Dachstuhlbrand in Würmersheim

Am frühen Freitagmorgen hat der Dachstuhl eines Einfamilienhauses in Würmersheim Feuer gefangen. Ein Großaufgebot der Feuerwehr kämpft derzeit gegen das Feuer an.

Wie die Polizei in einer Pressemitteilung berichtet, ging der Notruf über den Brand des Gebäudes in der Auer Straße in Würmersheim um 3,50 Uhr ein. Als die Einsatzkräfte der Feuerwehr an Ort und Stelle ankamen, habe der Dachstuhl des Hauses bereits vollständig in Flammen gestanden. Die Anwohner hatten sich in Sicherheit bringen können, so die Polizei weiter. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen sei niemand verletzt worden. Die Brandursache ist noch unklar.

ots/BNN