Ist in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ein Brandstifter in Pforzheim unterwegs gewesen? In der Zeit zwischen 2.50 und 4.10 Uhr waren in der Stadt drei Feuer gemeldet worden, wie ein Polizeisprecher erklärte. Ein Auto brannte aus.

Zuerst hatten Mülltonnen an der Johanna-Wittum-Schule in der Kaulbachstraße gebrannt. Das Feuer griff auf die Hausfassade über. Rauch drang ins Gebäude.

Anschließend brannte nach Angaben des Sprechers eine Mülltonne in der Maximilianstraße. Das Feuer griff auf einen Pkw über, der ausbrannte. Auch hier wurde die Hausfassade beschädigt.

Zuletzt brannte auf dem Haidach der Geräteschuppen eines Kindergartens in der Pillauer Straße. Der Kindergarten selbst wurde nicht beschädigt.

Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen der Brände aufgenommen

Nach Angaben des Sprechers wurde bei den Bränden niemand verletzt. Ob es sich um Brandstiftung handelt, konnte er nicht sagen. Auch die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Im November/Dezember 2019 hatte es in Pforzheim und im Enzkreis eine Serie von Brandstiftungen gegeben. Damals brannten insgesamt 15 Autos. Ein 24-Jähriger wurde schließlich verhaftet.

