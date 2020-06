Anzeige

Die Liebe zum Weißstorch scheint in der Ortenau nicht mehr so innig zu sein, wie das noch in den vergangenen Jahren der Fall war. Das lässt zumindest die steigende Zahl an Meldungen vermuten, die von den Schützern der einst seltenen Vögel in unserer Region die Runde machen.

Von Michael Brück

So berichtet der Vorsitzende des Zukunftsforums Natur und Umwelt Ortenau, Joachim Thomas, dass das unerlaubte Entfernen von Storchennestern ohne behördliche Genehmigung im Ortenaukreis um sich greife.

So auch in Rheinau-Honau, wo man seit Jahresbeginn wiederholt Weißstorch-Nester entfernt habe. Ein Vorgang, der noch immer das Regierungspräsidium in Freiburg beschäftigt. Bereits im Frühjahr hatte Thomas die Umweltmeldestelle des Stuttgarter Umweltministeriums darüber in Kenntnis gesetzt, dass man in Honau gleich zwei Nester der geschützten Stelzvögel illegal entfernt habe.

Tatort: Kirchturm der Gemeinde St. Michael in Rheinau-Honau

Der Tatort: der Kirchturm der katholischen Pfarrgemeinde St. Michael. Das Freiburger Regierungspräsidium war daraufhin beauftragt worden, den Vorgang zu prüfen und stellte fest, dass nach Absprache mit dem Erzbischöflichen Bauamt in Freiburg und in Zusammenarbeit mit dem Naturschutzbund Deutschland (Nabu) in Kehl das Nest wegen geplanter Sanierungsarbeiten am Kirchturm von seinem Standort entfernt worden sei.

Die Sanierung sei unumgänglich gewesen, um Gefahren für Fußgänger und Gottesdienstbesucher zu vermeiden. Dieses Nest sei allerdings erst entfernt worden, nachdem ein neues Storchennest mit einer Holzstellage auf dem Kirchendach angelegt wurde.

An dieser Maßnahme habe auch der Storchenbeauftragte des Kehler Nabu, Gérard Mercier, mitgewirkt. Mercier habe sogar Federn und Äste aus dem alten Nest in das Neue integriert, um den Störchen die Annahme der neuen Brutstätte leichter zu machen. Was allerdings gefehlt habe, sei die artenschutzrechtliche Ausnahme zur Entfernung des Nestes gewesen.

Dies habe der zuständige Verwaltungsbeauftragte der Erzdiözese mehrfach tief bedauert. Er sei aber von der Annahme ausgegangen, dass die erforderliche Ausnahme vom Storchenbeauftragten eingeholt würde.

Ein einmaliges Versehen?

Vorsitzender des Zukunftsforums vermutet Methode

Nicht nach Meinung von Joachim Thomas, der in diesem Verhalten Methode vermutet. Das habe sich spätestens gezeigt, als die Weißstörche nochmals versuchten, auf ihrem gewohnten Platz auf dem Kirchturm ein neues Nest anzulegen. Auch das sei dann vom Nabu-Storchenbeauftragten entfernt worden.

Laut Nabu habe es sich bei diesem Nest allerdings nur um eine Handvoll abgelegte Zweige gehandelt und eben nicht um ein Nest. Sollte das so gewesen sein, hätte Gérard Mercier nicht unrechtmäßig gehandelt. Denn das bloße Entfernen von Zweigen stellt laut Bundesnaturschutzgesetz noch keinen Tatbestand dar.

„Wir möchten den Nabu und Herrn Mercier da auch nicht angreifen. Im Allgemeinen kooperieren wir gut und Herr Mercier ist ein Fachmann auf seinem Gebiet. Allerdings befürchten wir Nachahmer, die dann sagen: Wenn der Nabu das so macht, können wir das auch.“

Zudem könne das Entfernen einzelner Zweige als Einladung missverstanden werden, unwillkommene Nistplätze zu sabotieren. „So könnten Störche beim Nestbauen immer wieder behindert werden.“

Vorwurf: Nabu-Storchenbeauftragter entfernte Nest ohne Genehmigung

Gérard Mercier begründete seine Maßnahmen damit, dass man bereits im Vorjahr das Nest auf dem Kirchturm durch eine Plattform auf dem Kirchenschiff zu ersetzen versucht hätte. Allerdings seien damals die Störche zu früh zurückgekehrt, was letztlich auch die dringende Renovierung des Kirchturms um ein Jahr verzögert habe.

In diesem Jahr habe man das vermeiden wollen. Deshalb sei sehr früh das Nest abgebaut worden. Nachdem man über eine Luke auch die Äste für ein neues Nest entfernt habe, hätten die Störche das neue Nistangebot auf dem Kirchendach angenommen.

Doch genau das sei nicht geschehen, moniert der Vorsitzende des Zukunftsforums, Joachim Thomas. Das Nest sei leer geblieben, das Storchenpaar habe sich einen neuen Nistplatz gesucht.

Die Brisanz dieses Falles liege darin, dass ausgerechnet der Storchenbeauftragte des Nabu ein Nest ohne Genehmigung entfernt habe. Als Initiator macht Thomas die katholische Kirchengemeinde Hanauerland aus.

Polizei Offenburg prüft Verdacht der Umweltstraftat

Thomas vermutet eine strafbare Handlung und fordert „gleiches Recht für alle“.

Das Regierungspräsidium in Freiburg hatte zugesagt, den Verdacht einer Umweltstraftat zu prüfen und gegebenenfalls zur Anzeige zu bringen. Der wurde, wie es in Freiburg hieß, mittlerweile dem Polizeipräsidium in Offenburg vorgelegt.