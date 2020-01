Wie das Meer für einen ehemaligen Postbeamten aus dem Schwarzwald zum Sehnsuchtsort wurde

Anzeige

„Mich trägt die Sehnsucht fort in die blaue Ferne / Unter mir Meer und über mir Nacht und Sterne.“ Der Text von „La Paloma“, in der Version von Hans Albers für immer im Ohr, sagt viel über die Anziehungskraft der Ozeane aus und sie reicht bis in den Schwarzwald, nach Völkersbach.

Von unserem Mitarbeiter Jürgen Hotz

Alles begann bei Hubert Frank damit, dass er zum sechzigsten Geburtstag einen Segeltörn auf der „Alexander von Humboldt“, geschenkt bekommen hat. Ab da „grassierte das grüne Virus“ bei dem früheren Fernmeldehandwerker und Beamten der Post. Besegelung und Rumpf des 1906 als Feuerschiff in Dienst gestellten Großseglers waren im charakteristischen Grün der Rickmers Reederei gehalten. „Viele verbringen ihren Jahresurlaub auf dem Schiff“ – falls die Gattin mitmacht, aber sie weiß, „Seemannsbraut ist die See“ (nochmal Albers).

Jetzt, 13 Jahre später, gehört Frank zur Stammbesatzung und hat 15 000 Seemeilen im Fahrtenbuch stehen. Mitfahren auf dem Nachfolgeschiff „Alexander von Humboldt II“ kann jeder körperlich Fitte zwischen 14 und 75 Jahren, auch ohne seemännische Vorkenntnisse. Zu der 25 Mann oder Frau starken Stammcrew, den „Alexianern“, deren Stammkneipe die „Bunte Kuh“ auf Helgoland ist, können noch 54 Mitsegler (Trainees) recht komfortabel untergebracht werden – jede Kabine hat Dusche und WC. Die „Alex-2“, so die Kurzform, ist als Bark – Standard sind drei Masten – getakelt, der Schiffstyp, der in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts als Hochseefrachtschiff weit verbreitet war. Doch die Mimikry täuscht: Der Stapelhub war 2011. Aus Stahl gebaut, ist sie bis obenhin voll mit modernster, nautischer Technik inklusive 750-PS-starkem Motor („Unterwasserbesan“) ausgestattet. Betreiber ist die Deutsche Stiftung Sail Training (DSST). „Als Stammfahrer erledigen wir viel durch Eigenarbeit. Auf die Werft zum Rost klopfen, Streichen oder Taue wechseln“ geht Frank zwei- bis dreimal pro Jahr.

„Nach der Gangway sind alle per Du“, sagt Frank, zu dessen Höhepunkten die Atlantiküberquerung von 2017 zählt, und schon werden die Trainees zur Wache eingeteilt – immer vier Stunden lang, 8 bis 12 Uhr, 12 bis 16 Uhr und so weiter. Auf Fahrt setzen oder bergen die Trainees „im grünen Takelhemd“ die Segel, sind Rudergänger und Wetterbeobachter oder als Ausguck auf der Back (am Bug) und melden dem Steuermann alles, was sie sehen, wie beispielsweise schwimmende Container einer verlorenen Ladung, berichtet Frank. Hoch über die Wanten ins Rigg zu klettern, dort von einem Karabiner gesichert und mit den Füßen nur auf dem „Fußpferd“ (Tau) stehend, um die Segel festzuzeisen (raffen und festbinden), ist freiwillig und nur für Schwindelfreie, bietet aber einen ungewöhnlichen Ausblick. Auch als Backschafter wird der Trainee eingesetzt, dass das Essen pünktlich auf den Tisch kommt. „All hands on deck!“ – alle an Deck, ertönt der Ruf, wenn eine Halse oder Wende gefahren wird und jede Hand gebraucht wird.

Das einfache Leben an Bord – „keine Koffer, nur Handgepäck mitbringen!“ – sei sehr bereichernd, denn „je länger der Törn geht, desto offener werden die Menschen. Freundschaften entstehen und viele kommen wieder.“ Der Seesack für seinen nächsten Törn ist schon gepackt. Ende Mai 2020 heißt es für Hubert Frank in Wismar „Leinen los!“, und rund eine Woche später geht er mit der Alex-2 in Larvik in Norwegen vor Anker, denn: „Wenn der Sturmwind sein Lied singt, dann winkt mir / Der großen Freiheit Glück!“

