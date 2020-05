Aktionskünstler Sarow stößt Diskussion um Urban Art in Pforzheim an

Anzeige

Der Aktionskünstler Andreas Sarow hat in Pforzheim eine Diskussion über Urban Art angestoßen. Er trat gemeinsam mit Spraykünstler Sven Döser auf. Gemeinsam präsentierten sie ein Graffito. Das könnte illegal entstanden sein. Angesichts einer möglichen Landtagskandidatur Sarows für die CDU regt sich lokalpolitischer Widerstand gegen den Architekten und Aktionskünstler.

Ein „Erz-Kreativer“ unter Konservativen: Kann das gut gehen? Bei den Kommunalwahlen im vergangenen Jahr ist der Architekt, Immobilienmakler und Aktionskünstler Andreas Sarow angetreten, um das schwarze Lager im Gemeinderat mit seinen kreativen Ideen aufzumischen.

Lange davor hatte er eine Jugendstilvilla schwarz angemalt. Ein gelbes „eingesperrtes“ Haus folgte, dann stellte Sarow die Magenta farbenen Factory-Häuser auf die Bühne der Goldstadt. Jetzt scheint die Sarow’sche Farbenlehre Mandatsträgern verschiedener Couleur zu bunt zu werden.

Illegales Graffiti? Sarow tritt mit Spraykünstler auf

Aktueller Stein des Anstoßes ist eine steinerne Wand in einem seit Wochen schwelenden Streit um Schmierereien und Graffiti und den Einsatz des Anti-Graffiti-Mobils. Die „Pelota-Wand“, die als Bestandteil des „Gernika-Gartens“ für die Landesgartenschau 1992 angelegt wurde, ziert derzeit ein Werk des Spraykünstlers Sven Döser. Dieser präsentierte es kürzlich zusammen mit Sarow der Öffentlichkeit.

Vor dem Hintergrund einer möglichen CDU-Landtagskandidatur Sarows ist die Wand längst auch zur Streitfläche der politischen Akteure in der Stadt geworden. Gab es dafür eine Genehmigung, wollte kürzlich die Gemeinderatsfraktion FDP/FW/UB/LED von Sibylle Schüssler wissen. Ihr Dezernat habe keine erteilt, antwortete die Kulturbürgermeisterin und räumte ein, dass es – vorbehaltlich einer rechtlichen Würdigung – einer Genehmigung bedurft hätte.

Auch interessant: Anti-Graffiti-Mobil rollt weiter durch Pforzheimer City

Zuständig für den Enzauenpark ist das Grünflächen- und Tiefbauamt. Ob von dort eine Genehmigung erteilt wurde, ließ sich am Donnerstag nicht ermitteln. Vermutlich gab es keine, dann wäre das Graffito illegal. Das ist auch logische Folgerung der Aussage der Stadt, wonach es im öffentlichen Raum keine legalen Graffiti-Flächen gibt. Rechtlich wäre das Kunstwerk im Enzauenpark dann als Sachbeschädigung zu werten.

Politiker fordern Konsequenzen

Eben dies mutmaßt die FDP/FW/UB/LED-Fraktion ohnehin und fordert, es müsse dann über entsprechende Konsequenzen nachgedacht werden. Reinhard Klein, Stadtrat der Bürgerliste, drückt sich drastischer aus und wirft dem Ratskollegen in Reihen der CDU „Dreistigkeit“ vor.

Der „Möchtegern-Landtagskandidat“ nehme sich Dinge heraus, die verboten seien und dies könne bei einem Mann in Sarows Position nicht sein. Klein fordert Bürgermeisterin Schüssler auf, „alles Rechtliche zu veranlassen, dass der Verursacher sofort das Graffito entfernt“. Gegebenenfalls müsse das Graffito auf Sarows Kosten entfernt werden.

Sarow verteidigt das Gaffito

Sarow selbst hält sich bedeckt bei der Frage, ob er den Graffitikünstler Döser mit der Wandgestaltung beauftragt hat. Dessen ungeachtet ist er der Ansicht, es gebe eine Art Gewohnheitsrecht. „Die Graffiti-Wand steht seit mehr als 20 Jahren für Street Art in Pforzheim. Viele Motive wurden in diesen zwei Jahrzehnten gestaltet und präsentiert.“

Es wäre geradezu absurd, wenn diese Grauzone so ausgelegt werden würde, dass das aktuelle Graffito als illegale Schmiererei deklariert und pressewirksam entfernt werden würde. Andreas Sarow

Die Stadt als mutmaßliche Eigentümerin der Fläche könnte Sarow als mutmaßlichen Urheber vermutlich zum Entfernen des Graffito verdonnern. Das hätte sie im Übrigen auch von zahlreichen anderen Sprayern verlangen können, die sich dort in der Vergangenheit ungebremst austoben durften. „Es wäre geradezu absurd, wenn diese Grauzone so ausgelegt werden würde, dass das aktuelle Graffito als illegale Schmiererei deklariert und pressewirksam entfernt werden würde. Die Außenwirkung wäre für Pforzheim fatal“, erklärt Sarow. Sein Ziel sei, mehr Urban Art im öffentlichen Raum zu schaffen, wiederholt er.

Während sich CDU-Kreisverbandsvorsitzender Gunther Krichbaum kürzlich dagegen aussprach, mit der Begründung, legale Graffiti-Flächen zögen auch illegale nach sich, hat sich die CDU-Fraktion im Gemeinderat bislang nicht zum Graffiti-Streit geäußert. Obwohl die Stadträte um FDP-Mann Hans-Ulrich Rülke vergangene Woche die Christdemokraten ausdrücklich aufgefordert hatten, sich zu positionieren.

Auch interessant: Ein Künstler und ein Stadtrat wollen Pforzheims Image mit Graffiti aufhübschen

Unabhängig davon, ob die Wand nun gereinigt wird oder nicht: Sarow hat es geschafft, eine Diskussion über Urban Art wieder anzustoßen – in seiner Überzeugung, dass sie die Stadt voranbringe. Ob es die politischen Ziele des „Erz-Kreativen“ im konservativen Lager vorantreibt, lässt sich von einer Wand im Enzauenpark nicht ablesen.

Hintergrund: Zwischen Kunst und Gesetz

Ob er seinen weißen Lamborghini unerlaubt beim Rathaus abstellte, oder ein Selfie verbreitete, das ihn nach Haushaltsverhandlungen im Whirlpool eines Hotels zeigt, während Pforzheims Bäderlandschaft unterzugehen droht: Andreas Sarow provoziert und überschreitet mit seinen Aktionen mitunter auch die Grenzen der Legalität.

Für die am meisten Aufsehen erregende Aktion musste Sarow im vergangenen Jahr 10.000 Euro Bußgeld zahlen. Es war die Quittung dafür, dass er 2015 ein denkmalgeschütztes Haus über Nacht schwarz anmalen ließ. Auf die „Schwarze Villa“ folgte „Tweety“, das knallgelbe „eingesperrte Haus“ im Rodgebiet, und dann der nächste Hingucker, diesmal in Magenta: In der Untere Wilferdinger Straße platzierte Sarow Anfang 2018 „Factory“, eine Gruppe von Häuschen.

Auch interessant: Streetart-Tour durch Karlsruhe: Die schönsten Graffiti und Wandmalereien

Zum Jahresende hätte er seine temporäre Kunst abbauen sollen. Er hielt sich nicht an die vereinbarte Frist, die dann bis Mitte März 2019 verlängert wurde. Erst Ende April kam er der Aufforderung nach und vermied eine weitere Bußgeldzahlung.