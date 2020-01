Landkreis Rastatt sichert Festpreis für Altpapier – vorerst

Anzeige

Eigentlich könnte der Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Rastatt entspannt auf die aktuelle Talfahrt der Altpapierpreise schauen. Er hat einen Vertrag mit einem privaten Abnehmer, der ihm für ein festgelegtes Kontingent einen festen Erlös garantiert. „Wir sind mit dem Preis zufrieden“, sagt Dezernent Jörg Peter, gleichzeitig Erster Betriebsleiter des Abfallwirtschaftsbetriebs, auf Nachfrage.

Der Vertrag habe eine feste Laufzeit für dieses Jahr und beinhalte eine einseitige Option für den Landkreis auch noch für 2021. Aber die Verantwortlichen im Landratsamt blicken schon voraus auf das Jahr 2022.

Denn sollte sich der Preisverfall bei der Abnahme von Altpapier fortsetzen und womöglich darin enden, dass kein Erlös mehr erzielt wird, sondern für die Abgabe von Altpapier sogar noch gezahlt werden muss, dann hätte dies spürbare Konsequenzen. Auch für die Gebührenzahler, sprich alle Haushalte im Landkreis Rastatt.

Umlage auf die Müllgebühren?

„Sollte sich der Markt in dieser Weise entwickeln, dann hätten wir Einnahmeausfälle und müssten diese auf die Müllgebühren umlegen“, beschreibt Peter das negative Szenario. Noch aber hat der Kreis die Festpreisregelung und damit Planungssicherheit.

Für die Kreisbehörde in Rastatt gilt schon seit vielen Jahren die Regelung, dass Sammlung und Verwertung grundsätzlich voneinander getrennt sind. Die von den Bürgern befüllte Grüne Tonne wird von der Firma Merb (Achern) schon seit vielen Jahren geleert; damit ist aus Sicht des Kreises die Sammlung gut abgedeckt.

Einen neuen Partner hat der Kreis seit Beginn dieses Jahres indes für die Verwertung des gesammelten Altpapiers und der Kartonagen. Dies ist die Firma Siegrist aus St. Leon-Rot, die nach einer (europaweiten) Ausschreibung vom Landkreis aus über zehn Angeboten ausgewählt worden sei, „weil sie uns den besten Preis geboten hat“, so Peter.

In dem Vertragswerk wird eine feste Übernahmemenge in einer Spanne zwischen 12.000 und 17.000 Tonnen jährlich festgeschrieben; der Verwerter Siegrist holt das Material bei der Umladestelle ab und sortiert es gemäß seiner weiteren Verwendung. Die Spanne berücksichtigt laut Dezernent Peter die kontinuierlich steigende Menge an Verkaufsverpackungen, die durch das Wachstum beim Online-Geschäft entsteht.

Einnahmen durch Altpapier dienen dem Unterhalt der Deponien

Generell werden die Einnahmen, die der Kreis aus dem Altpapierverkauf erzielt, gewissermaßen als eine Art Quersubvention innerhalb der Abfallwirtschaft genutzt, in der hohe Kosten vor allem für die Unterhaltung der Deponien entstehen.

Mit dem direkten Geschäft am Markt kennt sich Jürgen Hurrle, der eine eigene Firma in Gaggenau-Ottenau hat und seit Jahrzehnten als Altpapierhändler arbeitet, bestens aus. Er kauft die Ware von Firmen und Vereinen und verkauft sie unter anderem an die Papierfabriken im Murgtal; Hauptabnehmer sind hier Mayr-Melnhof und Baden Board. Hurrle blickt auf einen Zeitraum in den 90er Jahren zurück, „da haben die Papierfabriken sogar Geld genommen, wenn man ihnen was bringen wollte“.

Je nach Qualität gehen die Preise total in den Keller Jürgen Hurrle, Altpapierhändler aus Gaggenau-Ottenau

China kauft ein Altpapier mehr im Ausland

Ganz so schlimm sei es jetzt nicht, dennoch beunruhigt ihn die anhaltende Talfahrt der Preise. „Je nach Qualität gehen die Preise total in den Keller.“ Zuletzt habe er zwar noch alles angenommen, er sei jetzt aber sehr vorsichtig geworden, sagt er. Weitere Termine – sprich einen Container für die Altpapier sammelnden Vereine aufstellen – wolle er im Moment lieber nicht ausmachen. „Es ist sehr viel Material da, der Absatz ist äußerst schwierig.“

Einen wichtigen Grund für den Abwärtstrend sieht er in der Haltung Chinas, das früher viel Altpapier im Ausland gekauft habe, dem inzwischen aber einen Riegel vorgeschoben habe. „Das Ventil China ist für uns weg.“

Geld fehlt Vereinen etwa in der Jugendarbeit

Die Vereine reagieren auf die Entwicklung höchst unterschiedlich, wie eine BNN-Stichprobe im Murgtal ergab. Eckhard Wunsch vom Musikverein Bermersbach: „Unsere letzte Altpapiersammlung war am 9. November und wir erhielten noch 47 Euro je Tonne, im Juli waren es noch 62 Euro.“

Für den Verein seien die Altmetall- und die Altpapiersammlungen eine wichtige Einnahmequelle, „ohne die uns circa 1.500 Euro zur Finanzierung der Jugendausbildung oder des Dirigenten fehlen“. Der Musikverein sammelt an diesem Samstag zum vorerst letzten Male. Weitere Vereine im Murgtal denken darüber nach, ob sich eine Sammlung noch lohnt.

Beim Förderverein der Ebersteingrundschule in Gaggenau-Selbach, der seit über zehn Jahren Altpapier sammelt und viele Projekte in der Schule unterstützen konnte, ist die Entscheidung schon gefallen: Mindestens eine von den vier für dieses Jahr geplanten Sammlungen fällt aus.

Dagegen wollen die Obertsroter Schlossbergteufel zunächst noch an den Aktionen festhalten; im Gernsbacher Stadtteil gibt es in jedem Quartal einen Sammeltermin, bei dem sich die örtlichen Vereine abwechseln. „Wir beobachten die Entwicklung genau“, sagt Manuel Dörrer, Vorsitzender der Schlossbergteufel.