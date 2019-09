A8 bei Heimsheim gesperrt: Klein-Laster kippt nach Unfall mit Lkw um

Anzeige

Am Donnerstagmorgen kam es gegen 4.30 Uhr auf der A8 zwischen Pforzheim-Süd und Heimsheim zu einem Unfall zwischen einem Klein-Lastwagen und einem Lkw. Die Fahrbahn ist an der Unfallstelle aktuell gesperrt.

Wie die Polizei in einer Eilmeldung berichtet, kippte der Klein-Lastwagen bei dem Unfall um. Dabei wurde der Fahrer des Fahrzeugs verletzt. Die Fahrbahn ist aktuell noch mit Teilen der Ladung des umgekippten Fahrzeugs beschmutzt. Der Klein-Laster hatte nach BNN-Informationen Bambusholz geladen.

Aufgrund der Fahrbahnreinigung an der Unfallstelle, ist die Autobahn aktuell gesperrt. Die Fahrzeuge, die sich aktuell vor der Baustelle aufgestaut haben, werden links an der Unfallstelle vorbei geleitet. An der Ausfahrt Pforzheim-Süd findet eine Ausleitung statt, so die Polizei. Wie lange die Sperrung noch andauern wird, ist noch unklar.

BNN