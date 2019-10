In Lahr trainieren die deutschen Meister im Wingsuit-Jumping

Anzeige

Bevor sie zusammen in die Luft gehen können, müssen sie weite Wege fahren. Sandro Böhme reist aus Karlsruhe, Andre Reichel aus Konstanz und Patrick Kramer gar aus Stockholm an. Das Trio nennt sich „Bad Birds“ und trainiert beim „Black Forest Skydive“ in Lahr.

Von unserem Mitarbeiter Heinz Siebold

Das Sprungzentrum ist vom Breisgauverein für Fallschirmsport aufgebaut worden. Die „Bösen Vögel“ lassen sich auf 4.000 Meter bringen, springen ab und fliegen mit einem speziellen Anzug und gespreizten Armen Figuren in der Luft, bevor sie den Fallschirm öffnen.

Anfang September wurden die drei Vögel in Kassel deutsche Meister im Wingsuit-Jumping – zum dritten Mal hintereinander bereits. Ihr nächstes Ziel ist eine Medaille bei den Weltmeisterschaften in Russland im nächsten Jahr.

Gekämpft wird nur gegen die Angst

Modernes Fallschirmspringen hat mit der militärischen Fallschirmjägerei nichts zu tun. Der Sprung aus 4.000 Metern Höhe dient nicht der Eroberung. Gekämpft wird nur gegen die Angst, dass etwas schief gehen könnte. Denn Springen aus einem Flugzeug mit nichts als einem Schirm im Rucksack ist ohne Zweifel gefährlich.

Und die „Bad Birds“ setzen ja noch einen drauf: Die erste Minute nach dem Absprung ist ein freier Fall mit 120 Stundenkilometern, der höchstens eine Minute dauern darf. In dieser kurzen Zeit fliegt der Springer frei wie ein Vogel. „Wir tragen einen Anzug, der sich mit Luft füllt und wie eine Gleitfläche wirkt“, erklärt Patrick Kramer. In 1 500 Metern muss der Schirm geöffnet werden, erst dann kann die Welt gelassen von oben betrachtet werden.

Wer ins Trudeln kommt, verliert

Mit Flügelanzügen ist der Traum vom Fliegen wie ein Vogel zumindest für kurze Zeit zu verwirklichen, man fällt nicht senkrecht zu Boden, sondern kann durch Bewegungen von Armen und Füßen Kurven fliegen oder sich um die eigene Achse drehen. Sportliche Jumper fliegen bei Wettbewerben Choreografien, es gibt Pflichtfiguren, die alle Teams machen müssen und die Kür, wo jedes Team etwas Eigenes zeigen kann.

Die Figuren sehen leicht und witzig aus, aber es ist harte Arbeit im Gegenwind. Wer ins Trudeln kommt, verliert. Es gibt einfachere Übungen wie „Up and over“, dabei überspringt einer den anderen. Aber auch schwierigere wie „Fruity Loops“, wo noch je ein Purzelbaum dazugehört.

Es kommt darauf an, in der entscheidenden Minute möglichst viele Figuren für die Punktewertung zu schaffen. „Dafür muss eine Figur abgeschlossen werden und die Springer müssen sich wieder an den Händen fassen“, erklärt Sandro Böhme. Das habe am Anfang nicht so gut geklappt, weshalb sie sich einen zupackenderen Stil für den Handgriff angewöhnen mussten. Daher stammt der Name „Bad Birds“, böse Vögel.

Zwei turnen in der Luft, einer filmt

Zwei der Wingsuit-Jumper, Sandro und Patrick, sind die Performer, sie fliegen die Figuren. Der Konstanzer Medizinstudent André Reichel (21) ist der Fotograf, der mit seiner Helmkamera alles filmen muss. Die Filme werden beim Schiedsgericht eingereicht und dort bewertet. Die besten Flugfiguren nutzen nichts, wenn der Film unscharf, verwackelt oder lückenhaft ist.

Zuerst hat es Patrick Kramer mit Bungee-Springen versucht, dann mit dem Gleitschirm und mit 18 Jahren hat er seinen ersten Tandem-Sprung mit dem Trainer auf dem Rücken aus dem Flugzeug gemacht. Vor wenigen Jahren hat er sich ganz auf den freien Gleitflug gestürzt. Mehr als 3 000 Sprünge mit dem Fallschirm hat er schon auf dem Konto, 200 brauchte er, um überhaupt Wingsuit-Diving machen zu dürfen, das ist Vorschrift.

In Stockholm kann die perfekte Haltung eingeübt werden

Er arbeitet in der schwedischen Hauptstadt Stockholm im weltweit einzigartigen Windtunnel, wo Wingsuiter, aber auch Skispringer ihre aerodynamische Haltung optimieren. Patricks Partner beim Springen ist Softwareentwickler. Auch Sandro Böhme hat früh die Sehnsucht, fliegen zu können, gepackt. Nachdem der 43-Jährige 1996 eine Fernsehsendung über Fallschirmspringer gesehen hatte, war er elektrisiert.

Frau ist schwer verunglückt

Seine Frau lernte er beim Sprungsport kennen. Ende 2012 verunglückte sie bei einem Base-Jump, einem Sprung von einem Berghang, schwer und kam querschnittsgelähmt aus der Klinik. Mit eisernem Training hat sie sich wieder auf die Beine und zum Sprung zurückgekämpft. Mit Rücksicht auf den Sohn hat sie das Springen aber wieder aufgegeben. „Wir stellen uns der Herausforderung, unsere Angst zu überwinden“, sagt ihr Mann Sandro.

„Angst ist normal“, aber bei seinen 2.000 Sprüngen sei er noch nie in Gefahr gekommen. Gerade weil das Risiko bekannt ist, könne man sehr viel dafür tun, es weitgehend auszuschalten. Es wird viel Sorgfalt beim Packen der Schirme aufgebracht, neben dem Hauptschirm gibt es noch den Reserveschirm. „Der wirkt wie eine Vollbremsung“, sagt Patrick Kramer. Ein Erlebnis, das er in seiner Karriere erst zweimal hatte.

Zwei Notfall-Vollbremsungen

Es ist eben wie bei allen Extremsportarten, wer sie betreibt, weiß, was er tut. Die Wingsuite-Jumper schwärmen vom tollen Gefühl, frei zu fliegen wie ein Vogel, von der Freude, hoch oben am Himmel Akrobat zu sein. Die Ausrüstung kostet um die 8.000 Euro, dazu kommen die Fahrt- und Sprungkosten.