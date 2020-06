Ausflüge trotz Corona-Vorschriften: Mit Mundschutz in Wildpark und Gasometer

Anzeige

Überschaubar fällt die Besucherresonanz über Pfingsten im Pforzheimer Wildpark wie auch in der Great Barrier Reef-Ausstellung im Gasometer aus. Die Besucher halten sich in aller Regel an die vorgegebenen Corona-Regeln.

Zaghaft hält der Junge mit dem Fahrradhelm der Zwergziege die flache Hand hin. Die schleckt das Trockenfutter behutsam weg, und der kleine Emil strahlt seinen Papa an. Der ist an diesem Vormittag ganz spontan aus Böblingen zum Pforzheimer Wildpark gefahren. „Im vergangenen Jahr waren wir schon einmal hier und hatten viel Spaß“, berichtet Onur Ataki, der auch die Oma und die Tochter Enna im Kinderwagen mit dabei hat.

Auch interessant: Leere Tribüne und Jockeys mit Mundschutz: So lief das Frühjahrsmeeting in Iffezheim

Die halbstündige Anfahrt nahm die Familie gerne in Kauf, um an diesem Pfingstsonntag den Tierpark zu besuchen. Nur die Mama blieb zuhause, weil sie noch einen Kuchen backen musste für die Uroma, die heute Geburtstag hat.

Eintritt per QR-Code

Um die Mittagszeit geht es im Wildpark recht ruhig zu. Mundschutz ist Pflicht, und die allermeisten Besucher halten sich daran, sogar die älteren Kinder. Am Eingang wird der Anmelde-QR-Code der Besucher eingescannt oder der Ausdruck kontrolliert, dann klickt der Security-Mann mit seinem Zählgerät und lässt die Besucher rein. 188 befinden sich zu diesem Zeitpunkt im Park, 400 dürfen es sein. Per Funk ist der Parkwächter am Eingang mit seinem Kollegen am Ausgang verbunden. Regelmäßig gleichen sie die Zu- und Abgänge ab, sodass sie immer genau wissen, wie viele Leute gerade im Park auf Erkundungstour sind.

Die Abstandsregeln machen angesichts der überschaubaren Besucherzahl keine Probleme. Sogar die Fischotter halten sich daran und lassen sich gleich gar nicht blicken. Dafür demonstriert ein Libellenpaar vor den suchenden Augen eines Besucherpaars seine Flugkünste. Ein paar Meter weiter gibt es einen Fototermin mit zwei zotteligen Alpakas, die aus zwei Fenstern herauslugen.

Was in aller Welt ist ein Guanako? Aufmerksam liest die Familie das Schild und erfährt, dass es sich um die südamerikanischen Cousins der Kamele handelt. Die Esel auf der anderen Seite des Geheges schauen derweil etwas traurig in die Landschaft. Kein Wunder, denn bei ihnen ist das Füttern verboten. Nicht so bei den Rehen und dem Schottischen Hochladrind. Weit reißt der sanfte Riese sein Maul auf und streckt die lange Zunge raus, sodass die Kinder ihm das Trockenfutter einfach ins Maul fallen lassen können.

Auch interessant: Shopping in Corona-Zeiten: In Pforzheim tragen wenige Passanten Mundschutz

Beim Kinderbauernhof lässt sich ein Storchennest auf Augenhöhe bestaunen, im Hühner- und Gänsegehege erweist sich der Hahn als Spätaufsteher. Die Hallische Sau hat sich gerade im Schlamm gesuhlt. Je weiter man in den Park hineinläuft, umso ruhiger wird es. Vorbei an zwei übermütig herumtollenden Gamskitzen und einem Rentier, das gerade sein Winterfell abstößt, geht es zum Hirschgehege, dann weiter zu den Wisenten und den Elchen. Schläfrig döst einer der Luchse auf dem Dach seiner Hütte, der andere lugt aus dem offenen Fenster heraus.

Auf einer Holzsitzgruppe hat sich eine Familie zum Picknick niedergelassen, an einem andere Tisch packt die Mutter das Desinfektionsmittel aus und reinigt dem Sprössling die Hände. Wohl weniger aus Corona-Gründen, als vielmehr, weil der gerade die Schafe gefüttert hat.

Weniger Besucher dank Corona-Vorschriften

Nur wenige Besucher schlendern derweil im Pforzheimer Gasometer durch die 360-Grad-Panorama-Ausstellung durch das Great Barrier Reef und staunen über Clownfische, Korallen und geheimnisvolle Quallen. Auch hier wird auf Hygiene und Abstand großen Wert gelegt. Händedesinfektion am Eingang, die wenigen Stühle weit auseinander und ein separater Auf- und Abgang im Aussichtsturm, auf dem die Riffbesucher gleichsam aus der dunklen Tiefe entlang einer surreal anmutenden Unterwasserlandschaft nach oben zum Licht aufsteigen. Hier kommt sich niemand ins Gehege.

Jutta Wagner aus Öhringen ist zum ersten Mal im Gasometer und beeindruckt. „Ich war noch nie in einem Korallenriff, das ist eine ganz andere Welt und eine tolle Gelegenheit, so etwas einmal zu erleben“, sagt sie. Und auch die Hintergrundmusik gebe die besondere Stimmung trefflich wieder. Die Corona-Vorschriften findet sie völlig in Ordnung. „Und wenn wesentlich mehr Leute hier wären, würde ich mich deutlich unwohler fühlen“, bekundet sie.