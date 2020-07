Anzeige

Das Öko-Institut Berlin erkennt im Oberleitungs-Lkw großes Potenzial, wenn es darum geht, den Straßengüterverkehr der Zukunft möglichst klimafreundlich zu gestalten. In einer Studie erklärt das Institut die Chancen und listet die Voraussetzungen auf. Oberleitungen werden derzeit auch entlang der B462 im Murgtal gebaut.

Das Projekt heißt „eWayBW“ und wird ganz überwiegend vom Bund finanziert. Im Realbetrieb werden voraussichtlich ab April 2021 sechs Hybrid-Oberleitungs-Lkw zwischen Kuppenheim und Gernsbach-Obertsrot pendeln. BNN-Redakteur Thomas Dorscheid stellt die Studie des Öko-Instituts Berlin vor und nennt einen möglichen Bezug zum Projekt im Murgtal.

Warum besteht überhaupt Handlungsbedarf?

Der Güterverkehr auf der Straße macht in Deutschland etwa ein Drittel der Treibhausgasemissionen des Verkehrs aus. Sollen die Klimaschutzziele im Verkehrssektor auch nur annähernd erreicht werden, ist der Handlungsbedarf bei Lkw offenkundig. Selbst wenn es gelänge, deutlich mehr Güter auf die Schiene zu bringen, würde die Straße der wichtigste Verkehrsträger bleiben. Vor diesem Hintergrund stellt das Öko-Institut Berlin dem Oberleitungs-Lkw (O-Lkw) ein gutes Zeugnis aus. Tenor: Werden politisch die Weichen richtig gestellt, kann der O-Lkw ein wichtiger Teil der Problemlösung werden.

Kostenvorteile innerhalb von fünf Jahren denkbar

Wer steht hinter der Studie?

Das Öko-Institut Berlin als Herausgeber der Studie definiert sich als unabhängige Forschungs- und Beratungseinrichtung; es berät Entscheidungsträger aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Zu den wichtigsten Auftraggebern gehören nach eigenen Angaben Ministerien und Unternehmen. Bei der Studie zum O-Lkw hat das Institut zusammen mit Partnern, vor allem der Hochschule Heilbronn und dem Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation, das Potenzial des O-Lkw unter dem Ziel Klimaschutz untersucht. Das Bundesumweltministerium war mit einer Förderung beteiligt.

Wie fällt der Vergleich mit dem Diesel-Lkw aus?

Das Ergebnis der Studie laut der institutseigenen Zusammenfassung: „So können O-Lkw im Jahr 2025 ein Viertel weniger Kohlenstoffdioxid emittieren als Dieselfahrzeuge – selbst wenn diese in Zukunft deutlich effizienter werden – und bereits innerhalb der typischen Nutzungsdauer von fünf Jahren Kostenvorteile gegenüber Dieselfahrzeugen erzielen.“

Zwar sei der O-Lkw in der Anschaffung teurer, dies würde aber über die Nutzungsdauer gesehen durch geringere Energie- und Wartungskosten mehr als kompensiert, sagt das Öko-Institut. Wichtigster Grund für den Einsatz von O-Lkw sei aber der Beitrag zum Klimaschutz: Der Vergleich verschiedener Antriebstechniken habe ergeben, dass elektrische Lkw am meisten Kohlendioxid einsparen können. Mit der fortschreitenden Energiewende (mehr „grüner Strom“ dank Wind und Sonne) falle dieser Einspareffekt gegenüber dem Diesel-Lkw immer größer aus.

Oberleitungs-Technik eignet sich vor allem auf viel genutzten Strecken

Gibt es einen Bezug zum Murgtäler Projekt?

Die Studie macht zunächst folgende Rechnung auf: Fast zwei Drittel des Lkw-Fernverkehrs findet auf rund einem Drittel des deutschen Autobahnnetzes statt; baut man auf diesen rund 4.000 Kilometern bis zum Jahr 2030 ein leistungsfähiges Oberleitungssystem für Lkw auf, wäre dies mit rund 20 Prozent der jährlichen Mauteinnahmen finanzierbar.

Der große Vorteil laut Öko-Institut Berlin: Vor allem wiederkehrende Verkehrsströme auf denselben Strecken könnten mit der entsprechenden Infrastruktur versehen und dann vom O-Lkw übernommen werden. An dieser Stelle drängt sich eine mögliche Parallele zum Pilotprojekt „eWayBW“im Murgtal auf: Auf der B462 werden die Oberleitungs-Hybrid-Lkw im Realbetrieb einen Teil des Dauerverkehrs von zwei Speditionen übernehmen, die täglich im 24-Stunden-Betrieb zwischen den Logistikzentren in Kuppenheim und den Papierfabriken in Gernsbach hin und her pendeln – also auch hier: wiederkehrende Verkehrsströme auf der derselben Strecke.

Die Frage, ob der Einsatz von Oberleitungs-Lkw nicht nur auf Autobahnen, sondern auch auf viel befahrenen Bundesstraßen Sinn machen könnte, gehört zu den vielen Aspekten, die im mehrjährigen Test „eWayBW“ untersucht werden.

Wie viele Emissionen könnten eingespart werden?

Zurück zur Studie des Öko-Instituts: Baut man auf den genannten 4.000 Autobahnkilometern ein Oberleitungssystem für Lkw auf, „können die direkten Treibhausgasemissionen allein des Straßengüterfernverkehrs pro Jahr um bis zu 12 Millionen Tonnen Kohlenstoffdioxid sinken. Das entspricht mehr als einem Drittel der Emissionen des schweren Straßengüterverkehrs“, wird Florian Hacker, der Leiter des Projekts, zitiert. Damit wäre ein spürbarer Schritt hin zu mehr Klimafreundlichkeit des Straßengüterverkehrs getan.

Wie sehen die Voraussetzungen aus, damit O-Lkw überhaupt durchstarten können?

Die Politik muss laut Öko-Institut den Aufbau der Oberleitungs-Infrastruktur garantieren und finanzieren sowie den Speditionen Planungssicherheit geben. Als wirksamstes Instrument wird die Einführung einer Mautkomponente auf Basis des Schadstoffausstoßes (Kohlenstoffdioxid) genannt, dann rechne sich die hohe elektrische Fahrleistung im Straßengüterverkehr. Projektleiter Hacker: „Nur wenn die Rahmenbedingungen für langfristige Investitionen klar sind, kann ein Umstieg auf klimaschonende Technologien im Güterverkehr gelingen.“

Das Projekt „eWayBW“ im Murgtal wurde und wird weiterhin stark diskutiert. Die CDU-Ortsverbände Gaggenau und Gernsbach haben Unterschriften dagegen gesammelt. Bürgermeister und Gemeinderäte entlang der Teststrecke meldeten sich in der Planungsphase wiederholt zu Wort und äußerten die Sorge vor langen und quälenden Staus in der Bauphase; vom Verkehrsministerium Stuttgart und dem Regierungspräsidium Karlsruhe wurde deshalb zugesichert, die Kommunen vor Ort in die Baustellenplanung einzubinden. Inzwischen wird entlang der B462 in Höhe Kuppenheim gebaut, die Oberleitungsmasten werden errichtet.

