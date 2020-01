Aussage in Deutschland möglich? Bundesregierung will Memet Kilic helfen

Anzeige

Im Fall des in der Türkei wegen Präsidentenbeleidigung angeklagten Heidelberger Rechtsanwalts und Grünen-Politikers Memet Kilic hat sich die Bundesregierung eingeschaltet. „Das Bundesjustizministerium hat mich kontaktiert und mir in der Sache Unterstützung angeboten. Das hat mich sehr gefreut“, sagte Kilic.

Der frühere Bundestagsabgeordnete für Pforzheim hatte Präsident Recep Tayyip Erdogan 2017 in einer türkischen Internetzeitung indirekt als „Vaterlandsverräter“ bezeichnet, worauf das türkische Präsidialamt Anzeige erstattete. Kilic (52), der die deutsche und die türkische Staatsbürgerschaft hat, fürchtet aufgrund der Rechtslage um seine Anwaltszulassung auch in Deutschland.

Kilic muss vielleicht doch nicht in die Türkei reisen

Das Justizministerium will ihm nun helfen, aussagen zu können, ohne in die Türkei reisen zu müssen. Im Schreiben eines ranghohen Ministeriumsvertreters, das den BNN vorliegt, wird Kilic in Aussicht gestellt, dass „die Bundesregierung an die Türkei im Wege einer Verbalnote herantritt und darauf hinweist, dass ein entsprechendes Rechtshilfeersuchen nicht von vornherein aussichtslos ist“. Denkbar sei aus Sicht des Ministeriums etwa eine Vernehmung durch einen deutschen Richter oder eine Videovernehmung.