Zwei Verletzte bei Brand in Lichtenau – 100 Feuerwehrleute im Einsatz

In Lichtenau-Scherzheim hat am Samstagabend ein Wohnhaus gebrannt. Dabei wurden zwei Personen verletzt und ins Krankenhaus eingeliefert, wie das Polizeipräsidium Offenburg am Sonntag mitteilte.

Das Feuer in der Landstraße war am Samstag gegen 19.40 Uhr per Notruf gemeldet worden. Aus laut Mitteilung bislang noch ungeklärter Ursache war im 1. Obergeschoss ein Brand ausgebrochen, der sich auf den Dachstuhl ausbreitete.

Durch das Feuer entwickelte sich eine große Rauchwolke, weswegen in der Warn-App „Nina“ ein Hinweis veröffentlicht wurde, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Feuerwehrleute konnten das Feuer gegen 22 Uhr löschen. Für die Nacht wurde eine Brandwache eingerichtet.

100 Feuerwehrleute in Lichtenau im Einsatz

Im Einsatz waren nach Angaben der Feuerwehr rund 100 Feuerwehrleute aus Lichtenau, Rheinmünster und Bühl. Neben der Polizei waren etwa 15 Kräfte des Deutschen Roten Kreuzes sowie ein Rettungshubschrauber vor Ort.

Das Haus wurde durch den Brand unbewohnbar. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 200.000 Euro. An einem Nachbargebäude entstand ein leichter Sachschaden.

Das Polizeirevier Bühl hat die weiteren Ermittlungen zur Ursache des Feuers aufgenommen.