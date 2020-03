AfD hält trotz Coronavirus an Bundesparteitag in Offenburg fest

Anzeige

Die AfD will ihren für Ende April geplanten Bundesparteitag trotz der Verbreitung des neuartigen Coronavirus in Deutschland nicht absagen. Nach derzeitiger Planung werde der für den 25. und 26. April geplante Parteitag in Offenburg wie vorgesehen stattfinden, sagte ein Sprecher der Partei am Montag auf Anfrage.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte am Wochenende empfohlen, um die Ausbreitung von Covid-19 einzudämmen, Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Teilnehmern abzusagen. Zu dem Parteitag sind 600 Delegierte eingeladen, hinzu kommen Gäste und Journalisten.

Die AfD will in Offenburg über ein sozialpolitisches Konzept entscheiden. Ein Leitantrag, in dem es vor allem auch um die Zukunft der Finanzierung der Rente geht, war nach Angaben aus Parteikreisen am vergangenen Wochenende in Erfurt besprochen worden.

