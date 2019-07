Regierungspräsidentin Felder besucht Heimatmuseum in Durmersheim

Anzeige

Im Flur erinnert ein Miniaturmodell des „Lobberle“ an die ehemalige Schmalspurbahn, die einst von Karlsruhe nach Durmersheim fuhr. Im Zimmer nebenan prangt eine große Tafel mit den Namen der Durmersheimer Gefallenen aus dem ersten Weltkrieg. Josef Tritsch, Vorsitzender des Arbeitskreises Heimatpflege berichtet von der „Weltreise“, welche diese Tafel hinter sich hat, die über Frankreich bis in die USA kam und 2016 von dort wieder den Weg zurück nach Durmersheim fand.

Regierungspräsidentin Sylvia Felder zeigte sich beeindruckt und sammelte noch jede Menge anderer Eindrücke im Durmersheimer Hardtmuseum. Ihr Besuch war nicht ohne Grund: Schließlich gehörte das Hardtmuseum zu den vier Siegern des Wettbewerbes „Heimatmuseum hat Zukunft“ des Arbeitskreises Heimatpflege Regierungsbezirk Karlsruhe und ergatterte dabei den mit 1 500 Euro dotierten zweiten Preis.

Ordnung im Heimatmuseum Durmersheim

„Mit dem Preisgeld wollen wir unseren Garten neu gestalten und Hochbeete anlegen“,erklärte Tritsch.

Den Preis hatte das Museum nicht zuletzt deshalb erhalten, weil es seine Ausstellungsflächen in den vergangenen Jahren umstrukturierte und den Fokus auf die interessantesten Stücke aus dem üppigen Sortiment von Ausstellungsgegenständen gelegt hat. Sie wurden auch in Vitrinen übersichtlich geordnet und beschriftet, so dass sich die Besucher intensiv mit den Exponaten beschäftigen können.

Leben und Arbeiten um 1900

Die Nachbildung eines Klassenzimmers im Obergeschoss des Museums bietet neue, stilechte Einblicke in den schulischen Alltag des vergangenen Jahrhunderts, während die einst dort untergebrachte Kinderstube nun ein Stockwerk höher seinen Platz gefunden hat. Volksfrömmigkeit auf der einen Seite sowie das Leben und Arbeiten in der Zeit um 1900 – dies seien die beiden Schwerpunkte des Museums, wie Tritsch bei Felders Visite bekräftigte.

Sie hat immer ein offenes Ohr für uns.

Der Vorsitzende drückte auch seine Hoffnung aus, den Arbeitskreis, der ganz auf ehrenamtlicher Basis tätig sei, in der bisherigen Weise weiter führen zu können. Zugleich verwies er auf die gute Zusammenarbeit mit der Gemeindeverwaltung: „Sie hat immer ein offenes Ohr für uns.“ Bürgermeister Andreas Augustin betonte seinerseits, dass „wir glücklich sind, einen so aktiven Arbeitskreis zu haben, der sich um das Museum kümmert.“

Regierungspräsidentin Felder hob den hohen Stellenwert des Museums hervor, gerade weil hier eine Rückbesinnung möglich sei auch auf eine Welt mit weitaus weniger Luxus, als man es heute gewohnt sei. Felder imponierte dabei zudem die große Liebe zum Detail, die in dem Durmersheimer Museum sichtbar werde, da sich die Ehrenamtlichen nach ihren persönlichen Interessen in den verschiedenen Themenbereichen engagieren.

Pläne für die Zukunft

„Wer nicht aus der Vergangenheit lernt, hat im Leben etwas falsch gemacht“, erklärte Felder und sah mithin in dem Hardtmuseum auch ein Museum der Zukunft. Schließlich beschränkt sich die Einrichtung längst nicht nur auf die Ausstellung der historischen Exponate. „Wir organisieren Dialektabende oder auch Krimiabende“, wie der zweite Vorsitzende des Arbeitskreises, Gerhard Weber unterstreicht. Indessen entwickelt Gerhard Tritsch schon eine neue Idee: „Wir denken darüber nach, alle Einrichtungsgegenstände mit einem QR-Code zu versehen, aber das ist viel Arbeit und noch ein Plan für die Zukunft“.