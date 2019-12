Auch ein Jahr nach Schließung kein Fortschritt im Pforzheimer Emma-Jaeger-Bad

Anzeige

Ein Jahr ist es nun her, dass die damaligen Zweitliga-Wasserballer des 1. BSC Pforzheim symbolträchtig den Schlüssel des Emma-Jaeger-Bades umdrehten. Genau genommen sind es 366 Tage oder 8 784 Stunden. Seitdem hat sich an der Baustelle in der Pforzheimer Innenstadt sowie beim kurz darauf ebenfalls geschlossenen Huchenfelder Bad vor allem eines geändert: nichts. Entsprechend laut ist die Kritik von Politik und Schwimmvereinen.

Der Abriss des Huchenfelder Bades etwa hätte „längst in Angriff genommen werden können“, kritisiert Hans-Ulrich Rülke (FDP), Vorsitzender der „Bäder-Fraktion“ im Gemeinderat. „Das wurde vom zuständigen Dezernenten, vor allem aber von seinem zuständigen Amtsleiter versäumt. Diese Leistung ist ungenügend! Die Verwaltung muss endlich in die Puschen kommen“, fordert Rülke.

Zumindest in einer Hinsicht hat die Stadt Pforzheim nun Konsequenzen gezogen: Wie diese Redaktion aus Verwaltungskreisen erfuhr, wird Bernd Mellenthin seinen Posten als Chef des Eigenbetriebs Pforzheimer Verkehrs- und Bäderbetriebe (EPVB) räumen.

Mehr zum Thema: Bäderkrise in Pforzheim: Fritz-Erler-Bad bleibt länger geschlossen – Schwimmvereine verlieren Mitglieder

Hinter den EPVB liegt ein turbulentes Jahr. In der Prognose geht man von einem Jahresverlust von knapp 7,5 Millionen Euro ohne Zuweisungen aus, die diversen Bäder-Probleme haben zu einem Rückgang von etwa einem Drittel der Besucher geführt (143.400 statt 218.200 im Vorjahr). Allerdings hat das nicht nur Mellenthin zu verantworten. Beim negativen Ergebnis fehlen etwa die Einnahmen durch Beteiligung an den Stadtwerken Pforzheim, die aufgrund eigener Schieflage diesmal kein Geld an die EPVB ausgeschüttet haben.

Erst Kombi-Bad, dann doch Abriss

Das Loch musste seitens der Stadt gestopft werden. Und durch die Schließung erst von „Emma“ und „Huchenfeld“ sowie später des Sorgenkindes Fritz-Erler-Bad für fünf Monate musste die Wasserfläche drastisch reduziert werden. Das Eutinger Hallenbad war zwischenzeitlich das einzig verbliebene. Dazu kommt das Planungschaos.

Als das „Emma“ vor einem Jahr schloss, sollte es nach den Wünschen von Bürgermeister Büscher einem Kombi-Bad am Wartberg weichen. Eine revolutionäre Gemeinderatssitzung später war das wieder passé, das „Emma“ soll erst abgerissen und dann neu gebaut werden, allerdings in deutlich abgespeckter Form. Wie genau das dann aussehen soll, ist allerdings noch unklar, ebenso wie die genauen Kosten, wie Pressereferent Philipp Mukherjee bestätigt.

Wenig Verständnis für das Hin und Her hat Rolf Gremmer. Der Technische Leiter des SSC Sparta Pforzheim schaut seinen austretenden Mitgliedern hinterher. Die Spartaner, immerhin Heimatverein von Ex-Europameisterin Silke Lippok, haben im vergangenen Jahr 100 von 800 Mitgliedern verloren. Baby-Kurse sowie Sportgruppen wurden eingestellt.

„Müssen zeigen, dass es uns wichtig ist“

Und im Eutinger Bad habe man zu wenige Zeiten erhalten, trotz anfangs mauen Zulaufs im Bad. „Wir müssen zeigen, dass uns das wichtig ist – und das kann man am besten mit einem Besuch“, appellierte der scheidende Bäderchef Mellenthin noch vor zwei Wochen. Angesichts des Investitionsstaus „müssen die Gemeinderäte entscheiden, wie es weitergeht. Nicht ich“, hatte Mellenthin noch gesagt. Nun ist er raus aus der Gleichung. An „Emmas“ Schwebezustand hat das noch nichts geändert. Und darum geht es Betroffenen wie SSC-Mann Gremmer ja eigentlich: „Ich wünsche mir zu Weihnachten, dass endlich konkret angefangen wird.“