Twork, Standortverantwortlicher beim Mercedes-Benz Werk Gaggenau, betonte, dass es das langfristige Ziel sei, hier Wirtschaft und Umwelt in Einklang zu bringen. Der Nabu-Landesvorsitzende Johannes Enssle erklärte, dass „sich die Verbindung eines globalen Wirtschaftsunternehmens zum Naturschutz hier wunderbar vor Ort zeigen lässt.“

Mehrwert für Mitarbeiter

Michael Brecht, Betriebsratsvorsitzender der Daimler AG, hob hervor, dass viele Beschäftigte in ihrer Freizeit die naturnahen Flächen freiwillig betreuen und sie auch Spaß daran hätten. Jürgen Süss, Umweltmanagementbeauftragter bei Daimler, kündigte die naturnahe Umgestaltung weiterer Flächen an, die „den Mitarbeitern auch Mehrwert bringt.“