ADFC-Vertreter kritisiert Pforzheimer Bürgermeisterin: Fördergelder für Radweg aufs Spiel gesetzt?

Eigentlich sind es gute Neuigkeiten für Radfahrer in Pforzheim: Das Land Baden-Württemberg hat die zentrale Radachse an der westlichen Karl-Friedrich-Straße ins Förderprogramm 2020 aufgenommen. Beim ADFC fürchtet man allerdings, dass die Rathausspitze die Gelder aufs Spiel setzt – durch Untätigkeit.

Es waren deutliche Worte, mit denen sich Martin Mäschke und Wolfgang Haas an Oberbürgermeister Peter Boch wandten. In einem offenen Brief beklagten die beiden Vorstandsmitglieder des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) Pforzheim/Enzkreis vor wenigen Tagen: „In Anbetracht der Tatsache, dass in den letzten vier Jahren trotz des erheblich angestiegenen Radverkehrsaufkommens kein einziger Meter Radweg in Pforzheim gebaut wurde, halten wir eine weitere Verzögerung beim Ausbau der Radwege kaum für vermittelbar.“

Westliche Karl-Friedrich-Straße soll zentrale Radachse werden

Vorrangig geht es den Interessenvertretern um zwei Projekte, von denen zu lange nichts zu hören gewesen sei: Die Verlegung des Enztalradwegs auf die Südseite des Flusses. Und das Schaffen einer zentralen Radachse an der Westlichen Karl-Friedrich-Straße, die im Juli vergangenen Jahres vom Gemeinderat beschlossen wurde.

Insgesamt geht es um eine Strecke von der Fußgängerzone Brötzingen bis zur Belfortstraße mit einem Gesamtaufwand in Höhe von 4,35 Millionen Euro.

Der beim Pforzheimer ADFC für Öffentlichkeitsarbeit zuständige Mäschke und der vor allem in der Radverkehrspolitik engagierte Haas warnten: „Im Hinblick auf die Ausschreibungsfristen und die Beantragung der Fördermittel der Landesregierung und des Bundes ist erfahrungsgemäß mit einer längeren Vorlaufzeit für den Baubeginn zu rechnen.“

Förderzusage vom Land

Nun kam die Förderzusage vom Land für die Westliche KF. Enzkreis und Pforzheim profitieren vom Förderprogramm für kommunale Rad- und Fußverkehrsinfrastruktur noch an anderer Stelle, wie die Enzkreis-Abgeordnete Stefanie Seemann (Grüne) auflistet: Neu ins Bauprogramm 2020 aufgenommen ist auch die Verbindung Heimig-Tiefenbach der Gemeinde Birkenfeld und der Neubau von einheitlichen Fahrradabstellanlagen in der Bahnhofstraße in Mühlacker.

Im Programm für 2019 finden sich bereits die Gehwegverbreiterung zwischen Wurmberg und Neubärenthal entlang der K 4570, der Neubau des Radwegs zwischen der L 1134 und der K 4569 in Mönsheim, das Maßnahmenkataster „RadNetz BW“ auf der Gemarkung Mühlacker sowie Neubau von Fahrradgaragen am Bahnhof Mühlacker, lässt Seemann wissen.

Mit dem Neu- und Ausbau dieser Radwege und dem Bau von Fahrradgaragen verbessern sich die Infrastruktur im Enzkreis und Pforzheim deutlich. Stefanie Seemann, Grünen-Politikerin

Die Abgeordnete weiter: „Mit dem Neu- und Ausbau dieser Radwege und dem Bau von Fahrradgaragen verbessern sich die Infrastruktur im Enzkreis und Pforzheim deutlich“, sagt Seemann. Baden-Württemberg solle „Wegbereiter einer nachhaltigen Mobilität“ werden.

Ziel sei es, den Radverkehrsanteil bis 2030 auf 20 Prozent zu verdoppeln. „Wir wollen, dass auch der Weg zum Arbeitsplatz immer häufiger mit dem Rad zurückgelegt wird. Pendeln mit dem Rad soll schnell und sicher sein.“

ADFC kritisiert „Untätigkeit“ in der Verwaltung

Beim ADFC fürchtet man nun um solche Effekte in Pforzheim – einschließlich der Gelder des Landes. Die Förderzusage sei ja sehr erfreulich, sagt Haas im Gespräch mit dieser Redaktion. „Absolut unerfreulich ist aber, dass in Pforzheim seit dem 23. Juli 2019 so gut wie nichts passiert ist. Wir riskieren durch diese Untätigkeit, dass die Fördergelder – zu den 50 Prozent vom Land kommen 20 Prozent vom Bund – wieder wegfallen.“

Es habe neun Monate gedauert bis zum Beginn der Ausschreibung der Ingenieurleistungen. „Dieser Verschleppung sehe ich sehr, sehr angespannt zu. Zumal es durch die Corona-Krise weitere Verzögerungen geben könnte.“

Vorwürfe an Dezernentin

Man sei alles andere als glücklich über die Lage, so Haas. Er kritisiert die zuständige Bürgermeisterin im Rathaus: „An Dezernentin Sibylle Schüssler prallt das alles ab. Dabei sagt sie selber, man solle dem Gemeinderat Druck machen.“ Zu diesem Zweck gibt es in Pforzheim auch schon eine Critical Mass. Viele motivierte Mitarbeiter in der Verwaltung seien willens, etwas voranzubringen, sagt Haas. „Aber was nutzt das, wenn sich an der Spitze nichts tut?“

Ich bin selber bald an dem Punkt zu sagen: Sich in Pforzheim für den Radverkehr zu engagieren, hat keinen Sinn mehr. Wolfgang Haas, ADFC Pforzheim/Enzkreis

Er scheint im Bemühen für mehr Fahrradfreundlichkeit in Pforzheim ein gewisses Maß an Frustration erreicht zu haben. „Ich bin selber bald an dem Punkt zu sagen: Sich in Pforzheim für den Radverkehr zu engagieren, hat keinen Sinn mehr.“

Im ADFC-Fahrradklimatest belegte Pforzheim im bundesweiten Städteranking zwischen 100.000 und 200.000 Einwohnern Platz 37 von 41 – mit einer Note von 4,55.

Die Ideen gehen den Pforzheimer Fahrrad-Aktivisten nicht aus. Die Critical Mass fordert in der City die temporäre Reservierung von Autospuren für Fußgänger und Radfahrer. Konkret wird das gefordert:

– Eine Spur in jede Richtung für Radler auf dem Innenstadtring und auf der Deimlingstraße temporär freigegeben.

– Temporäre Sperrung der Zerrennerstraße und der Rossbrücke für den normalen Autoverkehr. Freigabe nur für Busse, Radfahrer und Fußgänger.

– Temporär zur Fahrradstraße erklärt werden die Ebersteinstraße als Teil der Nord-Süd-Achse, die Jörg-Ratgeb-Straße, die Dillsteiner Straße und die Bleichstraße im Sedanviertel.

Die Bewegung appelliert an Oberbürgermeister Peter Boch und die politisch Verantwortlichen, schnellstmöglich solche Pop-up-Radwege in Pforzheim umzusetzen. Der VCD Pforzheim/Enz und der ADFC-Kreisverband unterstützen die Forderung.