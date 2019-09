Anzeige

In den Gemeinden Steinmauern und Elchesheim-Illingen (Kreis Rastatt) ist die Notrufnummer 112 für Feuerwehr und Rettungsdienst gestört. Es wird empfohlen, im Notfall die 110 zu wählen.

Wie die Integrierte Leitstelle Mittelbaden am Dienstagabend informierte, ist ein Stromausfall der Grund für die Störung. In Notfällen sollen die Gerätehauser der Feuerwehren in den Gemeinden angefahren werden, diese seien besetzt. Auch das Wählen der 110 sei im Notfall eine Alternative.

BNN