Frau verletzt ihren Partner in Kehl mit dem Akku-Bohrer am Kopf

Die Staatsanwaltschaft Offenburg und die Kriminalpolizei Offenburg Kehl ermitteln gegen eine 44 Jahre alte Frau. Sie wird verdächtigt, am frühen Sonntagabend versucht zu haben, ihren Partner in einer Wohnung in der Kehler Innenstadt zu töten.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll die Frau in alkoholisiertem Zustand ihrem 55-jährigen Partner mit einem Akku-Bohrer eine Verletzung am Kopf zugefügt haben, nachdem dieser eingeschlafen war. Laut gemeinsamer Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizeipräsidium soll die Frau mit Tötungsvorsatz gehandelt haben.

Der Mann sei aufgewacht und habe die Frau abwehren können. Er hat demnach am Kopf eine Wunde erlitten, die ärztlich ambulant versorgt wurde.

Die Beschuldigte wurde vorläufig festgenommen

Hintergrund der Tat soll eine körperliche Auseinandersetzung zwischen den beiden Personen gewesen sein. Zu dieser sei es gekommen, bevor der ebenfalls alkoholisierte Mann eingeschlafen war. Die Beschuldigte wurde vorläufig festgenommen.

Die Kriminalpolizei nahm kurz nach Bekanntwerden der Tat die Ermittlungen auf. Die Beamten der Spurensicherung waren vor Ort. Das mögliche Tatwerkzeug wurde sichergestellt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde noch am Abend die Rechtsmedizin Freiburg eingeschaltet. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft ordnete der Bereitschaftsrichter bei der Tatverdächtigen und ihrem Partner die Entnahme von Blutproben an.

Die Staatsanwaltschaft hat am Montag gegen die Beschuldigte beim Haftrichter den Erlass eines Haftbefehls wegen des dringenden Verdachts des versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung beantragt.