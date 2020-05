Anzeige

Am Freitag vor Pfingsten geht es im Europa-Park normalerweise beschaulich zu. Der 29. Mai 2020 ist aber kein normaler Freitag vor den Ferien. Es ist der Tag, an dem der Freizeitpark nach rund 60 unfreiwilligen Schließtagen wieder seine Toren öffnet. Wenn auch nicht so, wie es Parkfans vielleicht gewohnt sind.

Den Start in die Sommersaison im Europa-Park, die normal Ende März, kurz vor Ostern, beginnen sollte, begleiten viele Corona-Vorschriften. Nicht nur der Europa-Park auch das Phantasialand bei Köln oder Tripsdrill bei Heilbronn gehen an diesem Tag wieder an den Start.

Auch interessant: Europa-Park: Die Tage mit den kürzesten Wartezeiten

Der Disneyland Park in Shanghai hat die Wiedereröffnung bereits seit zwei Wochen hinter sich – im Gegensatz zu den Disney-Parks in Paris, Tokyo, Los Angeles und Orlando, die nach wie vor geschlossen sind. Wie im Europa-Park verzichtet man aber auch in China auf die Parade und Shows und hat stattdessen Corona-Regeln erlassen.

Corona-Regelwerk im Freizeitpark

Doch wie läuft das jetzt mit dem Freizeitparkbesuch unter Einhaltung der Corona-Regeln? Wie werden Abstands- und Hygieneregeln eingehalten? Wie funktioniert eine Öffnung für bis zu 10.000 Menschen, wo Großveranstaltungen bis Ende August verboten sind? Sind Achterbahnfahrten mit Maske ohne Atemprobleme möglich? Klappen die extra eingeführten Apps?

Die Umsetzung der Regeln hat der Europa-Park vorab in einem Video erklärt:

Ob die Maßnahmen erfolgreich sind, konnte der Freizeitpark bereits am Donnerstag testen. Bei einem Tag für Mitarbeiter und Angehörige ging der Park in den Probebetrieb. Diverse Bilder glücklicher Menschen wurden auf Facebook in den Europa-Park-Gruppen geteilt. Ungewohnt war dabei vor allem der Anblick der leeren Sitzreihen und der Achterbahnfahrer mit Maske.

Auch interessant: Zwei Jahre nach Brand: Diese Stücke im Europa-Park wurden aus dem Feuer gerettet

Es geht los!

Am Freitag dann der wirkliche Saisonstart: Familien und Adrenalin-Junkies strömen pünktlich zum Einlass um neun Uhr in den Park. Sie wollen als erstes herausfinden, wie Schlange stehen mit Abstand funktioniert.

Und so erleben Parkbesucher den Europa-Park zum Start:

Was beim Schlendern durch den Park auffällt: 10.000 Besucher sind sehr angenehm. Im Web wird der Tag auf einer Freizeitpark-Seite im „grünen Bereich“ angezeigt, was bedeutet: wenig Besucher. Trotzdem kommt es auf Wegen zu Gruppen, die sich treffen und die eben keine eineinhalb Meter Abstand halten. Dafür tragen auch auf den öffentlichen Wegen viele Menschen Maske, obwohl sie es dort nicht müssten.

Die zum Schutz vor dem Coronavirus angeordneten Hygiene- und Abstandsregeln wurden von den Besuchern eingehalten, sagte auch der Chef des Europa-Parks in Rust bei Freiburg, Roland Mack, am Freitag. Besucher seien vernünftig gewesen, der Saisonstart habe gut geklappt.

Apropos Maske: Wie ist eigentlich eine Achterbahnfahrt mit Maske? „Wir haben es uns schlimmer vorgestellt und erwartet, dass sie wegfliegt“, erklären Sophie Eisele und Stefan Zimmer aus Lauf, nach ihrer Fahrt mit der Achterbahn Blue Fire.

Es lohnt sich, es ist nicht so viel los und es verläuft sich gut. Sophie Eisele und Stefan Zimmer, Parkbesucher und Clubmitglieder aus Lauf

Sie sind Jahreskarteninhaber. Heute sind sie aber mit einem Tagesticket da, da die Jahreskarte in der Corona-Zeit abgelaufen ist. „Wir dachten anfangs noch, wir bekommen das Geld wieder, aber momentan kann keine Jahreskarte verlängert werden“, sagen sie.

Die Kritik der Jahreskarteninhaber kennt man im Park. „Sie müssen die Situation mittragen wie alle“, erklärt Europa-Park-Sprecherin Diana Reichle und verweist auf die Verlängerungsangebote. Das zieht auch bei den Parkfans, die froh sind, da zu sein: „Es lohnt sich, es ist nicht so viel los und es verläuft sich gut. Also wir fühlen uns wohl“, sagt das Paar aus der Ortenau.

Die leeren Wagen und Plätze

Es ist ein gut besuchter, wenn auch nicht übervoller Europa-Park. Manches ist für die Besucher aber seltsam. Etwa die seltsame Leere vor, hinter und neben ihnen in den Fahrattraktionen, wo zur Sicherheit Plätze freigelassen werden. Manchmal hat man auch ein Boot ganz allein für sich.

Die Warteschlangen halten sich zur Mittagszeit trotzdem in Grenzen. Gegen 13 Uhr muss nur für die Blue Fire eineinhalb Stunden gewartet werden. Sonst liegt die Wartezeit unter 60 Minuten. Sehr entspannt für einen „nahezu ausverkauften Tag“. Und wer es nicht so mit Menschen hat, wird wahrscheinlich die Leere gerade in ruhigen Rundfahrtattraktionen genießen.

Distanz-App noch nicht verfügbar

Die App Distance Radar, mit der Parkbesucher für Abstand zu anderen Besuchern belohnt werden sollen, war am Tag der Saisoneröffnung noch nicht für alle Geräte verfügbar. Auf der Webseite ist von einer Einführung im Juni 2020 die Rede. Ob dieser Termin haltbar ist, muss sich zeigen. Die Corona-App für Deutschland kündigte der Bund ursprünglich für das Ende der Osterferien an, bis heute ist diese nicht erschienen. Die Chancen stehen aber gut, in Fankreisen kursierte der Link zur Android-App schon am Tag vor der Öffnung.

Mehr zum Thema: Europa-Park setzt auf neue Apps gegen Corona-Infektion

„Virtual Line“ läuft nicht stabil

Dafür ist die App „Virtual Line“ im Einsatz. Sie ist in die normale Europa-Park-App integriert. Wer sie nutzen will, stößt auf typische Anfangsprobleme. Dafür hat sich der Park für Handylose etwas Besonderes ausgedacht. Wer mit seinem Eintrittsticket bei einem „Virtual Line“-Helfer nach einer Zeitkarte fragt, bekommt einen Ausdruck nach Ticket-Scan. Das Prinzip sei ähnlich der Zeitkarten im Voletarium.

So richtig zufrieden ist Sophie Eisele mit der App nicht: „Gut gedacht, nicht gut gemacht. Die App stürzt regelmäßig ab und man muss zweimal anstehen. Digital haben wir 45 Minuten gewartet und 30 Minuten dann noch mal an der Achterbahn Blue Fire.“ Sie ist gespannt, wie sich das noch einspielt.

Tickets kurzfristig erhältlich

Obwohl der Europa-Park 136 Tage geschlossen hatte, so lange wie zuletzt vor der Einführung der Wintersaison im Jahr 2001/2002, ist seine Saisonpremiere nicht ausverkauft. Als es mit dem Vorverkauf für die Tickets losging, war damit nicht zu rechnen. Viele Fans konnten es vielmehr kaum erwarten. Nicht anders ist zu erklären, dass das Online-Ticketsystem beim Verkaufsstart für rund 48 Stunden zusammenbrach. Mal war es nicht erreichbar, dann landeten Fans in langen, virtuellen Warteschlangen, mit Wartezeiten von über 60 Minuten. Ob ihre Tickets dann aber auch an der Kasse bezahlt wurden oder ob sie nur neugierig waren? Jedenfalls sind für alle Pfingstferientage, stand Freitag, noch Tickets verfügbar.

Ich setz mich doch nicht mit einer Maske in eine Achterbahn. Carmen Fischer, Ottobeuren

Vielleicht sehen diejenigen, die lieber auf einen Parkbesuch verzichten, es wie Carmen Fischer aus Ottobeuren, die dem Park schreibt: „Wir verzichten dieses Jahr auf den Europapark, das macht doch mit den ganzen Regelungen keinen Spaß. Ich setz mich doch nicht mit einer Maske in eine Achterbahn. Wir freuen und hoffen auf ein normales Jahr 2021.“

Wer in der Achterbahn keine Maske aufsetzen möchte, hat vielleicht in Tripsdrill eine Chance. Im Freizeitpark bei Heilbronn herrscht die Maskenpflicht nur im Wartebereich, nicht aber in der Fahrattraktion selbst. So hieß es zumindest in einer Medieninformation vorab.

Mehr zum Thema: Europa-Park-Chef Roland Mack: „Achterbahnfahren mit Maske funktioniert sehr gut!“

Am Freitag starteten die großen Vergnügungsparks im Südwesten ihre Sommersaison. Der Europa-Park, Deutschlands größter Freizeitpark, begrenzt zum Reduzieren des Infektionsrisikos die tägliche Besucherzahl auf 10.000. Sonst kommen nach Angaben der Betreiber im Sommer bis zu 50.000 Menschen täglich in den Freizeitpark.