Arbeitsminister Heil in Pforzheim: „Die Anständigen müssen lauter werden“

War es jetzt der Enzkreis oder doch der Emskreis? Diesen kleinen Versprecher ließen die Pforzheimer Sozialdemokraten ihrem prominenten Besucher Hubertus Heil locker durchgehen: Schwor der Bundesarbeitsminister die SPD Pforzheims und des Enzkreises und gut 260 Besucher des Neujahrsempfangs im Kulturhaus Osterfeld doch engagiert auf „die wilden 20er-Jahre“, ein. „Wir haben nichts zu fürchten, außer der Furcht selbst“, zitierte ein gut aufgelegter Bundesminister den amerikanischen Präsidenten Franklin D. Roosevelt.

Wirtschaft im doppelten Stresstest

Ein Bussi für die Pforzheimer Bundestagsabgeordnete und enge Vertraute Katja Mast, ein kräftiger Handschlag für den Pforzheimer SPD-Chef Christoph Mährlein, kameradschaftliche Nackenschläge für den starken Mann der Fraktion, Uwe Hück: Hubertus Heil kam – logisch – in freundschaftlicher Mission. Der Vertreter der doch bei vielen Genossen ungeliebten Groko schaffte es dennoch, manch geschundener SPD-Seele politischer Balsam zu sein. „Noch nie waren so viele Menschen in sozialversicherungspflichten Jobs wie heute.“ Über diesen Erfolg dürfe man aber die Langzeitarbeitslosen nicht vergessen. Dass manche Branchen, wie Automobil oder Maschinenbau, in einer schwierigen Lage sind, einem doppelten Stresstest ausgesetzt sind – neue Antriebstechnik und Digitalisierung – sei ja in Baden-Württemberg kein Geheimnis.

Kurzarbeit nur mit Qualifizierung

„Wir müssen Brücken über die konjunkturelle Delle bauen“, so Heils Ansatz, weshalb man in Berlin gerade schnellstens an Regeln für die Kurzarbeit arbeite. „Das muss aber zwingend mit Qualifizerung verbunden sein“, forderte Heil. Viel Applaus bekam er auch für seine Forderung nach besserer Bezahlung von Pflegekräften. „Der Fachkräftemangel ist hausgemacht.“

SPD mit verkniffenem Gesicht

Den „politischen Scharlatanen“, die nur Ängste schürten und spalteten, statt Probleme zu lösen, will der SPD-Minister eine Politik der realistischen Zuversicht entgegensetzen. Sein politischer Streifzug führte ihn von Pforzheim nach Äthiopien, in die Krisenregion Irak/Iran und zurück zur Kommunalpolitik: Sie ist nicht das Kellergeschoss sondern das Fundament der Politik, rief er den vielen Kommunalpolitikern nicht nur der SPD im Saal zu. Und: „Die Anständigen müssen lauter werden.“ Zu seinen Genossen gewandt sagte er: „Wenn es eines gibt, was ich meiner Partei wünsche, dass sie mal diese Verkniffenheit aus dem Gesicht kriegt.“

Mährlein: Wir können keine Stammplätze garantieren

Verkniffen freilich trat an diesem Morgen keiner der Pforzheimer Genossen auf: Gastgeber Christoph Mährlein befand über seine SPD gar: „Die Substanz ist gut, die Performance lässt noch zu wünschen übrig.“ Ob er damit eher auf Differenzen innerhalb der Bundes-SPD anspielte oder bei den heimischen Genossen ließ Mährlein allerdings offen. Der Hück-Vertraute befand: Es gelte, nicht zu oft den Cheftrainer zu wechseln, die Mannschaft beisammen zu halten. Klar sei aber auch, so Mährlein vielsagend: „Wir können keine Stammplätze garantieren.“ Die turbulenten Tage der Pforzheimer SPD hätten immerhin nur zu einem einzigen Austritt geführt. Insgesamt sei die Partei im vergangenen Jahr um 15,5 Prozent an Mitgliedern gewachsen.

Streicheleinheiten aus Berlin für Mast

Für die Pforzheimer Bundestagsabgeordnete Katja Mast jedenfalls gab es verbale „Streicheleinheiten“ aus Berlin: „Sie ist ein Glücksfall für das Parlament. Sie ist zwar nicht die Lauteste, aber eine der Fleißigsten“, lobte Heil die stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende und wichtige Mitstreiterin bei Themen wie der Grundrente. Darum ging es Mast an diesem Tag aber nicht. Sie zeigte Flagge gegen Hass, Respektlosigkeit und Ausgrenzung. Rief die aktuellen Schüsse auf das Abgeordneten-Büro von Karamba Diaby in Halle und den Mord an Regierungspräsident Walter Lübcke in Erinnerung.

Mit dem neuen Selbstbewussstsein mag es bei den Genossen noch hapern. Für den Sänger und Conferencier der Veranstaltung, Luis Vicario, jedenfalls stand fest: „Die Welt gibt sich ein Rendezvous beim Neujahrsempfang“ – (nein nicht der CDU) – „der SPD“. Und dann reimte es sich doch wenigstens ein bisschen: „Beim Neujahrsempfang der SPD – da findest Freunde du im Nu.“