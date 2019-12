Offenburg, Kehl und Lahr unterstützen Pfandsystem für Kaffee-Mehrwegbecher

Anzeige

Immer mehr Ausgeber von Kaffee und anderen Heißgetränken sollen in der Ortenau künftig Mehrwegbecher anbieten. Auf Einladung der Städte Offenburg, Kehl und Lahr von allen Ausgabestellen von Heißgetränken zum Mitnehmen in der Ortenau trafen sich im Offenburger Struxcafé Interessierte, um mehr über das Pfandsystem zu erfahren. Dazu zählen unter anderem Cafés, Bäckereien und Tankstellen, wie die Stadt Offenburg mitteilt.

Isabella Struck, Inhaberin des Cafés, bietet seit Februar die Coffee-to-go-Mehrwegbecher der Firma „Recup“ an. „Ich bin von dem System überzeugt und habe alle Einwegbecher entsorgt“, sagt Struck, die sich über die Nachfrage in ihrem Café freut. Bernadette Kurte, Klimaschutzmanagerin der Stadt Offenburg, dankte Annette Ritt von der Geschäftsstelle der Bäckerinnung Ortenau für die gute Zusammenarbeit. „Wir haben schon ersten Zusagen von Anbietern, die bei dem Pfandsystem mitmachen wollen“, so Kurte.

Ab 30 Ausgabestellen gibt es ein individuelles Stadtdesign

Ab einer Zahl von 30 aktiven Ausgabestellen in einer Stadt ist es möglich, ein individuelles Stadtdesign auf dem Becher zu wählen. „Die Stadt Offenburg unterstützt das System Marketing-technisch mit den Städten Kehl und Lahr. Wir würden uns freuen, wenn weitere Städte in der Ortenau sich entschließen mitzumachen“, so Kurte. „Für uns war die Einführung eines Pfandsystems sehr wichtig, zu dem der Umweltausschuss bereits sein Okay gegeben hat. Als Frau Struck in ihrem Café Recup einführte, war das für uns der Zeitpunkt, unsere Unterstützung anzubieten“.

„Das Pfand pro Becher beträgt ein Euro, den es bei Abgabe wieder zurückgibt. Die Becher können bei allen teilnehmenden Coffee-to-go-Anbietern mitgenommen und wieder abgegeben werden – deutschlandweit“, erklärt Johannes-Christian Stiegeler von Recup. Wer noch einen Deckel braucht, kann ihn kaufen; dieser ist aus hygienischen Gründen nicht rücknehmbar. „Aber Recup arbeitet daran, bald auch einen Pfanddeckel anzubieten“, informiert Stiegeler.

320.000 Becher werden in Deutschland pro Stunde weggeworfen

„Wir werden noch einmal alle Ausgabestellen von Heißgetränken zum Mitnehmen anschreiben und um Rückmeldung bitten, um mit allen in Kontakt zu bleiben“, erläutert Kurte das weitere Vorgehen. „Unser Ziel ist es, dass sich in der Region der Mehrwegbecher etabliert und wir immer mehr verantwortungsvolle und umweltbewusste Unternehmen mit ins Boot ziehen können.“ In Deutschland werden stündlich 320.000 Becher nach dem Gebrauch weggeworfen.

Wer dieses System unterstützen und sich als Stadt oder Unternehmen anschließen will, kann sich an Bernadette Kurte wenden unter der Telefonnummer (07 81) 82-24 44 oder mit einer E-Mail an bernadette.kurte@offenburg.de.

BNN