Schwarzwaldmilch stellt neuen Haferdrink in Offenburg her

Anzeige

Die klassische Kuhmilch bekommt zunehmend Konkurrenz. Pflanzliche Milchersatzprodukte erobern die Supermarktregale. Sie werden aus Reis, Soja, Mandeln oder Hafer hergestellt und mit geschicktem Marketing als Beitrag zur Klimarettung und zum Tierschutz verkauft. Noch sind es Nischenprodukte, doch deren Absatz wächst so rasant, dass sich die ersten Milchhersteller Gedanken machen.

Die Schweizer Großmolkerei Emmi bringt einen Kaffeedrink mit Mandel- statt Kuhmilch ins Kühlregal, als „hochwertige Alternative mit Feelgood-Faktor“, wie es in der Ankündigung des Unternehmens heißt. „Damit bedient Emmi die wachsende Nachfrage nach veganen Produkten“, heißt es vom Unternehmen. Die deutlich kleinere badische Molkerei Schwarzwaldmilch versucht es mit Haferdrinks, die ab Frühjahr in den Einzelhandel kommen sollen.

Der Milchverbrauch sinkt

Das Problem der Molkereien: Die Deutschen trinken immer weniger Milch. Seit Jahren sinkt der durchschnittliche Pro-Kopf-Verbrauch: 50,6 Kilogramm waren es 2018, vier Kilogramm weniger als noch sieben Jahre zuvor. Die neue Konkurrenz durch milchähnliche Pflanzendrinks könnte diesen Abwärtstrend noch verstärken.

Beim Milchindustrie-Verband beobachtet man diesen wachsenden Nischenmarkt daher genau. „Der Absatz von Milchimitaten lag im Jahr 2017 bei 84,9 Millionen Litern, im Jahr 2018 bei etwas über 100 Millionen Litern“, teilt eine Sprecherin des Verbands mit und beruft sich auf Daten des Nielsen-Handelpanels. „Imitate haben damit aktuell ein Volumen von gerade einmal etwas vier Prozent des Konsummilchmarktes“, so die Verbandssprecherin. „Die Steigerungsraten sind jedoch deutlich höher als zum Beispiel bei Bio-Milch.“

Schwarzwaldmilch setzt auf Regionalität

Andreas Helm, Projektmanager der Schwarzwaldmilch, erklärt, weshalb die regionale Molkerei künftig selbst Milchersatzprodukte herstellt: „Vegane Ernährung ist keine Modeerscheinung, sondern ein stabiler Trend“, sagt er. „Die Zeiten verändern sich, das kann man ignorieren oder mitgehen. Wir haben uns fürs Mitgehen entschieden.“

Eine neu gegründete Tochtergesellschaft soll den veganen Markt erobern. An den Start geht sie mit Haferdrinks in vier Geschmacksrichtungen. Weitere Produkte sind in Planung. Für die Schwarzwaldmilch ist dies kein selbstverständlicher Schritt. Denn das Unternehmen ist als Genossenschaft organisiert: Es gehört seinen Lieferanten, den badischen Milchbauern.

Mehr zum Thema: „Ohne uns wäre der Schwarzwald schwarz“

Auch bei ihrem Vegan-Vorstoß setzt die Molkerei nun auf Regionalität. „Der Hafer stammt aus dem Schwarzwald-Kerngebiet. Wir arbeiten mit zwölf Landwirten aus den Naturparken des Schwarzwalds zusammen“, erklärt Helm. Gemahlen werde das Getreide in der Rubin-Mühle in Lahr-Hugsweier. Die Weiterverarbeitung zum Haferdrink geschieht im Schwarzwaldmilch-Werk Offenburg. Dort wird bisher Milchpulver hergestellt.

Produktion im Milchpulver-Werk Offenburg

„Es war naheliegend, das neue Produktionsverfahren in Offenburg einzuführen. Denn dort haben wir bereits eine hohe Pulverkompetenz, und Hafermehl ist im Prinzip auch ein Pulver“, sagt Helm. Zum Abfüllen kommt der fertige Haferdrink dann nach Freiburg.

„Wir schaffen Synergien an beiden Standorten unserer Muttergesellschaft, aber wir agieren als selbstständiges Start-up-Unternehmen und wollen eine eigene Marke aufbauen“, betont Helm. Die vegane Schwarzwaldmilch-Tochter nennt sich „Black Forest Nature GmbH“, ihre Produkte werden unter den Markennamen „Velike!“ angeboten.

Sie konkurrieren dann etwa mit der schwedischen Marke Oatly. Das Unternehmen wurde von dem Chemieprofessor Rickard Öste gegründet, der als Erfinder der Hafermilch gilt – und ist auf weltweitem Expansionskurs.

Discounter haben eigene Pflanzendrinks

In Deutschland setzen auch Discounter auf Milchersatzprodukte. So hat etwa Aldi Süd Hafer-, Mandel- und Kokosnussdrinks eigener Handelsmarken im Standardsortiment. „Rein pflanzliche Alternativen und die Herstellung ohne Verwendung tierischer Zutaten schätzen auch viele Verbraucher, die sich nicht ausschließlich vegetarisch oder vegan ernähren“, erklärt eine Sprecherin. Die Produkte würden von den Aldi-Kunden sehr gut angenommen. Konkrete Zahlen nennt das Unternehmen nicht.

Auch interessant: Veganer haben es in Restaurants in Bühl und Achern oft noch schwer