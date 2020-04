Auto-Comedy & Co: Zukunft der Waldbühne Pforzheim ist offen

Anzeige

Die Premiere ist geglückt, die Macher sind zufrieden, die Comedians wollen wiederkommen. Eigentlich scheinen die Aussichten für weitere Veranstaltungen auf der neuen Pforzheimer Waldbühne gut zu sein. Doch ob es eine Zukunft für das Programm auf dem Hoheneck-Sportplatz gibt, ist unklar. Während Interesse und Zuspruch wachsen, gibt es noch keine Entscheidung aus der Stadtverwaltung über eine Genehmigung.

Am Wochenende traten die drei Comedians Olli Gimber, Christoph Sonntag und Helge Thun auf, außerdem wurde ein Gottesdienst gefeiert. Das Publikum saß dabei im eigenen Auto, analog zum Autokino. Gerhard Baral, der das Projekt in Pforzheim ehrenamtlich maßgeblich unterstützt, sagt, dass die Comedians ebenso wie die Dekane gerne wiederkommen würden. „Die Künstler waren begeistert, nach sechs Wochen endlich wieder auf einer Bühne zu stehen“, so Baral im Gespräch mit dieser Redaktion.

Alles habe sich hervorragend angelassen. Auch andere Künstler hätten schon ihr Interesse angemeldet, in Pforzheim aufzutreten. Neben Comedy und Gottesdiensten wäre auch denkbar, Bands und DJs auftreten zu lassen, oder klassisches Autokino anzubieten. Mehrere Abende pro Woche mit Programm wären möglich, sagt Baral. Zum Start mussten viele noch auf ihr Honorar verzichten. Doch mit mehr Vorlauf für Werbung könnten doppelt so viele Fahrzeuge kommen, die Einnahmen würden steigen, glaubt Baral.

Genehmigung in Pforzheim steht aus – Anfragen aus anderen Orten

Bleibt ein ganz entscheidender Haken. Es liegt keine weitergehende Genehmigung der Stadtverwaltung vor. Die Rathausspitze habe man angeschrieben, berichtet Baral. „Aber wir wissen noch nichts und warten auf eine Rückmeldung. Wir hoffen natürlich, dass es weitergeht.“

Wir wollen ja gar nicht woanders hin, sondern in Pforzheim bleiben. Gerhard Baral

Und wenn nicht? „Wir haben auch Angebote aus anderen Orten“, sagt Baral. Kommunen im Enzkreis sind dabei, die Anfragen reichen aber auch weiter Richtung Karlsruhe und Stuttgart, sagt er – betont aber gleich: „Wir wollen ja gar nicht woanders hin, sondern in Pforzheim bleiben und den Pforzheimern in dieser Krisenzeit etwas bieten.“

Jugendgemeinderat wirbt für die Waldbühne

Erste öffentliche Unterstützung kommt vom Jugendgemeinderat. „Die Waldbühne ist ein super Angebot in einer solchen veranstaltungsarmen Zeit. Ich wünsche mir, dass auf der Bühne noch viele Veranstaltungen stattfinden können“, lässt der Präsidiumsvorsitzende Paul Jenisch per Pressemitteilung wissen. Die Waldbühne sei ein Paradebeispiel für die Ideen und die Umsetzungsfreude junger Menschen in Pforzheim, fügt Jenisch hinzu. Philipp Buchholz und Simon Berger hatten das Vorhaben binnen zwei Wochen in die Tat umgesetzt.

Mit der Waldbühne zeige man, dass es trotz harter Corona-Einschränkungen möglich ist, etwas für die Kultur der Stadt bieten zu können. Um eine langfristige Genehmigung für die Kulturbühne zu bekommen, fehle es derzeit einzig an der Zustimmung des Pforzheimer Rathauses. Falls die langfristige Genehmigung erteilt werde, sei eine Idee des Jugendgemeinderats, so Jenisch, eine Veranstaltung für junge kommunale Künstler zu fördern um die angeschlagene Branche zu fördern.

Eine Antwort auf Anfrage bei der städtischen Pressestelle soll es am Mittwoch geben. Knackpunkt für die Genehmigung ist laut den Veranstaltern der Umweltschutz. Die Abend-Events am Wald könnten Tiere irritieren. Baral hofft, darüber mit der Verwaltung ins Gespräch zu kommen.