Arbeitsunfall in Pforzheim: Autokran berührt Hochspannungsleitung

Anzeige

In Pforzheim hat ein mobiler Autokran am frühen Dienstagmorgen auf einer Baustelle zwischen dem Pforzheimer Hauptfriedhof und Ispringen eine Hochspannungsleitung berührt. Durch die Leitung flossen zu diesem Zeitpunkt 10.000 Volt.

Wie die Polizei am Dienstagmorgen berichtete, ging der Vorfall glimpflich aus. Der Kranführer wurde nicht verletzt, er kam lediglich zur Beobachtung in ein Krankenhaus. Auch die Leitung wurde durch den Kontakt mit dem Kran nicht heruntergerissen. Die Verkehrssperrung, die in der Nacht eingerichtet wurde, um die Hochspannungsleitung zu überprüfen, ist inzwischen aufgehoben worden.

Auch interessant: Bei Waldarbeiten in Achern ist ein 48 Tonnen schwerer Autokran umgestürzt

BNN