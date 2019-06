„Spirits & Sparks“ ist Mode made in Kuppenheim

Anzeige

Entwürfe entstehen nicht selten nachts zu Hause in Au am Rhein. Das Unternehmen führt die 22-Jährige von ihrem kleinen Büro im Kuppenheimer Gewerbegebiet aus. Damit ihre kreativen Ideen zu handfesten Produkten werden, hat Jacqueline Stolz ihr eigenes Label „Spirits & Sparks“ gegründet. „Denn um Mode zu machen, muss man nicht aus Berlin oder New York kommen“, ist die Designerin überzeugt. Im April eröffnete sie schließlich ihren Online-Shop und startete mit dem Verkauf ihrer ersten sechsteiligen Kollektion sowie ausgewähltem Schmuck.

„Alles geht durch meine Hand“, erzählt Stolz – von den ersten Entwürfen bis zu den Schnittmustern und letztlich das Versenden der fertigen Kleidung an die Kunden. Ihre farbenfrohen Stoffe kommen aus Spanien. „Genäht wird aber ausschließlich in Deutschland“, erklärt sie. Bei einem Besuch der Schneiderei konnte sie sich selbst von den Arbeitsbedingungen überzeugen, erinnert sich Stolz. „Dort arbeiten Frauen wie du und ich.“

Designerin setzt auf deutsche Produktion

Bei der Gründung des Labels im September 2018 war dies eines ihrer Hauptanliegen. „Nachhaltige und fair gefertigte Mode ist nicht gleich eintönig und langweilig.“ Viele Einkäufer würden nicht darüber nachdenken, woher ihre Kleidung kommt. Es mangle oft am Bewusstsein und der Wertschätzung für die Produktion von Mode. „Manche wiederum wissen zwar von den Arbeitsbedingungen etwa in China, aber nicht, was sie dagegen tun sollen“, vermutet die Designerin. „Ich möchte eine Alternative schaffen.“

Doch wer die Hintergründe und Arbeitsweise der Branche nicht kennt, der könne eben auch schwerer den Wert der Kleidungsstücke nachvollziehen, so Stolz. „Deshalb ist es mir wichtig, auf den sozialen Medien Einblicke in meine Arbeit zu geben und andere am Prozess teilhaben zu lassen.“

Berufsberatung führt zum Schlüsselerlebnis

An einer Nähmaschine saß die Designerin vor ihrer Ausbildung nie. Zeichnen hingegen war Teil ihrer Kindheit – nicht zuletzt wegen ihres Vaters, wie sie erzählt. Nach der zehnten Klasse begann die junge Frau ihre Karriere am Berufskolleg für Mode und Design in Bruchsal. „Daran war ein Berufsberater schuld“, sagt sie. Zunächst hatte sie ihm damals nicht zugetraut, ihren Werdegang richtig einzuschätzen.

„Doch durch das Gespräch wurde mir erst bewusst, dass man Modedesign wirklich lernen kann wie jeden anderen Beruf auch“, erinnert sie sich. „Zuvor dachte ich immer: Designer ist man einfach, weil man zum Beispiel aus einer reichen oder berühmten Familie kommt.“

Ein Jahr Planungen für „Spirits & Sparks“

Schon während ihrer dreijährigen Ausbildungszeit wusste Stolz: „Ich will etwas Eigenes machen“, so die 22-Jährige. Nach ersten Berufserfahrungen als Stilberaterin und einem Volontariat bei einer bekannten Modemarke stand schließlich ihr Business-Plan. „Ein Jahr habe ich an diesem gearbeitet und Kurse zur Unternehmensgründung besucht“, resümiert Stolz. Deutschlandweite Messen und kurzzeitig angemietete Pop-up-Stores gehören inzwischen zu ihrem Berufsalltag. „15 Prozent widme ich noch dem Design, der Rest der Arbeitszeit ist aktuell Organisation.“

Zwei Kollektionen will sie pro Jahr in ihren Shop bringen. Die Wintermode entstehe derzeit. „Etwa einen Monat brauche ich von der ersten Idee bis zu den fertigen Entwürfen“, erklärt Stolz. Inspiration findet sie im Internet, in Magazinen und Geschäften. „Manchmal mache ich aber auch alle Geräte aus, höre Musik und schaue, was aus mir herauskommt“, erzählt sie. Feminin, schick und dennoch alltagstauglich sollen ihre Teile sein. „Mir geht es um Persönlichkeit und Charakter.“

Gründerin träumt von einem Team

Ein festes Verkaufsgeschäft nur für ihr Label steht bislang nicht auf ihrem Plan. „Momentan schaffe ich alles noch selbst, aber irgendwann wäre ein kleines Team schön“, bekennt die Gründerin. Unterstützung bekam sie bereits drei Wochen lang von ihrer ersten Praktikantin. „Ich möchte eines Tages jungen Leuten mit einer guten Idee dabei helfen, sich auch selbst etwas aufzubauen“, blickt Stolz in die Zukunft.