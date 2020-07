Anzeige

Die A5 ist nach einem Unfall am Dienstagvormittag in Höhe Appenweier in Richtung Norden gesperrt. Ein Lkw steht quer auf allen drei Spuren, wie das Polizeipräsidium Offenburg mitteilte.

Demnach war gegen 11 Uhr ein Lkw mit drei weiteren Fahrzeugen zusammengestoßen. Eine Person soll dabei leicht verletzt worden sein.

Umfahren der Unfallstelle auf A5 ist trotz Sperrung möglich

Zwar sind alle Spuren in Richtung Norden blockiert, an der Anschlussstelle Appenweier gib es jedoch eine Parallelfahrbahn, weswegen die Autofahrer dort an der Unfallstelle vorbeifahren können.

Dennoch baut sich laut der Sprecherin rasant ein Stau auf. Nach Angaben der Straßenverkehrszentrale Baden-Württemberg staut sich der Verkehr derzeit auf vier Kilometern.

Dieser Artikel wird aktualisiert.

BNN