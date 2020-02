Winter-Intermezzo kann Saison der Skilift-Betreiber in Seebach nicht retten

Anzeige

Dass der Winter im Schwarzwald bislang weder kalt noch besonders schneereich war, stellt Ski-Lift-Betreiber vor Probleme – auch wenn es auf den letzten Metern des Winters nun doch noch etwas Schnee gibt. Touristenmagnete wieder Murmelsee und die Hornigsgrinde verzeichneten in den letzten Wochen dennoch viele Besucher.

Von Christine Storck

Schneeflöckchen, Weißröckchen, wann kommst du geschneit …? Auf den Höhenlagen im Schwarzwald läuft die Skisaison bisher alles andere als gut. Zwar hat es nun nochmal geschneit, aber das bringt das Geschäft für die Liftbetreiber wohl nicht mehr wesentlich voran. „Das wäre nur noch Schadensbegrenzung“, sagt Josef Trayer vom Skilift am Ruhestein, auf Nachfrage. Von einer „Katastrophe“ spricht Markus Huber, Geschäftsführer vom Skilift Seibelseckle. „Wir wären froh, wenn wir eine schwarze Null hinbekommen“, sagt er.

Die Schneehöhe lag am Donnerstag bei etwa zehn Zentimetern. Im Schneebericht der Gemeinde Seebach wurde die Hoffnung geweckt, dass die Skilifte an diesem Freitag, 28. Februar, in Betrieb gehen könnten. Darüber hinaus wurde am Kniebis die Nachtloipe und die Übungsspuren im Skistadion bei geringer Schneehöhe präpariert.

Bislang gerade mal fünf Lifttage

Doch blieben in diesem Winter viele Höhenlagen im Schwarzwald lange Zeit grün. Was Frau Holle aus ihren Kissen geschüttelt hat, reicht den Skiliftbetreibern in der Region bisher nicht, um ein gutes Geschäft zu machen. „Fünf Lifttage haben wir zusammenbekommen, das ist gar nichts“, sagt Josef Trayer vom Ruhesteinlift.

Einmal habe es kurz vor dem Jahreswechsel und dann nochmal Anfang Februar geschneit, sodass ein paar Gäste die Hänge hinunterflitzen konnte. Aber das sei viel zu wenig: 30 bis 40 Lifttage sollten es in der Saison mindestens sein, damit die Zahlen ansatzweise stimmen.

In „normalen“ Wintern sind es im Schnitt 60 bis 80, so Trayer. „Wenn sich das in den nächsten Jahren fortsetzt, bekommen wir ein Problem“, sagt er. Seine Familie betreibt zwei Lifte und eine Gaststätte am Ruhestein. Liegt kein Schnee, bedeute das natürlich auch weniger Besucher, die einkehren.

Ein schlechter Winter lässt sich aushalten

Am Seibelseckle lief es bis dato nur unwesentlich besser. Dort musste sich Geschäftsführer Markus Huber mit 20 Lifttagen zufrieden geben – normalerweise sind es rund 100 pro Saison. Vor allem das Weihnachtsgeschäft und der Ansturm in den Fastnachtsferien sei ausgeblieben. Nur 10.000 bis 15.000 Gäste kamen bisher, in guten Wintern seien es immerhin bis zu 40.000.

Dennoch versucht Huber positiv in die Zukunft zu sehen, und hofft weiter auf Schnee. „Das Gute ist: Wir stehen auf gesunden Füßen. Ein schlechter Winter ist für uns noch nicht existenzbedrohend“, sagt er. Genaue Zahlen nannte er nicht, auch nicht, wie viel Gewinn eine gute Schneelage in die Kassen spült.

Noch ist der Winter nicht vorbei. Laut Wettervorhersagen soll es in den nächsten Tagen wieder schneien, auch wenn das wohl nicht mehr den großen „Run“ auf die regionalen Pisten auslösen dürfte. „Wenn die Fastnachtsferien vorbei sind, haben die Leute das Skifahren so langsam abgehakt“, meint Josef Trayer.

Statt Skifahrern kommen Wanderer

Für diese Saison rechnet er definitiv mit einem Drauflege-Geschäft. Denn die laufenden Kosten des Betriebs fallen auch ohne weiße Pracht an. TÜV, Wartung und Modernisierung der Anlagen lassen sich nicht aufs nächste Jahr schieben. „Es gibt jährliche Prüfungen und Abnahmen, da muss ständig investiert werden“, erklärt Josef Trayer. Eine Beschneiungsanlage sei für seinen Familienbetrieb keine Alternative. „Zu teuer“, stellt er fest.

Seebachs Bürgermeister Reinhard Schmälzle setzt indes darauf, Tagesgäste und Touristen nicht nur über Schnee-Aktivitäten anzulocken. „An den Mummelsee oder auf die Hornisgrinde sind trotzdem viele Gäste gekommen“, sagt er.

Das Klientel habe sich laut Schmälzle aktuell allerdings zugunsten von Spaziergängern und Wanderern verschoben. Außerdem lockt der Nationalpark. Die ganze Region sei schön und biete eine Fülle von interessanten Aktivitäten jenseits von Schnee und Eis. Frühjahr, Sommer und Herbst seien auch stark touristische Monate.

„Aber natürlich hoffen wir, dass die richtigen Winter als Folge des Klimawandels jetzt nicht reihenweise ausfallen“, sagt er. Denn der Wintersport spiele bei der Naherholung mit Langlauf, Ski Alpin, Rodeln oder Schneeschuhwandern eine große Rolle.