Neuregelung der Organspende: Das sagen die Politiker aus Baden

Es ist ein emotionales und kontroverses Thema: Der Bundestag entscheidet am Donnerstag über eine Neuregelung der Organspende. Die BNN haben die Abgeordneten aus unserer Region gefragt, wie sie abstimmen werden – und warum.

Angesichts Tausender kranker Menschen auf den Wartelisten sollen in Deutschland mehr Organspenden möglich werden. Doch wie? Der Bundestag will an diesem Donnerstag über zwei Gesetzentwürfe und einen Antrag abstimmen.

Die große Lösung: Eine Abgeordnetengruppe um Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und Karl Lauterbach (SPD) macht sich für eine „doppelte Widerspruchslösung“ stark. Sie würde das bestehende Prinzip umkehren, dass Organentnahmen nur bei ausdrücklichem Ja zulässig sind. Stattdessen soll jeder automatisch Spender sein – man soll dem aber jederzeit widersprechen können und müsste das in einem Register speichern.

Vor einer Transplantation müsste ein Arzt dort abfragen, ob es eine Erklärung gibt. Falls nicht und es auch kein schriftliches Nein gibt, ist der nächste Angehörige zu fragen, ob er ein Nein des Verstorbenen kennt. Geplant ist eine Informationskampagne für eine neue Regelung, außerdem soll jeder ab 16 Jahren dreimal direkt angeschrieben werden.

Kommen Minderjährige als Spender infrage, wäre eine Organentnahme nur zulässig, wenn ein Angehöriger zugestimmt hat. Bei Menschen, die die Tragweite einer solchen Entscheidung nicht erkennen können – etwa wegen einer geistigen Behinderung – sollen Organspenden tabu sein.

Die alternative Lösung: Eine Gruppe um Grünen-Chefin Annalena Baerbock und die Linke-Vorsitzende Katja Kipping schlägt vor, die Bürger mindestens alle zehn Jahre anzusprechen („Entscheidungslösung“). Wer ab 16 einen Personalausweis beantragt, ihn verlängert oder sich einen Pass besorgt, soll auf dem Amt Informationsmaterial bekommen.

Beim Abholen kann man sich vor Ort in ein Online-Register eintragen – mit Ja oder Nein. Selbst beraten sollen Ämter nicht. Die Hausärzte sollen in diesem Konzept ihre Patienten bei Bedarf alle zwei Jahre über Organspenden informieren und zum Eintragen ins Register ermuntern – aber ergebnisoffen und mit dem Hinweis, dass es freiwillig ist.

Grundwissen über Organspenden soll auch Teil der Erste-Hilfe-Kurse vor einer Führerscheinprüfung werden. Im Online-Register sollen Entscheidungen jederzeit zu ändern sein.

Antrag der AfD: Im Antrag der AfD geht es um eine „abzulehnende“ Widerspruchslösung. Das Ziel ist mehr Vertrauen in das Organspendesystem. Der Bundestag soll die Regierung auffordern, die Aufsicht über die Vermittlung von Organen auf eine „unabhängige öffentlich-rechtliche Institution“ zu übertragen. Diese dürfe nicht mit Beteiligten im Organspendeverfahren besetzt sein.

Die BNN haben die Bundestagsabgeordneten aus unserem Verbreitungsgebiet gefragt, für welchen Gesetzesentwurf sie abstimmen werden und was für ihre Entscheidung ausschlaggebend ist. Die Begründungen mussten aus Platzmangel leicht gekürzt werden.

Axel E. Fischer CDU, Wahlkreis Karlsruhe-Land

Nach reiflicher Überlegung und Abwägung aller Argumente sehe ich derzeit keine schlagkräftigen Argumente, die für die Widerspruchslösung sprechen. Die Idee, erst einmal alle Menschen zu potenziellen Organspendern zu machen, widerspricht im Grundsatz meinen Empfindungen zur Würde des Menschen und dem christlichen Menschenbild.

Nach meiner Überzeugung muss für eine Organentnahme die ausdrückliche Einwilligung des Patientin oder seiner Angehörigen vorliegen. Alles andere ist mit dem Selbstbestimmungs- und Persönlichkeitsrecht der sterbenden Person nicht vereinbar. Ein Mensch ist kein beliebig verfügbares Ersatzteillager für Dritte.

Christian Jung FDP, Wahlkreis Karlsruhe-Stadt

Ich werde für die Entscheidungslösung stimmen. Da ich selbst Organspender bin und mich dafür bewusst entschieden habe, ist es für mich wichtig, dass jeder Mensch sein Selbstbestimmungsrecht wahren kann. Dies ist nicht gewährleistet, wenn jeder zuerst einmal automatisch Organspender wird.

Eine freie Entscheidung bei gleichzeitiger regelmäßiger Information über die Organspende und einer dazugehörigen Abfrage ist mir ein besonderes Anliegen.

Danyal Bayaz Grüne, WK Bruchsal-Schwetzingen

Ich werde der Entscheidungslösung zustimmen. Letztlich halte ich die Widerspruchslösung für einen zu großen Eingriff in das Persönlichkeitsrecht der Bürgerinnen und Bürger. Ich finde, dass sich jede und jeder Einzelne aktiv entscheiden sollte, ob sie oder er Organe spenden möchte.

Schweigen ist für mich keine Willenserklärung und sollte nicht automatisch Zustimmung bedeuten. Zugleich sehe ich die gut gemeinte Absicht hinter der Widerspruchslösung, die Zahl der Spenden zu erhöhen. Denn klar ist, dass wir eine höhere Spendenbereitschaft brauchen. Dazu gehört für mich, aus den Erfahrungen anderer Länder zu lernen, die Organisation der Abläufe in Krankenhäusern zu verbessern und stärker für eine Zustimmung zu einer Organspende zu werben.

Gabriele Katzmarek SPD, Wahlkreis Rastatt

Ich werde dem Antrag von Spahn und Lauterbach zustimmen. Ich bin fest davon überzeugt, dass die „doppelte Widerspruchslösung“ dazu beitragen würde, mehr bedürftigen Menschen durch mehr Organspenden zu helfen.

Aus meiner Sicht ist jeder Mensch in Deutschland verantwortlich, sich mit der Frage einer Organspende zu befassen. Mit der doppelten Widerspruchslösung bleibt es den Menschen, die keine Organspende möchten, weiterhin möglich, sich dagegen zu entscheiden.

Vor und nach Inkrafttreten des Gesetzes sollen alle über die Regelungen zur Organspende informiert werden. Gleichzeitig wird eine Behörde beauftragt, den Willen, die bedingte oder die fehlende Bereitschaft einer Person zur Organspende zu registrieren.

Nach dem Tod einer Person ist der nächste Angehörige dieser Person zu befragen, ob der erklärte Wille des Verstorbenen der Organspende entgegensteht. Diese Regelung dient auch den Hinterbliebenen, die keine Gewissensentscheidung treffen müssen, wenn der Verstorbene zuvor seinen Willen bei der Bundesbehörde erklärt hat.

Gunther Krichbaum CDU, Wahlkreis Pforzheim

Ich werde für die „doppelte Widerspruchslösung“ stimmen und damit das „Ja zum Leben“ betonen, da in unserer Gesellschaft die Zahl der Spender trotz zahlreicher Kampagnen über Jahre nicht signifikant gestiegen ist. Die Entscheidung zur Organspende bleibt jedoch frei und bietet die Möglichkeit, sich mit dem Thema zu befassen.

Für mich ist die jetzige Situation unbefriedigend: Wir haben einen Mangel an Spenderorganen, weshalb wir auf Spenderorgane aus dem Ausland zurückgreifen, wo meistens Regelungen zur Widerspruchslösung gelten und Erfolge zeigen.

Außerdem konfrontieren wir Hinterbliebene mit der ethischen Frage der Organspende. Die doppelte Widerspruchslösung bietet eine Chance, diese Probleme zu lösen und der Empfehlung des Europarats zur Widerspruchslösung zu folgen.

Katja Mast SPD, Wahlkreis Pforzheim

Neben der Parlamentsdebatte am Donnerstag sind die Gespräche in meiner Fraktion mit ausschlaggebend. Dann treffe ich meine Entscheidung.

Grundsätzlich befürworte ich eine Lösung die dafür sorgt, dass mehr Menschen Organe spenden. Ziel der vorgeschlagenen Regelungen ist es, die Spendensituation zu verbessern.

Dieses Ziel unterstütze ich, denn Organe retten Leben. Bevor ich entscheide, schaue ich mir deshalb die beiden Regelungen sehr genau an und wäge die Argumente sehr gut ab. Dafür nehme ich mir bewusst die dafür notwendige Zeit.

Marc Bernhard AfD, Wahlkreis Karlsruhe-Stadt

Beim Thema Organspende geht es nicht „nur“ um die Verbesserung von Lebensumständen, hier geht es um Leben und Tod, Zwang und Selbstbestimmung, Solidarität und Enteignung.

Ich werde dem Antrag nicht zustimmen. Die AfD-Fraktion hat einen eigenen Antrag zur Sache eingebracht, der auf eine „Vertrauenslösung“ setzt: mehr Transparenz, Aufklärung und eine Neuordnung des Transplantationsrechts.

Es kann gar nicht genug Kraftanstrengungen geben um Menschenleben zu retten, umso mehr ist es wünschenswert, die Spendenbereitschaft zu fördern. Der bisher eingeschlagene Weg geht mehr in Richtung fordern, statt in Richtung fördern. Der Zweck sollte nicht die Mittel heiligen. Die doppelte Widerspruchslösung gleicht einer vorgelagerten Enteignung mit nachgelagertem indirektem Vetorecht.

Michael Theurer FDP, Wahlkreis Karlsruhe-Stadt

Ich werde für das Gesetz zur Stärkung der Entscheidungsbereitschaft bei der Organspende stimmen. Die Würde des Menschen endet nicht mit dem Tod, deshalb sollte eine Einwilligung zur Organspende nie einfach als gegeben vorausgesetzt werden.

Gleichzeitig ist klar, dass es etliche Menschen gibt, die bereit wären zu spenden, sich jedoch nicht damit beschäftigen. Durch eine regelmäßige Befragung könnten hier Fortschritte erzielt werden.

Michel Brandt Linke, Wahlkreis Karlsruhe-Stadt

Ich unterstütze den Gesetzentwurf zur Stärkung der Entscheidungsbereitschaft bei der Organspende. Durch Förderung, Motivation und Unterstützung bei der Organspende werden wir den Menschen helfen können, die auf eine Transplantation angewiesen sind.

Der Gesetzentwurf stellt sicher, dass unser aller Selbstbestimmungsrecht über den Tod hinaus gewahrt bleibt.

Vertrauen in das Gesundheitssystem ist Voraussetzung dafür, dass ausreichend viele Menschen zu einer Organspende bereit sind. Wir brauchen deshalb ein anderes Gesundheitssystem, dass die Menschen und nicht etwa Marktinteressen in den Mittelpunkt stellt.

Olav Gutting CDU, WK Bruchsal-Schwetzingen

Ich bin für die Widerspruchslösung. Sie würde jeden bei fehlendem Widerspruch zum potenziellen Organspender machen. Das wäre zugleich ein ermutigendes Signal für alle Patienten, die auf ein Spenderorgan warten.

Die Widerspruchslösung wäre auch vor dem Hintergrund einer Umfrage aus dem Jahr 2016 hilfreich, bei der 62 Prozent der Befragten erklärten, die ihre Entscheidung zur Organspende nicht schriftlich festgehalten haben, dass sie sich für eine Organspende entschieden haben.

Außerdem würde die Widerspruchslösung den Angehörigen die belastende Situation ersparen, über den Wunsch des Verstorbenen mutmaßen zu müssen.

Sylvia Kotting-Uhl Grüne, Wahlkreis Karlsruhe-Stadt

Ich stimme dem Gesetzentwurf von Baerbock und anderen Abgeordneten zu, den ich selbst unterschrieben habe.

Die Würde und das Selbstbestimmungsrecht des Einzelnen sind für mich ein hohes Gut, das sich aus dem Grundgesetz ableitet. Es ist nicht vereinbar mit der Widerspruchsregel des Gesetzentwurfs von Spahn und Lauterbach.

Ingo Wellenreuther CDU, Wahlkreis Karlsruhe-Stadt

Ich habe mich entschieden, der „doppelten Widerspruchslösung“ zuzustimmen, weil dies die beste Methode ist, damit sich die Zahl der Organspender erhöht.

Durch die im geplanten Gesetz festgelegte Pflicht zur mehrfachen Information jedes Bürgers über die Möglichkeit eines Widerspruchs wird niemandem eine selbstbestimmte, freie und informierte Entscheidung abgenommen.

Durch diese umfassenden Aufklärungsmaßnahmen wird sichergestellt, dass die Rechte desjenigen, der nicht als Organspender zur Verfügung stehen möchte, geachtet werden. Der Widerspruch ist jederzeit und ohne Angabe von Gründen möglich.

Auch können Angehörige, die von einer ablehnenden Haltung des Betroffenen zur Organspende wissen, eine Organentnahme verhindern. Deshalb halte ich es auch für zumutbar, dem Bürger ein „Nein“ zur Organspende abzuverlangen und ansonsten von der Bereitschaft zur Organspende auszugehen.

Kai Whittaker CDU, Wahlkreis Rastatt Der Abgeordnete will seine Entscheidung erst nach der Abstimmung im Bundestag öffentlich begründen.

Mit Material von dpa