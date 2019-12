Anzeige

In Oberkirch ist am Montagabend eine Schnapsbrennerei einem Brand zum Opfer gefallen. Gegen 22 Uhr meldeten mehrere Anwohner per Notruf das Feuer in einem Wirtschaftsgebäude in der Albersbacher Straße. Der Sachschaden beträgt eine Viertel Million Euro.

Die Feuerwehr Oberkirch war mit einem Großaufgebot im Einsatz. Personen wurden nicht verletzt. Die Ursache für das Feuer ist bislang unbekannt, der Brandort wurde beschlagnahmt. Weitere Ermittlungen folgen.

pol/ BNN