Am 1. Januar startet das Polizeipräsidium in Pforzheim

Am 1. Januar um 6 Uhr geht es los im neuen Polizeipräsidium Pforzheim. So ist es festgelegt im Innenministerium. Ab dieser Stunde sind die Pforzheimer unter der Leitung von Präsident Wolfgang Tritsch verantwortlich für jedes Verbrechen und jeden Unfall, für Absperrungen und Suchaktionen zwischen Sternenfels im Norden und Alpirsbach im Süden.

Praktisch aber läuft alles ganz anders bei der Verwirklichung der Pforzheimer Herzensangelegenheit. Das neue Polizeipräsidium ist schon da. Seit Donnerstag vergangener Woche läuft der echte Einsatz im neuen Führungs- und Lagezentrum in der Bahnhofstraße 13, wo die Notrufe eingehen.

Die Generalprobe „hat geklappt“, sagen der neue Leiter der Pressestelle, Andreas Stäble, und dessen Stellvertreter Frank Otruba. Aufgefallen ist das nicht außerhalb von Polizeistrukturen. Wenn dieser Tage jemand die 110 wählt, dann geht der Anruf offiziell nach Karlsruhe und landet subjektiv wahrscheinlich schlicht bei einem Polizisten, der die benötigte Maschinerie in Gang bringt. Das gilt ebenso für Pforzheim wie für den Enzkreis, den Landkreis Calw und den teilweise noch dem Präsidium Tuttlingen zugeordneten Landkreis Freudenstadt.

Entscheidend dabei ist nicht nur, dass ein Notruf ankommt. Reibungslose Abläufe sind gefragt, wenn’s schnell gehen soll. Allein im neuen Führungs- und Lagezentrum wurden dafür „rund 60 Kilometer Kabel verlegt“, sagt Stäble. „Doppelter Boden“ machte es möglich. Funktionstüchtig wird diese Infrastruktur durch unglaublich viel Detailarbeit, die nach und nach eingespeist wurde oder noch wird.

„Jedes Fahrzeug braucht einen individuellen Rufnamen“, verdeutlichen die beiden Pressesprecher beispielhaft, was die Präsidiumsgründung so mit sich bringt. Damit diese bei Hubschraubereinsätzen auch sichtbar ist, musste für jedes Polizeiauto eine passende Code-Beschriftung beauftragt werden.

Alles neu macht die Polizeireform, das gilt natürlich auch bei der Selbstdarstellung. Vom Schild beim Posteneingang bis zum Präventionsvortrag mit Beamerpräsentation in Schulen, bei Seniorengruppen oder in Kommunen braucht es ein Erscheinungsbild aus einem Guss. Einzig das, was ganz oben steht auf einem Briefkopf, ist landeseinheitlich. Darunter herrscht die Freiheit des präsidialen Selbstverständnisses. Zwischen der Vergabe von neuen Codewörtern, E-Mail-Verteilern für den Ernstfall, dem Aufbau eines Internetauftritts für die interne und externe Kommunikation und Personalplanung – zum Beispiel die übliche Verstärkung für die Silvesternacht – fällt natürlich auch bei der Polizei umzugstypisches an. Computer umprogrammieren beispielsweise oder jeder Dienststelle Adressenlisten zur Verfügung stellen – elektronisch, versteht sich, „die drucken wir nicht mehr aus“.

Rund 100 neue Polizisten

Auch die Sache mit dem Umzug erledigt sich nicht von selbst. Neben den neuen rund 100 Polizistinnen und Polizisten sowie 80 Zivilkräften, die inzwischen fast alle in Pforzheim sind, war auch für ganz viele Leute, die die Dienststelle nicht wechseln, Kistenpacken angesagt. Nahezu die ganze Kripo ist betroffen, deren Pforzheimer Teil jetzt im früheren Thales-Gebäude in der Ostendstraße zu finden ist. Den Anfang machten jene, die dem neuen Führungs- und Einsatzstab, der Verwaltungsspitze sowie der Präsidiumsspitze Platz machen mussten. Sie räumten bereits 2018, kurz nach Bekanntgabe der Reform der Polizeireform von 2014, die oberen Etagen der früheren Hauptpost, aus der einmal eine Polizeidirektion geworden war und dann einfach das Revier Nord.

Festakt am 16. Januar

Es ist übrigens nicht so, dass die Rolle rückwärts auf das neue Niveau eines Polizeipräsidiums in Pforzheim nicht gefeiert würde. Der Festakt mit Innenminister Strobel ist am Donnerstag, 16. Januar, 14 Uhr im Reuchlinhaus. Zur Vorbereitung gehört nicht nur die Organisation von Raum, Caterer und Landespolizeiorchester. Es mussten Namen und Adressen jeder Bürgermeisterin und jedes Bürgermeisters, Oberbürgermeisters und Landrats, jeder und jedes Abgeordneten sowie von Gemeinderäten im Präsidiumsgebiet neu erfasst werden. Sie werden dieser Tage eingeladen.

Die Polizei in Pforzheim erwartet zur Feier ihres neuen Präsidiums rund 200 Gäste, darunter die Präsidenten aller anderen zwölf Polizeipräsidien im Land. Stäble und Otruba sind sich sicher, dass dann beste Stimmung herrschen wird, zumindest was den Start anbelangt: „Da wird nichts schief gehen.“ Kontakt Das künftige Polizeipräsidium ist über Telefon (0 72 31) 1 86-0 erreichbar.