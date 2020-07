A8-Sperrung bei Pforzheim: Tonnenschwere Maßarbeit an der Brückenbaustelle

Anzeige

Wenn die Baustelle zur Schaustelle wird: Zahlreiche Zaungäste aus Pforzheim und Niefern-Öschelbronn haben Wochenende spektakuläre Brückenbauarbeiten an der A8 verfolgt. Insgesamt sechs riesige Stahlträger wurden dort mit Schwerlastkränen passgenau in das Brückenkonstrukt eingesetzt. Die Autobahn musste dafür bis Sonntagabend voll gesperrt werden.

Ein wenig irritiert ist Gerlinde Supper schon. Die Pforzheimerin steht an der Brückenbaustelle zwischen Eutingen und Niefern und lässt ihren Blick über die leere Autobahn schweifen. Schließlich sagt die 70-Jährige: „Es fühlt sich unnatürlich an, wenn kein Auto fährt.“

Seit 50 Jahren wohnt Gerlinde Supper im Pforzheimer Stadtteil Eutingen an der A 8. „Wir leben mit der Autobahn, den Lärm nehmen wir gar nicht mehr bewusst wahr“, sagt die 70-Jährige und zwei Männer, die neben ihr stehen nicken. Sie und einige weitere Zaungäste sind gekommen, um eine tonnenschwere Maßarbeit zu verfolgen: Sechs Stahlträger, jeder 90 Tonnen schwer, müssen innerhalb weniger Stunden in das neue Brückenkonstrukt über der Autobahn eingesetzt werden. „So etwas sieht man nicht alle Tage“, sagt Gerlinde Supper zu einer Bekannten, die gerade eintrifft.

Es sind vorbereitende Arbeiten für den geplanten sechsstreifigen Ausbau der Autobahn bei Pforzheim.

Absprachen mit der Bahn notwendig

Verantwortlich dafür, dass am Ende alles passt mit den schweren Brückenträgern ist unter anderem Torsten Gremser. Der 54-jährige Stahlbau-Richtmeister aus Potsdam verschränkt seine tätowierten Arme und blinzelt entspannt in Richtung Bauteil Nummer 1, das am Sonntag gegen 14 Uhr als letztes von sechs 90-Tonner eingesetzt wird.

„Das hat alles ganz hervorragend gepasst. Nur mit dem Sechser hatten wir ein paar Umständlichkeiten.“ Weil „der Sechser“ das Bauteil ist, das direkt zur parallelen Bahnbrücke eingesetzt werden musste, waren Absprachen nötig, damit den Bauarbeitern kein Zug in die Quere kam.

Die Autobahn selbst war bereits am Vorabend für jeglichen Verkehr gesperrt worden, schließlich mussten auf der Fahrbahn mehrere Schwerlastkräne aufgebaut werden, die in der Lage sind eine solch überdimensionierten Stahlträger zu bewegen. Ist die Hängevorrichtung erst einmal angebracht, wirkt alles federleicht. „Es ist natürlich Erfahrungssache“, sagt Gremser, der „sein Leben lang“ auf Montage war, wie er fröhlich wissen lässt.

Stahlgiganten werden per Joystick bewegt

Doch dann wird es Ernst. Ein Kollege bewegt den Stahlgiganten per Joystick ganz langsam immer weiter in Richtung Brücke – begleitet von den kritischen Blicken des Richtmeisters sowie dem Raunen und einer gewissen Fachsimpelei der Zuschauer.

An der Einsetzstelle gibt Gremser schließlich mit der Hand bestimmte Signale, die Beifahrer zuweilen beim Einparken machen. Als der Koloss immer näher schwebt und Gremser ihn schließlich fassen kann, streichelt und tätschelt er den Stahl wie es scheint fast zärtlich. Der Rest ist Millimeterarbeit.

Als es kurz nach 14 Uhr tatsächlich geschafft ist, können langsam die Rückbauarbeiten für die Kräne beginnen. „Die Fugen müssen aber auch noch gemacht werden. Das dauert jetzt schon noch seine Zeit“, sagt Gremser und dämpft die Hoffnung, dass die Autobahnsperrung vielleicht früher als 20 Uhr, wie von den Behörden angekündigt, aufgehoben werden könnte.

Im Polizeipräsidium Pforzheim ist man derweil zufrieden mit den Begleitumständen der Sperrung. Hatte es am Samstagabend noch kaum Verkehrsbehinderungen gegeben, zog es im Verlauf des Sonntags zwar deutlich an. Unter anderem auf der B 10 bei Eutingen war zeitweise viel Geduld gefragt. „Aber mehr als sieben Kilometer Stau haben wir zu keiner Zeit registriert“, so eine Polizeisprecherin am Abend.