Eine Ministrantengruppe aus dem Ruhrgebiet ist bei Wolfach (Ortenaukreis) zu Fuß durch einen Autotunnel marschiert. Eine Navi-App hat die Gruppe in den Reutherbergtunnel gelotst. Besorgte Autofahrer riefen die Polizei an. Die Beamten haben die Gruppe in Sicherheit gebracht.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wollten die Jugendlichen und zwei Erwachsenen am Dienstag ins rund zehn Kilometer entfernte Hausach wandern. Dabei zeigte ihnen die Navigation einer Internet-Karte den Reutherbergtunnel als den kürzesten Weg an.

Gruppe folgt Anweisungen der Navi-App

„Gehorsam folgten die Messdiener den elektronischen Anweisungen“, hieß es bei den Beamten. Mehrere Autofahrer riefen daraufhin besorgt bei der Polizei an. Die sicherte den Verkehr und brachte die Wandergruppe in Sicherheit – mit dem Hinweis, „dass auch die Wege des Herrn gewisse Gefahren bergen können“.

dpa/lsw