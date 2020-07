Frauenfußball-Bundesliga: SC Sand fühlt sich in der Underdog-Rolle wohl

Anzeige

Das letzte Saisonspiel des Frauenfußball-Bundesligisten SC Sand verlief zwar nicht nach Wunsch, das gute Gesamtbild wurde durch die 0:1-Niederlage beim 1. FC Köln aber nicht wirklich getrübt.

„Wir haben 25 Punkte geholt, belegen Platz acht im Endklassement und sind nie in Abstiegsgefahr geraten“, zieht der Sportliche Leiter Sascha Reiß am Ende der sechsten Sander Bundesliga-Runde ein positives Fazit. Der einzige richtig negative Aspekt ist das Aus im Viertelfinale des DFB-Pokalwettbewerbs beim Zweitligisten Arminia Bielefeld. „Ansonsten ist alles im grünen Bereich“, meldet Reiß.

Wir stehen wie so oft wieder vor einem personellen Umbruch. Sascha Reiß, Sportlicher Leiter des SC Sand

Nach der Saison ist vor der Saison: Das ist bei den Frauen nicht anders als bei den Männern. Die Weichen für 2020/21 sind beim SC Sand längst gestellt. „Wir stehen wie so oft wieder vor einem personellen Umbruch“, sagt Reiß. Sieben Spielerinnen verlassen das Team von Trainer Sven Thoß, neun neue Akteurinnen tragen in der nächsten Saison erstmals das Sander Trikot.

Anne van Bonn beendet Karriere

Gewöhnungsbedürftig ist, dass Anne van Bonn künftig nicht mehr dabei ist. Die 34-Jährige beendet nach insgesamt 322 Einsätzen, davon 131 für Sand, ihre Bundesliga-Karriere.

Dass beim letzten Auftritt in Köln die Zuschauer ausgeschlossen waren, irritierte die erfahrene Spielerin, die auf dem Platz alles erlebt hat, dann doch etwas: „Es ist ein komisches Gefühl, weil das alles vor leeren Rängen passiert und man einfach so vom Platz geht – und das war’s.“

Was van Bonn bleibt, ist der zweite Platz in der Bundesliga-Einsatzliste. Nur Kerstin Garefrekes (355) hat mehr Spiele in der eingleisigen Bundesliga absolviert.

Sieben Abgänge, neun Zugänge beim SC Sand

Weitere Sander Abgänge sind:

Charlotte Voll

Jasmin Sehan

Franziska Fiebig

Manon Wahl

Manon Klett

Nadine Prohaska.

Als Zugänge stehen fest:

Chiara Loos (1. FC Saarbrücken)

Danielle Tolmais (Island)

Laura Kovacs und Dora Süle (beide Györ/Ungarn)

Jasmin Pal (Wacker Innsbruck)

Jacintha Weimar (Bayern München)

Patricia George (BV Cloppenburg)

Fatma Sakar (TSG Hoffenheim II)

Leonie Kreil (USV Jena)

Viele junge, entwicklungsfähige Spielerinnen

Reiß traut dem neuen Team in der siebten Bundesliga-Saison des SC in Folge einen Platz im gesicherten Mittelfeld der Tabelle zu.

„Wir haben viele junge, entwicklungsfähige Spielerinnen in unseren Reihen. Ich bin zuversichtlich.“ Der 38-Jährige blickt nach vorne: „Für’s obere Drittel wird es zwar nicht reichen. Wir fühlen uns in der vertrauten Underdog-Rolle aber ganz wohl und hoffen einfach, dass es für uns weiterhin so läuft wie bisher.“

Davon ausgehend, dass der Spielbetrieb Anfang September wieder aufgenommen werden kann, wird Coach Thoß mit seinen Schützlingen aller Voraussicht nach Ende Juli in die Vorbereitung auf die Bundesliga-Saison 2020/21 einsteigen.