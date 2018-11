A8 bei Pforzheim: kilometerlanger Stau nach Unfall

Anzeige

Auf der A8 bei Pforzheim hat sich am Mittwochmorgen in Richtung Karlsruhe ein Verkehrsunfall zwischen zwei Lkw und einem Pkw ereignet. Dabei wurden zwei Personen in dem Auto leicht verletzt, wie die Karlsruher Polizei auf BNN-Anfrage erklärte.

Der Unfall ereignete sich kurz nach der Anschlussstelle Pforzheim-Ost. Wegen der Unfallaufnahme und der Aufräumarbeiten ist derzeit in Richtung Karlsruhe nur ein Fahrstreifen frei. Die Arbeiten könnten noch einige Zeit dauern, wie die Polizei weiter erklärte. Der genaue Unfallhergang sei noch nicht bekannt.

Kilometerlanger Stau

Der Verkehr in Richtung Karlsruhe staut sich nach Angaben der Straßenverkehrszentrale Baden-Württemberg (SVZ) derzeit auf rund zwölf Kilometern. Der Zeitverlust beträgt rund eine halbe Stunde. Auf der Gegenseite, zwischen Pforzheim-Nord und -Ost, staut sich der Verkehr nach Angaben der SVZ ebenfalls. Dort beträgt der Zeitverlust circa 15 Minuten.

